Археологи рассказали, как спасти культурное наследие российской Арктики

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Зарубежные и российские археологи предлагают принять ряд мер, критически важных для защиты археологических памятников Арктики от дальнейшего разрушения под действием глобального потепления, передает пресс-служба Российского научного фонда.

"Человек не в состоянии противостоять природным процессам, однако, нельзя равнодушно наблюдать за утратой ценнейшей информации. Текущее состояние Арктики ясно показывает, что мы оказались плохо подготовлены к тому, что природа одномоментно оказывает воздействие на тысячи археологических памятников по всему миру", — заявил Владимир Питулько из Института истории материальной культуры РАН в Санкт-Петербурге.

Многие известные памятники культуры и просто интересные природные объекты сегодня находятся под угрозой исчезновения из-за растущей перенаселенности Земли, глобального потепления и ряда других факторов, связанных с человеческой деятельностью.

К примеру, эксперты ЮНЕСКО считают, что в ближайшие десятилетия часть знаменитых истуканов на острове Пасхи может быть "смыта" в море, а многие стоянки древних людей, спрятанные под толщей вечной мерзлоты в Сибири и на Аляске, могут опуститься на дно моря, если Арктика продолжит таять, а уровень океана не перестанет расти.

Питулько и его коллеги попытались подсчитать, как много подобных памятников культуры бесследно исчезнет в ближайшие десятилетия, если власти полярных стран – России, Канады, США, Норвегии и Дании – не будут предпринимать никаких мер по их спасению.

"Мы проанализировали почти полсотни статей и докладов, посвященных исчезающим или уже исчезнувшим памятникам Арктики. Культурное наследие заполярья – это неотъемлемая часть общего культурного наследия нашей планеты, при этом превосходящая по информативности памятники прочих регионов", – продолжает ученый.

В общей сложности ученые насчитали свыше 179 тысяч исторических и культурных памятников, разбросанных по территории примерно в 12 миллионов квадратных километров. Большая часть из них расположена в Норвегии и Аляске, и многие из них находятся в крайне уязвимых уголках местности – на берегах моря, на склонах холмов или в пойме рек.

Как показал анализ их состояния, многие уникальные находки, к примеру, стоянка людей каменного века в низовьях реки Яны, в том числе украшения из слоновой кости, сейчас находятся под угрозой уничтожения из-за таяния вечной мерзлоты, участившихся потопов и прочих последствий глобального потепления.

Спасение остатков этой стоянки и прочих памятников культуры, по словам Питулько и его единомышленников, будет возможно только в том случае, если все арктические державы создадут глобальную систему мониторинга за их состоянием, и подключат местных жителей к этим наблюдениям. Россия в этом отношении может стать лидером, так как в нашей Арктике живет заметно больше людей — около трех миллионов человек, чем в заполярных регионах остальных стран.

Вдобавок, большое число памятников говорит о том, что все эти объекты будет невозможно защитить, что должно побудить ученых изучить эти следы пребывания человека в заполярье и отобрать самые интересные и значимые из них для дальнейшей защиты от уничтожения. Подобные меры, как подчеркивают археологи, нужно предпринять прямо сейчас, так как масштабы разрушений будут стремительно расти по мере роста температур в Арктике.