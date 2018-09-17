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РИА Наука
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Интуитивно понятно. Как развить шестое чувство

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© Depositphotos / SergeyNivensМозг или сердце?Мозг или сердце?
© Depositphotos / SergeyNivens
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Интуиция помогает вовремя принимать ключевые решения, действовать быстро, не раздумывая, а порой — избегать смертельной опасности. Но шестое чувство нередко подводит. РИА Новости разбиралось, почему людей посещают внезапные озарения, что такое женская логика и в каких ситуациях внутреннему голосу лучше не доверять. 

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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / lubavnel, Fotolia / Sarah Holmlund
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Шахматная партия

Когда видишь, как быстро шахматисты передвигают фигуры на доске, кажется, что они вообще не думают над ходами. Часто это действительно так. У спортсмена в памяти хранятся тысячи комбинаций, его тренированный мозг за доли секунды сканирует их в поисках совпадения с тем, что видит на доске. Зафиксировав такое совпадение, игрок мгновенно делает ход. Не найдя ничего похожего, мозг заставляет шахматиста задуматься и провести рациональный анализ.

Согласно современным представлениям, интуиция — это метод принятия решения, основанный на распознавании хранящихся в памяти ситуаций, сравнении новой информации с прошлым опытом. Гиппокамп обрабатывает данные органов чувств, например зрения, и ищет совпадения в памяти.

Результат поиска передается в миндалевидное тело, которое отвечает за эмоции, участвует в принятии решений. Если в памяти имеется сходный опыт, человек испытывает шестое чувство. Он просто знает, как надо поступить.

Оба эти отдела мозга расположены близко друг к другу, поэтому обмениваются сигналами быстро, процессы между ними протекают бессознательно.

© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / sudok1Если совпадение в памяти найдено, сигнал об этом из гиппокампа идет в миндалевидное тело, и человек испытывает шестое чувство, которое позволяет действовать без раздумий.
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / sudok1
Если совпадение в памяти найдено, сигнал об этом из гиппокампа идет в миндалевидное тело, и человек испытывает шестое чувство, которое позволяет действовать без раздумий.

"И опыт — сын ошибок трудных"

Жерар Ходжкинсон из Университета Манчестера (Великобритания), изучая процесс принятия решений, обратил внимание на случай с командиром пожарной бригады, который вывел из горящего дома жильцов буквально за мгновение до того, как он рухнул.

Когнитивный анализ ситуации показал, что пожарный испытал сильное шестое чувство. Однако не следует обманываться, предупреждает исследователь, интуиция — не просто странное предчувствие, это способность действовать на основе информации, которую мозг уже обработал, но не успел рационализировать.

Майор милиции, старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска КМ ГУВД по СПб и ЛО Алексей Чумаченко
© ГУ МВД РФ
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На самом деле большинство бытовых решений мы принимаем интуитивно. Увидев за окном тучи, человек возьмет зонтик. Взрослый не сунет руку в огонь, зная, что это причинит боль. Мы помним множество подобных жизненных ситуаций, что позволяет действовать быстро, не раздумывая.

В незнакомой обстановке полагаться на интуицию не всегда правильно. Шестое чувство может подвести. Например, часто оказывается неверным решение следовать за толпой. С точки зрения эволюции "стадный рефлекс" выигрышен, поскольку увеличивает шансы выжить. Но в наше время эта стратегия во многом утрачена. Групповое решение необязательно самое верное.

Интуиция эффективна там, где человек обладает экспертными знаниями, полученными в результате многолетнего опыта. Однако опыт очень специфичен. Перенос его на другие области деятельности чреват ошибками.

Вещий сон
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / elenstudio
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Как усилить шестое чувство

Психологи советуют полагаться на интуицию в тех ситуациях, где у вас большой опыт. Если компетентность в деле недостаточна, навык утрачен или информация устарела, решение стоит крепко обдумать, особенно в бизнесе, когда цейтнот часто не позволяет изучить большие массивы информации, провести собственное исследование. 

Полезно проконсультироваться и у более опытных коллег. Ученые из Новой Зеландии на примере фермеров, для которых они адаптировали теорию принятия решений, рекомендуют советоваться также с семьей и широким кругом знакомых, чаще размышлять и постоянно подвергать выводы критике. Это поможет принять более точное решение.

Ученые делают открытие
© Fotolia / pressmaster
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Несмотря на все оговорки, люди склонны доверять интуиции. Например, мы испытываем большее расположение к тем друзьям, которые охотно откликаются на приглашение, легки на подъем и не задают множество вопросов. Нам нравятся романтические отношения, когда партнер любит эмоционально, проявляет искренние чувства, не основанные на холодном расчете.

Что касается женской логики, которая на поверку оборачивается шестым чувством, то и ей нашлось объяснение. Как полагают ученые из Университета Помпео Фабра (Испания) и Мидлсекского университета (Великобритания), более развития интуиция связана с внутриутробным развитием плода при низком уровне гормона тестостерона.

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