Источник сообщил об ускоренной подготовке "Союза" к полету на МКС

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Подготовка к запуску пилотируемого корабля "Союз МС-11" идет по интенсивному графику, сообщил РИА Новости источник на космодроме Байконур.
Интенсивность работ связана с тем, что после аварии при пуске корабля "Союз МС-10" график дальнейших стартов был пересмотрен и полет "Союза МС-11" сместился с 20-го на 3 декабря.
Подготовку к полету на этом корабле проходят российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сен-Жак и американский астронавт Энн МакКлейн.
"Предполагается, что стыковка корабля к МКС состоится в день старта, после чего прибывший экипаж примет станцию у находящихся сейчас на борту МКС Сергея Прокопьева, Александра Герста и Серены Ауньон-Ченселлор", — уточнил источник.
Возвращение с МКС нынешнего экипажа намечено на 20 декабря.
Авария при запуске
Одиннадцатого октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.
По предварительным данным, причиной ЧП стало столкновение блоков первой и второй ступеней ракеты-носителя.
"Роскосмос" создал аварийную комиссию. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.
В последний раз аналогичная ситуация была в 1983 году.