Экипаж аварийного "Союза" вернулся в Москву

Члены основного экипажа МКС-57/58 космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг в аэропорту Байконура

Члены основного экипажа МКС-57/58 космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг в аэропорту Байконура

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ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 12 окт — РИА Новости. Экипаж аварийно приземлившегося в Казахстане космического корабля "Союз МС-10" прибыл с космодрома Байконур в Москву, сообщил корреспондент РИА Новости.

Самолет Ту-134 с российским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом приземлился на аэродроме Чкаловский.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту. Космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.

Причиной ЧП, по предварительным данным, могло стать несвоевременное отделение одного их четырех блоков первой ступени, который в итоге ударил по центральному блоку второй ступени. Возможно, это произошло из-за несрабатывания пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости.