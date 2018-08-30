Средиземноморская диета продлевает половую жизнь, выяснили ученые

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Мужчины, питающиеся оливками, рыбой и другими продуктами средиземноморского происхождения, в среднем на 40% реже становятся жертвами импотенции, чем остальные их сверстники. Об этом заявили ученые, выступавшие на ежегодной конференции Европейского кардиологического общества в Мюнхене.

"Вопреки общепринятым представлениям, виагра не улучшает работу половых органов в долгосрочном периоде – она позволяет "мобилизовать" уже имеющиеся резервы. Средиземноморская диета, в свою очередь, позволяет реально избежать эректильной дисфункции, не употребляя никаких таблеток", — заявила Христина Хрисохоу (Christina Chrysohoou) из университета Афин (Греция).

Сегодня большинство ученых считает, что диета и отдельные продукты питания оказывают сильное влияние не только на вес человека, но и на здоровье его мозга, сосудов, сердца и других ключевых органов тела.

К примеру, недавно ученые показали, что употребление больших количеств оливкового масла и средиземноморских блюд заметно понижает шансы умереть от инсульта или инфаркта, а чрезмерно большое количество соли в пище, наоборот, ухудшает здоровье сердца и сосудов.

Ярким примером позитивного действия средиземноморской диеты можно найти на греческом острове Икария на востоке Эгейского моря, чьи жители в среднем живут заметно дольше, чем остальные люди, и отличаются необычно хорошим состоянием здоровья в преклонные годы жизни.

Хрисохоу открыли еще один пример того, как подобное питание помогает икарианцам, сопоставив то, как часто развивается импотенция у жителей острова и других уголков Греции. В общей сложности, в эксперименте участвовало примерно семь сотен мужчин в возрасте, согласившихся ответить на вопросы об их половой жизни и диете.

Как правило, примерно половина мужчин в возрасте от 60 до 67 лет страдает от импонтенции и других проблем с работой половых органов. Наблюдения за икарианцами неожиданно показали, что для них это совершенно не характерно – лишь 20% пожилых жителей острова жаловалось на проблемы в личной жизни.

Как показали дальнейшие наблюдения и сравнения, вероятность развития импотенции очень сильно зависела от того, как много фруктов, овощей, рыбы и других средиземноморских блюд содержала диета мужчин.

По мнению кардиологов, эти продукты помогали их организму поддерживать кровеносную систему в полном порядке, что крайне важно для работы мужских половых органов. Вдобавок, они помогали им избавляться от лишнего жира, мешающего сборке молекул тестостерона, мужского полового гормона, и его корректной работе.

Дальнейшие наблюдения за икарианцами, как надеются Хрисохоу и ее коллеги, помогут понять, какие именно продукты сильнее всего снижают шансы на развитие импотении, и выделить те молекулы, которые связаны с этим действием.