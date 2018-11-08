На Байконуре заправили перед стартом космический грузовик "Прогресс МС-10"

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-10" заправили на Байконуре, сообщает в четверг Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия".

"Специалисты РКК "Энергия" на космодроме Байконур успешно выполнили операции по заправке транспортного грузового корабля "Прогресс МС-10" компонентами топлива и сжатыми газами на заправочной станции", — говорится в сообщении.

Сейчас корабль установлен в стапель для окончательной подготовки в Монтажно-испытательном корпусе космических аппаратов.

Запуск корабля намечен на 16 ноября. Он станет первым пуском к Международной космической станции после аварии ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10". Из-за неправильного отделения одного из боковых блоков на третьей минуте полета ракета не смогла вывести корабль на орбиту. Члены экипажа российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг не пострадали.