Умер лингвист Андрей Зализняк

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Знаменитый лингвист Андрей Анатольевич Зализняк скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщил в Facebook сотрудник Института русского языка РАН Дмитрий Сичинава.

Зализняк известен работами по русскому словообразованию и акцентологии. При защите кандидатской диссертации в 1965 году сразу получил докторскую степень. С 1997 года — академик РАН. В 2007-м стал лауреатом Государственной премии России.

Огромный вклад ученый внес в анализ берестяных грамот. Он первым их расшифровал. В ходе изучения был открыт древненовгородский диалект и пересмотрена историческая карта славянских языков. Также благодаря исследованиям Зализняка была завершена дискуссия о подлинности рукописи "Слова о полку Игореве".

"Грамматический словарь русского языка", составленный ученым вручную, стал основой практически для всех компьютерных программ автоматического морфологического анализа, в том числе в информационном поиске и машинном переводе.