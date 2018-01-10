В Сети появилось видео испытания конкурента российского двигателя РД-180

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Американская компания Blue Origin испытала ракетный двигатель BE-4. Кадрами с места событий компания поделилась в своем микроблоге Twitter.

Blue Origin заявила, что ей удалось превысить поставленные цели по удельному импульсу.

"Мы продолжаем работать над глубоким дросселированием нашего полномасштабного BE-4, способного развивать тягу в 2,4 килоньютонов на уровне моря, над возможностью повторного использования подшипников гидростатического насоса и стабильностью пусковых циклов", — написала компания в Twitter.

Latest BE-4 engine test footage where we exceeded our Isp targets. We continue to exercise the deep throttling of our full scale 550,000 lbf BE-4, the reusability of our hydrostatic pump bearings and our stable start/stop cycles. More to follow from ongoing tests. #BE4 #NewGlenn pic.twitter.com/fw5zvtwpJ6 — Blue Origin (@blueorigin) 8 января 2018 г.

Ранее в октябре 2017 года основатель Blue Origin заявил об успехе первых огневых испытаний нового двигателя BE-4.

Новый двигатель BE-4 планируется использовать на ракете-носителе Vulcan, которую ULA разрабатывает в качестве замены Atlas V с российскими РД-180. Ожидается также, что BE-4 будут устанавливать на новые ракеты-носители тяжелого класса New Glenn разработки Blue Origin.

В 1997 году Москва и Вашингтон заключили соглашение почти на миллиард долларов о поставках 101 двигателя РД-180. Полтора года назад конгресс США ввел запрет на их использование после 2019 года, но затем отменил его, когда стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших трех лет в США созданы не будут. Сразу после этого консорциум ULA по просьбе Пентагона заказал у НПО "Энергомаш" дополнительно 20 РД-180.