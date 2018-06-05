Голикова и министерство науки готовы сотрудничать с РАН

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Курирующая науку в правительстве РФ вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что вместе со вновь созданным министерством науки и высшего образования готова к конструктивному сотрудничеству с академическим исследовательским сектором.

"С (главой Миннауки) Михаилом Михайловичем (Котюковым) мы готовы к абсолютному сотрудничеству. Если есть к нам чувствительные вопросы для обсуждения, приглашайте нас на заседания президиума Российской академии наук, мы с удовольствием придем и озвучим нашу позицию", — сказала Голикова во вторник на заседании президиума РАН.