Черепахи стремительно вымирают. Ученые бьют тревогу

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева. Из 356 видов черепах 217 находятся под угрозой вымирания или уже исчезли. Человеческая деятельность, изменение климата практически не оставляют шанса рептилиям, пережившим в далеком прошлом многие природные катастрофы. РИА Новости рассказывает, как исчезновение черепах отразится на биосфере.
Охранный режим активирован
Такой нетривиальный способ помощи черепахам придумал биолог Тим Шилдс, в 2014 году основавший вместе с коллегами из нескольких американских университетов компанию Hardshell Labs. Основная задача организации — охрана пустынного западного гофра (именно этот вид обитает в Мохаве), а среди неожиданных решений, кроме электромобилей, — лазерные пушки TALI TR3 и распечатанные на 3D-принтере укрытия для черепашат. Первые стреляют зелеными лучами с длиной волны 532 нанометра (к ним особенно чувствительны вороньи глаза), вторые отпугивают птиц запахом виноградного концентрата.
Где родился, там и пригодилсяпривели к еще большему сокращению их численности. Во-первых, животные перегревались рядом с импровизированными заборами и заболевали, а во-вторых, оказывались оторванными от привычных мест размножения.
"Разделение местообитания — ахиллесова пята большинства программ по охране черепах. Эти рептилии очень уязвимы. Они откладывают яйца там, где сами появились на свет. Иногда эти места находятся за несколько километров от водоемов, где обитают животные, если говорить о пресноводных черепахах. Человек эти места либо повреждает, либо, что еще хуже, изолирует. Скажем, дорогу проведет или забор построит. Черепашки — не олени, они не перепрыгнут через ограду. Так можно целую популяцию загубить. Поэтому взять под охрану только водоем с рептилиями недостаточно", — прокомментировал проблему агентству РИА Новости Сергей Огурцов, доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ.
Места обитания черепах редко берут под контроль, хотя, как считают американские исследователи, более 61 процента современных видов этих рептилий находятся под угрозой исчезновения или уже вымерли. Черепахи играют важную роль в пищевых цепочках, без них экосистемы ждут большие проблемы. Птицы и млекопитающие едят черепаховые яйца и только что вылупившихся детенышей, а их укрытия в земле используют насекомые, змеи и даже лисы и зайцы. Кроме того, черепахи разносят семена десятков видов растений.
Древние и живучие
На территории России ископаемых черепах обнаруживают во многих местах. Остатки рептилий возрастом около ста пятидесяти миллионов лет находят в Западной Сибири (Березовский карьер), Бурятии, Амурской области и в европейской части нашей страны. Кости более современных видов откапывают на Байкале, Дальнем Востоке.
Сейчас черепахи в России обитают на гораздо меньшей территории, чем их далекие предки миллионы лет назад: в европейской части и южных регионах страны живет болотная черепаха Emys orbicularis, внесенная в Международную красную книгу; в районе Каспийского моря — Mauremys caspica, на черноморском побережье — краснокнижная средиземноморская черепаха Testudo graeca; на Дальнем Востоке — дальневосточная черепаха Pelodiscus sinensis. По словам Сергея Огурцова, почти все они — под угрозой вымирания.
Самые умные рептилии
Перенимать чужой опыт склонны не только водные, но и сухопутные черепахи. В эксперименте этологов Венского университета (Австрия) животные, просто наблюдавшие, как их сородич добирается до приманки, расположенной за стеной, сумели повторить его путь больше чем в половине случаев (29 успешных попыток из 48). Для сравнения: черепахи из контрольной группы вообще не отыскали еду.
Мешаем размножаться
"В отложенном яйце сформирован эмбрион, пол его задан генетически. Но он может измениться на гормональном уровне при потеплении или похолодании. Поэтому в популяциях черепах порой наблюдается изменение соотношения числа самцов или самок. Но у этих рептилий есть два козыря. Во-первых, они довольно долго живут. Поэтому самцы и самки из предыдущих выводков могут участвовать в оплодотворении нового поколения, в котором наблюдается смещение полов. Во-вторых, черепахи умеют запасать половые продукты в своем теле. Сперма самца сохраняется в половых путях самки до четырех лет. Даже если в какой-то момент станет мало самцов, под рукой будет запас спермы их предшественников. При потеплении способность запасать сперму и долгая жизнь защитят этих животных, если их численность не будет слишком мала. А это зависит только от человека", — считает Сергей Огурцов.
По его мнению, черепахи переживут нынешнее изменение климата, компенсируя перекосы численности самок и самцов в популяциях. Но они беззащитны перед человеком, вылавливающим их ради забавы и на продажу, разрушающим среду их обитания и изолирующим рептилий от мест размножения.
Группа биологов из Геологической службы США и университета штата Джорджия полагает, что глобальное потепление все-таки ускорит исчезновение черепах. Это, в свою очередь, больно ударит по популяциям других видов животных и полностью изменит структуру биологических сообществ.
"Вымирают не только черепахи, а целые биоты (в Юго-Восточной Азии, например, в результате вырубки лесов). Поэтому надо говорить о последствиях вымирания биоты в целом. Происходит обеднение мира, упрощение экосистем до такой степени, что в них может, в конце концов, не найтись места для человека", — заключает Игорь Данилов.