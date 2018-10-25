Источник сообщил об ускоренной подготовке "Союза" к полету на МКС

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Подготовка к запуску пилотируемого корабля "Союз МС-11" идет по интенсивному графику, сообщил РИА Новости источник на космодроме Байконур.

"Специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" выполняют технологические операции по проведению автономных проверок систем корабля. Уже на следующей неделе планируется провести комплексные проверки его систем. Работы проводятся удлиненными сменами, чтобы уже к началу ноября выйти на испытания корабля в безэховой камере, где проверяются радиосистемы "Союза", и в вакуум-камере, где корабль испытывают на герметичность", — рассказал собеседник агентства.

Интенсивность работ связана с тем, что после аварии при пуске корабля "Союз МС-10" график дальнейших стартов был пересмотрен и полет "Союза МС-11" сместился с 20-го на 3 декабря.

Подготовку к полету на этом корабле проходят российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сен-Жак и американский астронавт Энн МакКлейн.

"Предполагается, что стыковка корабля к МКС состоится в день старта, после чего прибывший экипаж примет станцию у находящихся сейчас на борту МКС Сергея Прокопьева, Александра Герста и Серены Ауньон-Ченселлор", — уточнил источник.

Возвращение с МКС нынешнего экипажа намечено на 20 декабря.

Авария при запуске

Одиннадцатого октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.

На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.

По предварительным данным, причиной ЧП стало столкновение блоков первой и второй ступеней ракеты-носителя.

"Роскосмос" создал аварийную комиссию. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.

В последний раз аналогичная ситуация была в 1983 году.