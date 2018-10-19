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Черепахи стремительно вымирают. Ученые бьют тревогу

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© Depositphotos / Art_richЧерепаха в рукеЧерепаха в руке
© Depositphotos / Art_rich
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева. Из 356 видов черепах 217 находятся под угрозой вымирания или уже исчезли. Человеческая деятельность, изменение климата практически не оставляют шанса рептилиям, пережившим в далеком прошлом многие природные катастрофы. РИА Новости рассказывает, как исчезновение черепах отразится на биосфере.

Охранный режим активирован

Черепахи в центре Арнальдо Туписы на острове Исабела, Эквадор. Архивное фото
CC BY 2.0 / Jared Yeh / Galápagos Tortoise
На Галапагосских островах похитили более сотни слоновых черепах
По западной оконечности пустыни Мохаве (США) вот уже два года курсируют радиоуправляемые игрушечные машинки на мягких шинах. Автомобили движутся медленно, чтобы не пугать пустынных черепах (Gopherus agassizii). Видеокамеры, закрепленные на крышах электромобилей, фиксируют жизнь этих рептилий, а шум колес отпугивает воронов — их главных естественных врагов.

Такой нетривиальный способ помощи черепахам придумал биолог Тим Шилдс, в 2014 году основавший вместе с коллегами из нескольких американских университетов компанию Hardshell Labs. Основная задача организации — охрана пустынного западного гофра (именно этот вид обитает в Мохаве), а среди неожиданных решений, кроме электромобилей, — лазерные пушки TALI TR3 и распечатанные на 3D-принтере укрытия для черепашат. Первые стреляют зелеными лучами с длиной волны 532 нанометра (к ним особенно чувствительны вороньи глаза), вторые отпугивают птиц запахом виноградного концентрата.

Где родился, там и пригодился

Кадр из видео National Geographic, на котором запечетлена флуоресцентная рептилия
© Фото : National Geographic
Океанолог нашел светящуюся черепаху у берегов Соломоновых островов
Взглянуть на проблему защиты рептилий под необычным углом зрения зоологи решили после того, как стало понятно, что традиционные методы не работают. Ограждения, установленные по краям дорог и призванные уберечь черепах от гибели под колесами автомобилей, наоборот, привели к еще большему сокращению их численности. Во-первых, животные перегревались рядом с импровизированными заборами и заболевали, а во-вторых, оказывались оторванными от привычных мест размножения.

"Разделение местообитания — ахиллесова пята большинства программ по охране черепах. Эти рептилии очень уязвимы. Они откладывают яйца там, где сами появились на свет. Иногда эти места находятся за несколько километров от водоемов, где обитают животные, если говорить о пресноводных черепахах. Человек эти места либо повреждает, либо, что еще хуже, изолирует. Скажем, дорогу проведет или забор построит. Черепашки — не олени, они не перепрыгнут через ограду. Так можно целую популяцию загубить. Поэтому взять под охрану только водоем с рептилиями недостаточно", — прокомментировал проблему агентству РИА Новости Сергей Огурцов, доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ.

Места обитания черепах редко берут под контроль, хотя, как считают американские исследователи, более 61 процента современных видов этих рептилий находятся под угрозой исчезновения или уже вымерли. Черепахи играют важную роль в пищевых цепочках, без них экосистемы ждут большие проблемы. Птицы и млекопитающие едят черепаховые яйца и только что вылупившихся детенышей, а их укрытия в земле используют насекомые, змеи и даже лисы и зайцы. Кроме того, черепахи разносят семена десятков видов растений.

© CC BY 2.0 / jan vanaverbekeЕвропейская болотная черепаха (Emys orbicularis) обитает в европейской части России и южных регионах нашей страны.
© CC BY 2.0 / jan vanaverbeke
Европейская болотная черепаха (Emys orbicularis) обитает в европейской части России и южных регионах нашей страны.

Древние и живучие

Так художник представил себе дедушку всех черепах
© IVPP
Палеонтологи выяснили, как выглядел предок всех черепах
"Черепахи — эволюционно очень успешные животные. Так называемые "проточерепахи", у которых еще не было полноценного панциря, жили около 280 миллионов лет назад, в середине пермского периода. Возраст древнейших "настоящих" черепах с панцирем — 210 миллионов лет. Они обладали надежной защитой в виде дополнительных шипов — остеодермов — на шее, ногах и хвосте. В отличие от современных черепах, шея у них была не такая подвижная, и голова не убиралась в панцирь", — объясняет РИА Новости Игорь Данилов, сотрудник лаборатории орнитологии и герпетологии Зоологического института РАН.

На территории России ископаемых черепах обнаруживают во многих местах. Остатки рептилий возрастом около ста пятидесяти миллионов лет находят в Западной Сибири (Березовский карьер), Бурятии, Амурской области и в европейской части нашей страны. Кости более современных видов откапывают на Байкале, Дальнем Востоке.

