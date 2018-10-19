На Байконур доставили две ракеты "Союз"

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 19 окт – РИА Новости. На Байконур доставили первые после недавней аварии ракеты "Союз-2.1", сообщил РИА Новости источник на космодроме.
"На Байконур из Самары прибыл железнодорожный состав, которым на космодром были доставлены две ракеты-носителя "Союз": "Союз-2-1б", предназначенная для намеченного на 27 декабря египетского спутника EgyptSat-A, и "Союз-2-1а", которая 8 февраля 2019 года должна будет вывести на орбиту грузовой корабль "Прогресс МC-11", — уточнил собеседник агентства.
По его словам, оба пуска пройдут с 31-й площадки.
Спутник создает РКК "Энергия" взамен утраченного в мае 2016 года аппарата EgyptSat-2. Этот спутник также был изготовлен "Энергией" и выведен на орбиту 16 апреля 2014 года. В январе 2015 года управление спутником было передано египетским специалистам. В мае 2015 года возникли неполадки в работе бортового цифрового вычислительного комплекса, устранить неисправность не удалось. Стороны признали потерю EgyptSat-2 страховым случаем.
Авария на старте "Союза"
На прошлой неделе произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.
По предварительным данным, причиной ЧП стало столкновение блоков первой и второй ступеней ракеты-носителя.
"Роскосмос" создал аварийную комиссию. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.
В последний раз аналогичная ситуация была в 1983 году.