Российский ученый нашел в США останки древнего "тараканомуравья"

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Ученые из Палеонтологического института РАН и их зарубежные партнеры нашли в США и в Бирме останки крайне необычных древних насекомых, похожих на муравьев, пчел и ос, но при этом являющихся тараканами. Их выводы были представлены в журнале Biologia.

"Подобная форма мимикрии крайне редка среди современных тараканов – лишь несколько их видов сегодня копирует облик нескольких жуков. Мы показали, что в прошлом тараканы не просто обладали способностью к мимикрии, но и подражали сразу нескольким хищным насекомым, меняясь вместе с ними", — пишут Даниил Аристов из Палеонтологического института РАН в Москве и его коллеги.

Многие насекомые, змеи и другие животные выработали в ходе эволюции различные виды "маскировки", которые называются мимикрией. Как правило, безобидные насекомые стараются подражать ядовитым или хищным видам, или же пытаются слиться с окружающей средой. Ярким примером такого поведения являются насекомые-палочники, практически не отличимые по окраске и форме от веточек или сухих листьев.

Первые насекомые, обладающие подобной "суперспособностью", как показывают окаменелые отпечатки их телец, появились примерно 125 миллионов лет назад, еще во времена динозавров и до появления цветочных растений. Как и почему это произошло – пока остается предметом ожесточенных дискуссий среди специалистов.

Аристов и его коллеги проводили своеобразную "перепись" уже известных видов мимикрирующих древних насекомых, и искали новые окаменелые остатки подобных существ, изучая запасники музеев, в которых хранились окаменелости времен конца мезозоя и начала кайнозоя, современной геологической эпохи.

В одном из этих музеев Аристов обнаружил отпечатки тела любопытного "муравья" длиной примерно в 2,4 сантиметра. Он жил на Земле примерно 47 миллионов лет назад, в эпоху эоцена. Его необычный облик заставил ученых просветить его при помощи трехмерных сканеров и восстановить трехмерное устройство его тела.

Оказалось, что "муравей" на самом деле был представителем группы так называемых алиеноптер, тараканоподобных беспозвоночных, похожей одновременно и на тараканов, и на богомолов по своему происхождению, образу жизни и диете. Помимо "тараканомуравья", получившего имя Grant viridifluvius, в эту группу, как обнаружили Аристов и его коллеги, входили и многие другие насекомые, копировавшие облик других перепончатокрылых хищников.

Что интересно, их изучение и сравнение показывает, что характер их камуфляжа отражает разнообразие и распространенность копируемых ими хищников в тот момент времени, когда существовал каждый из этих видов тараканов. Иными словами, они исчезали и появлялись вместе с теми опасными видами пчел, ос и муравьев, которых они копировали.

Пока главной загадкой остается то, почему современные тараканы не обладают подобной "суперспособностью", и почему все представители алиеноптер вымерли, не оставив потомков. Как надеются ученые, дальнейшие раскопки помогут им найти ответ на этот вопрос.