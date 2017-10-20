В США сообщили об успешных испытаниях конкурента российского РД-180

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Основатель частной космической компании Blue Origin, создатель американского ракетного двигателя, идущего на смену российским РД-180, Джефф Безос заявил об успехе первых огневых испытаний.

"Первые огневые испытания нашего двигателя BE-4 прошли успешно. Огромное достижение всей команды BlueOrigin, и это очень важный шаг!" — написал Безос в Twitter, выложив видео "прожига" на наземном стенде.

Как сообщалось ранее, ВЕ-4 создается для использования на принадлежащей Blue Origin ракете New Glenn, а также создаваемой United Launch Alliance (ULA) новой ракете-носителе Vulcan. Согласно планам, опубликованным на сайте компании, BE-4 должен получить летный сертификат в 2017 году и пока является единственным американским ракетным двигателем, который может быть готов в 2019 году до предписанного Конгрессом США срока отказа от российских РД-180.

Разработка BE-4 является наиболее быстрым способом избавиться от зависимости США, пока продолжающих покупать в России двигатели РД-180. Ранее в марте Безос опубликовал фотографию первого собранного двигателя BE-4, работающего на сжиженном природном газе и жидком кислороде.

В 1997 году Москва и Вашингтон заключили соглашение почти на миллиард долларов о поставках 101 двигателя РД-180. Полтора года назад конгресс США ввел запрет на их использование после 2019 года, но затем отменил его, когда стало ясно, что свои двигатели в течение ближайших трех лет в США созданы не будут. Сразу после этого консорциум ULA по просьбе Пентагона заказал у НПО "Энергомаш" дополнительно 20 РД-180.

Как сообщало в сентябре влиятельное американское издание The Wall Street Journal, технические и финансовые проблемы заставят Пентагон опираться на российские ракетные двигатели РД-180 по крайней мере до середины следующего десятилетия, то есть на несколько лет дольше, чем первоначально предполагалось.

Несмотря на требования Конгресса по быстрому и поэтапному отказу от двигателей РД-180 по соображениям национальной безопасности, United Launch Alliance, основной поставщик ракетных технологий для Пентагона, скорее всего, продолжит использовать ускорители Atlas V разработки 90-х годов с двигателями российского производства ориентировочно до 2024-2025 или даже до 2028 года.