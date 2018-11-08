"Прогресс МС-10" долетит до МКС за двое суток

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-10", запуск которого намечен на 16 ноября, доберется до Международной космической станции за двое суток, сообщает в четверг научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш.

"Согласно предварительным расчетам службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП: старт транспортного грузового корабля "Прогресс МС-10" (назначен на) 16 ноября в 21.14 мск. Стыковка транспортного грузового корабля "Прогресс МС-10" (назначена на) 18 ноября 22.29 мск", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в РКК "Энергия" сообщали, что сейчас корабль заправили на Байконуре и установили в стапель для окончательной подготовки в Монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов.

Запуск корабля станет первым пуском к Международной космической станции после аварии ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10". Из-за неправильного отделения одного из боковых блоков на третьей минуте полета ракета не смогла вывести корабль на орбиту. Члены экипажа российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг не пострадали.