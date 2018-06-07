РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Путин рассчитывает, что сборная Россия "выстрелит" на ЧМ по футболу
РИА Наука
РИА Наука

Биологи из России создали уникальную систему диагностики туберкулеза

11:0507.06.2018
47051
© AP Photo / Mstyslav ChernovВрач готовит образцы для тестирования на туберкулезВрач готовит образцы для тестирования на туберкулез
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Российские биологи создали уникальную систему диагностики туберкулеза, которая позволяет находить даже самые ранние следы инфекции в легких по нескольким выдохам. Первые выводы по ее использованию были представлены в Journal of Breath Research.

Возбудитель туберкулеза - бактерия Mycobacterium tuberculosis
© Фото : Public Domain
Ученые выяснили, почему туберкулез не уничтожил все человечество
"Мы впервые смогли неинвазивно собрать пробы легочной жидкости из выдыхаемого воздуха и обнаружить в пробах  антитела, специфичные к так называемым секретируемым антигенам микобактерий, вызывающих туберкулез. Эти антитела появляются, если у человека в легких размножаются микобактерии, или же при долгом уходе за туберкулезным больным", — рассказывает Виктор Морозов из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино, чьи слова приводит пресс-служба НИИ.

Как рассказывают ученые, сегодня десятки тысяч людей в России и в других странах мира продолжают умирать от туберкулеза и осложнений, к которым ведет его развитие. Как правило, медики фиксируют развитие туберкулеза уже тогда, когда он начинает сильно влиять на работу организма человека, что осложняет лечение и создает множество проблем для больных и врачей.

Поэтому создание методики, которая позволяла бы находить туберкулез еще до того, как он успел "окопаться" в легких, помогло бы сократить расходы на лечение больных и улучшить им жизнь. Это стало особенно важным в последние годы, так как сейчас туберкулезная палочка начала приобретать неуязвимость к действию уже существующих антибиотиков.

Ученый с моделью ДНК в пробирке
© Fotolia / Dan Race
Российские биологи предупредили об опасной эволюции туберкулезной палочки

Морозов и его коллеги по ИТЭБ уже много лет работают над созданием подобных систем диагностики, изучая те молекулы,  которые попадают в воздух при его выдохе из легких. Год назад им удалось показать, что в нем присутствуют микроскопические капли жидкости, содержащие в себе биологические молекулы.

Ученые, как отмечают авторы статьи, давно подозревают, что подобные капли содержат в себе обрывки антител, бактериальные белки и другие намеки на то, что палочка Коха (Mycobacterium tuberculosis), возбудитель туберкулеза, начала размножаться в легких и проникать в иммунные клетки. Эту идею долгое время нельзя было проверить из-за чрезвычайно малых размеров капель.

© Morozov et al. / Journal of Breath Research 2018Аппарат для поиска следов туберкулеза в выдыхаемом воздухе, созданный российскими учеными
© Morozov et al. / Journal of Breath Research 2018
Аппарат для поиска следов туберкулеза в выдыхаемом воздухе, созданный российскими учеными

Российские биофизики решили эту проблему, создав особый электронный фильтр, который улавливал, собирал и "высушивал" подобные капли. Используя этот фильтр, в своей новой работе Морозов и его команда создали полноценную "бесконтактную" систему диагностики туберкулеза, которой сможет пользоваться даже неспециалист, и проверили ее работу на пациентах, недавно поступивших в клинику ЦНИИ туберкулеза в Москве, и на десяти здоровых добровольцах.

Возбудитель туберкулеза - бактерия Mycobacterium tuberculosis
© Фото : Public Domain
Ученые создали первую за 100 лет вакцину от туберкулеза

Как показали эти опыты, подобный фильтр может улавливать даже самые ранние и незаметные следы инфекции, когда присутствие бактерии в легких еще ничего не выдает. Вся процедура диагностики, как отмечают авторы статьи, занимает около 10-20 минут, и не включает в себя никаких потенциально болезненных вмешательств в работу организма.

Пока эта система, как отмечают ученые, позволяет находить туберкулез с точностью в 65-70%, однако ее можно будет легко повысить, если включить в число анализов поиски следов воспалений, вызываемых туберкулезной инфекцией. Это станет следующей задачей исследователей, если проект получит дальнейшее финансирование.

Комментировать
РИА Наука
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
tolik.knyazev.1954
А с какой точностью находят туберкулёз с помощью флюорографии не написали и определить важность создания системы диагностики не представляется возможным.
11:22
07.06.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена