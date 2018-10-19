На Байконур доставили две ракеты "Союз"

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 19 окт – РИА Новости. На Байконур доставили первые после недавней аварии ракеты "Союз-2.1", сообщил РИА Новости источник на космодроме.

"На Байконур из Самары прибыл железнодорожный состав, которым на космодром были доставлены две ракеты-носителя "Союз": "Союз-2-1б", предназначенная для намеченного на 27 декабря египетского спутника EgyptSat-A, и "Союз-2-1а", которая 8 февраля 2019 года должна будет вывести на орбиту грузовой корабль "Прогресс МC-11", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, оба пуска пройдут с 31-й площадки.

EgyptSat-A — спутник детального дистанционного зондирования Земли. Его предполагается вывести на орбиту высотой 500-800 километров, откуда он сможет вести съемку в видимом и инфракрасном спектрах. Высокие характеристики съемочной аппаратуры позволяют использовать его не только в интересах промышленности и сельского хозяйства, но и проводить оптическую разведку в стратегических целях.

Спутник создает РКК "Энергия" взамен утраченного в мае 2016 года аппарата EgyptSat-2. Этот спутник также был изготовлен "Энергией" и выведен на орбиту 16 апреля 2014 года. В январе 2015 года управление спутником было передано египетским специалистам. В мае 2015 года возникли неполадки в работе бортового цифрового вычислительного комплекса, устранить неисправность не удалось. Стороны признали потерю EgyptSat-2 страховым случаем.

Авария на старте "Союза"

На прошлой неделе произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.

На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.

По предварительным данным, причиной ЧП стало столкновение блоков первой и второй ступеней ракеты-носителя.

"Роскосмос" создал аварийную комиссию. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.

В последний раз аналогичная ситуация была в 1983 году.