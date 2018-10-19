Комиссия исключила версию саботажа при сборке "Союза", сообщил источник

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Государственная комиссия по расследованию причин аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" исключила версию саботажа при сборке, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Комиссии понятно, что повреждение произошло не специально", — подчеркнул собеседник агентства.
О возможной преднамеренной порче или недостаточной проверке не сработавшего в полете пирозамка сообщалось в понедельник.
Авария при старте "Союза"
На прошлой неделе произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.
На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.
"Роскосмос" создал аварийную комиссию. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.
В последний раз аналогичная ситуация была в 1983 году.
Россия приостанавливает пуски с экипажами на борту.