Комиссия исключила версию саботажа при сборке "Союза", сообщил источник

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Государственная комиссия по расследованию причин аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" исключила версию саботажа при сборке, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Комиссии понятно, что повреждение произошло не специально", — подчеркнул собеседник агентства.

О возможной преднамеренной порче или недостаточной проверке не сработавшего в полете пирозамка сообщалось в понедельник.

Авария при старте "Союза"

В четверг источник РИА Новости на Байконуре рассказал, что комиссия склоняется к версии случайного отступления сборщиками от документации при соединении бокового блока с центральным, что привело к повреждению одного из датчиков.

На прошлой неделе произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.

На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.

По предварительным данным, причиной ЧП стало столкновение блоков первой и второй ступеней ракеты-носителя.

"Роскосмос" создал аварийную комиссию. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.

В последний раз аналогичная ситуация была в 1983 году.

Россия приостанавливает пуски с экипажами на борту.