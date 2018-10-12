Экипаж аварийного "Союза" вернулся в Москву

ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 12 окт — РИА Новости. Экипаж аварийно приземлившегося в Казахстане космического корабля "Союз МС-10" прибыл с космодрома Байконур в Москву, сообщил корреспондент РИА Новости.
В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту. Космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.
Причиной ЧП, по предварительным данным, могло стать несвоевременное отделение одного их четырех блоков первой ступени, который в итоге ударил по центральному блоку второй ступени. Возможно, это произошло из-за несрабатывания пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости.
"Роскосмос" создал аварийную комиссию. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.
В последний раз аналогичная ситуация была в 1983 году.
Россия приостанавливает пуски с экипажами на борту.