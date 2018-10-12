"Роскосмос" назвал возможную причину аварии при старте "Союза"

Капсула с членами основного экипажа МКС-57/58 космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом после аварийной посадки в степи Казахстана

Капсула с членами основного экипажа МКС-57/58 космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом после аварийной посадки в степи Казахстана

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ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 12 окт – РИА Новости. Окончательной версии причин аварии при старте "Союза" пока нет, но ясно, что столкнулись блоки первой и второй ступеней ракеты-носителя, сообщил исполнительный директор "Роскосмоса" Сергей Крикалев.

Он добавил, что специалисты не исключают "отклонения от штатной траектории и, похоже, разрушения нижней части второй ступени".

Аналогичную версию высказывали сразу после аварии источники, опрошенные РИА Новости. Они говорили, что причиной ЧП, по предварительным данным, могло стать несвоевременное отделение одного их четырех блоков первой ступени, который в итоге ударил по центральному блоку второй ступени.

Уточнялось, что, возможно, это произошло из-за несрабатывания пиропатрона системы разведения ступеней. Автоматика могла расценить произошедшее как критический сбой и мгновенно запустить систему аварийного спасения космонавтов.

Авария

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту.

На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.

"Роскосмос" создал аварийную комиссию. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.

В последний раз аналогичная ситуация была в 1983 году. Россия приостанавливает пуски с экипажами на борту.