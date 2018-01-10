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РИА Наука
РИА Наука

Ученые нашли следы животных на рекордно большой глубине на дне океана

13:5110.01.2018
(обновлено: 15:22 10.01.2018)
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© Sarah Cobain, University of Leeds Останки самых глубинных морских животных Земли, найденные в ЮАРОстанки самых глубинных морских животных Земли, найденные в ЮАР
© Sarah Cobain, University of Leeds

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Палеонтологи нашли в ЮАР необычные окаменелости, свидетельствующие о том, что морские черви и другие многоклеточные существа могут обитать на глубинах в шесть-восемь метров под дном океана, хотя раньше это считалось невозможным, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Море. Архивное фото
© Flickr / totalAldo
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"Это открытие, по сути, распахнуло нам окно в совершенно неизученный мир, новую среду обитания на нашей планете. Мы почти ничего не знаем о том, что происходит в глубинных слоях дна современных морей и океанов, и еще меньше понимаем, как это было в далеком прошлом. Эти окаменелости указывают на то, что жизнь должна присутствовать в песчаных, а не в глиняных отложениях, где ее искали раньше", — рассказывает Джеффри Пиколл (Jeffrey Peakall) из университета Лидса (Великобритания).

Микробы и другие одноклеточные организмы встречаются практически везде, начиная с верхних слоев атмосферы и заканчивая глубинными слоями почвы и даже горных пород. Многоклеточные же существа населяют лишь небольшую часть атмосферы, гидросферы и поверхности Земли.

Как правило, главным ограничителем их распространения выступает кислород — его недостаток делает невозможным существование даже самых "экономичных" позвоночных и беспозвоночных животных. Поэтому, к примеру, ученые считали дно моря на глубине в несколько десятков сантиметров полностью безжизненным, так как доля кислорода там снижена почти до нуля.

Пиколл и его коллеги обнаружили, что это не всегда так, изучая отложения времен конца пермского периода, сформировавшиеся на дне моря примерно 250 миллионов лет назад и сохранившиеся на южном побережье современной ЮАР.

Адская многоножка в пещерах Хорватии
© Фото : J. Bedek
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Из-за геологических процессов в недрах Земли эти породы за миллионы лет были повернуты на бок и сплющены. Это позволило ученым изучить структуру дна океанов в то время, когда на суше царили звероящеры и другие причудливые существа.

Проводя раскопки в местечке под названием Кару-Бэйсин неподалеку от мыса Доброй Надежды, ученые совершили необычное открытие — им удалось найти следы червей и норки других беспозвоночных существ в пластах песчаника, которые некогда были дном моря и находились на глубине примерно в три-четыре метра.

Как животным удалось выжить в таких условиях без кислорода? Как предполагают ученые, на самом деле кислород на такую глубину все же поступал благодаря тому, что эти участки морского дна покрывали особые пористые отложения песка с множеством каналов и пор, через которые морская вода могла проникать на большую глубину.

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© Фото : Копирайт Dr. Enrique Bacquero et al.
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Эти же каналы помогали морским беспозвоночным прокладывать туннели через толщу песка и искать в ней кусочки органической материи, опустившиеся на дно из приповерхностных слоев моря. Огромные залежи органики, как считают ученые, помогали животным выживать, даже если они оказывались погребенными под еще более толстыми слоями песка.

Аналогичные отложения, как считает Пиколл, и сегодня могут формироваться на дне моря в тех точках, где подземные запасы песка постепенно выдавливаются на поверхность более твердыми горными породами. Именно там, по его мнению, должны скрываться самые "инопланетные" и живучие многоклеточные существа на Земле.

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