Сейчас черепахи в России обитают на гораздо меньшей территории, чем их далекие предки миллионы лет назад: в европейской части и южных регионах страны живет болотная черепаха Emys orbicularis, внесенная в Международную красную книгу; в районе Каспийского моря — Mauremys caspica, на черноморском побережье — краснокнижная средиземноморская черепаха Testudo graeca; на Дальнем Востоке — дальневосточная черепаха Pelodiscus sinensis. По словам Сергея Огурцова, почти все они — под угрозой вымирания.

© CC BY-SA 3.0 / YuvalrКаспийская черепаха (Mauremys caspica) &mdash; один из четырех видов черепах, встречающихся на территории России. Обитает в районе Каспийского моря.
© CC BY-SA 3.0 / Yuvalr
Каспийская черепаха (Mauremys caspica) — один из четырех видов черепах, встречающихся на территории России. Обитает в районе Каспийского моря.

Самые умные рептилии

Красноухие черепахи. Архивное фото
© Flickr / Fernando Silveira
Распространение американской черепахи в Подмосковье насторожило экологов
"Среди рептилий черепахи, наверное, наиболее интеллектуальны и обучаемы. Эксперименты подтверждают, что они способны перенимать чужой опыт. Исследователи, к примеру, научили черепаху подплывать к одной из двух платформ определенного цвета: в награду животное получало корм. Через прозрачную перегородку за происходящим наблюдала другая особь. В результате наблюдатель в дальнейшем обучался быстрее, чем начинавшие с нуля. Это нехарактерно для рептилий. Как правило, подражание сородичам свойственно стайным животным — например, птицам семейства врановых или приматам", — уточнил зоолог.

Перенимать чужой опыт склонны не только водные, но и сухопутные черепахи. В эксперименте этологов Венского университета (Австрия) животные, просто наблюдавшие, как их сородич добирается до приманки, расположенной за стеной, сумели повторить его путь больше чем в половине случаев (29 успешных попыток из 48). Для сравнения: черепахи из контрольной группы вообще не отыскали еду.

© Иллюстрация РИА НовостиСхема эксперимента ученых из Венского университета. В левой части схемы черепаха наблюдает за животным-демонстратором, которое исследователи обучили находить корм. Рептилия должна была обойти препятствие справа. В правой части схемы черепаха-наблюдатель повторяет маршрут демонстратора и без труда отыскивает корм.
© Иллюстрация РИА Новости
Схема эксперимента ученых из Венского университета. В левой части схемы черепаха наблюдает за животным-демонстратором, которое исследователи обучили находить корм. Рептилия должна была обойти препятствие справа. В правой части схемы черепаха-наблюдатель повторяет маршрут демонстратора и без труда отыскивает корм.

Мешаем размножаться

Главный вход Московского зоопарка. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В Московском зоопарке установят пол черепахи из британской дипмиссии
Черепахи очень живучи. Они не только переносят неблагоприятные погодные условия, но и способны регулировать соотношение полов, смещенное из-за резких перепадов температур.

"В отложенном яйце сформирован эмбрион, пол его задан генетически. Но он может измениться на гормональном уровне при потеплении или похолодании. Поэтому в популяциях черепах порой наблюдается изменение соотношения числа самцов или самок. Но у этих рептилий есть два козыря. Во-первых, они довольно долго живут. Поэтому самцы и самки из предыдущих выводков могут участвовать в оплодотворении нового поколения, в котором наблюдается смещение полов. Во-вторых, черепахи умеют запасать половые продукты в своем теле. Сперма самца сохраняется в половых путях самки до четырех лет. Даже если в какой-то момент станет мало самцов, под рукой будет запас спермы их предшественников. При потеплении способность запасать сперму и долгая жизнь защитят этих животных, если их численность не будет слишком мала. А это зависит только от человека", — считает Сергей Огурцов.

По его мнению, черепахи переживут нынешнее изменение климата, компенсируя перекосы численности самок и самцов в популяциях. Но они беззащитны перед человеком, вылавливающим их ради забавы и на продажу, разрушающим среду их обитания и изолирующим рептилий от мест размножения.

Группа биологов из Геологической службы США и университета штата Джорджия полагает, что глобальное потепление все-таки ускорит исчезновение черепах. Это, в свою очередь, больно ударит по популяциям других видов животных и полностью изменит структуру биологических сообществ.

"Вымирают не только черепахи, а целые биоты (в Юго-Восточной Азии, например, в результате вырубки лесов). Поэтому надо говорить о последствиях вымирания биоты в целом. Происходит обеднение мира, упрощение экосистем до такой степени, что в них может, в конце концов, не найтись места для человека", — заключает Игорь Данилов.

© CC BY-SA 2.0 / Dennis JarvisДальневосточная черепаха (Pelodiscus sinensis) &mdash; один из четырех видов черепах, встречающихся на территории России.
© CC BY-SA 2.0 / Dennis Jarvis
Дальневосточная черепаха (Pelodiscus sinensis) — один из четырех видов черепах, встречающихся на территории России.
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