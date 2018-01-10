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РИА Наука
РИА Наука

Палеонтологи нашли в Сибири останки гигантского динозавра-"титана"

15:5110.01.2018
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© Фото : ТГУОстанки сибиротитана в музее ТГУОстанки сибиротитана в музее ТГУ
© Фото : ТГУ

МОСКВА, 10 янв – РИА  Новости. Ученые из Санкт-Петербургского и Томского государственных университетов обнаружили в Кемеровской области останки нового вида гигантских травоядных динозавров, живших на территории современной Сибири около 120 миллионов лет назад, говорится в статье, опубликованной в журнале Geobios.

Окаменелые яйца динозавров, найденные в Кемеровской области
© Skutschas et al. / Historical Biology 2017
Палеонтологи впервые нашли окаменелое яйцо динозавра в Сибири
"Находки таких титанозавров, как сибиротитан или тенгризавр, заставляют нас задуматься о происхождении этой группы древних ящеров. Раньше считалось, что титанозавры возникли в Южной Америке около 145 миллионов лет назад, то есть на территории древнего континента Гондвана. Современные данные позволяют предположить, что, возможно, они впервые появились в Азии", — рассказывает Павел Скучас, доцент СПбГУ, чьи слова приводит пресс-служба университета.

Как рассказывают ученые, открытый ими ящер, получивший имя Sibirotitan astrosacralis, относится к числу титанозавров, семейству крупнейших живых существ, когда-либо обитавших на Земле. На текущий момент известно всего два вида этих ящеров, чьи останки были найдены на территории России, что делает кости сибиротитана крайне редкой и уникальной находкой.

Титанозавры принадлежат к числу зауроподов — крупных четвероногих травоядных ящеров, делавших ставку на свою огромную массу, огромное количество яиц в кладке и быстрый рост молодняка. Семейство Titanosauria считается своего рода "мусорной корзиной" среди гигантских травоядных динозавров: к их числу ученые причисляют все новые окаменелости, которые нельзя отнести к тому или иному роду зауроподов.

Патаготитан, предположительно крупнейшее сухопутное существо Земли
© Фото : Museo Paleontologico Egidio Fergulio / D. Pol
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Останки большинства титанозавров, включая рекордно больших аргентинозавров, гигантов длиной в 35 метров и массой в примерно 90 тонн, были найдены на территории Патагонии – провинции на юге Аргентины, где в далеком прошлом сложились условия, где такие крупные существа могли жить и процветать.

© Фото : ТГУУченый изучает окаменелые останки титанозавра
© Фото : ТГУ
Ученый изучает окаменелые останки титанозавра

Как предполагают ученые, схожие комфортные условия могли существовать в далеком прошлом в современной Сибири и Монголии, где недавно палеонтологи обнаружили множество останков титанозавров и других семейств зауропод. Последняя такая находка была сделана Скучасом и его коллегами в окрестностях деревни Шестаково в Кемеровской области, где недавно они нашли фрагменты окаменевших яиц динозавров.

"Обнаружение таких крупных костей, как крестец зауропода, это, безусловно, радость для палеонтолога, но она быстро сменяется мыслями о том, как же доставить ископаемое в лабораторию. Нам пришлось нести крестец вчетвером. Сначала дотащили его до резиновой лодки, чтобы потом доставить ценные кости к автомобилю", — вспоминает Скучас.

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© Gabriel Lío
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Как отмечают исследователи, сибиротитан был не самым большим представителем своей группы по сравнению с аргентинскими гигантами — он имел массивный длинный хвост и вытянутую шею, весил приблизительно 10 тонн, а его длина от головы до кончика хвоста составляла около 12 метров. Питался четырехногий гигант растениями и из-за внушительного размера редко подвергался нападениям хищников.

Сегодня ископаемые хранятся в Томском государственном университете, а знаменитый крестец выставлен в холле вуза, где рассмотреть древние позвонки могут студенты и преподаватели. В будущем палеонтологи планируют продолжить раскопки и извлечь остальные кости титанозавра из песчаника, если они там сохранились.

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