Амурская область подготовилась ко второму пуску с космодрома Восточный

10:1418.11.2017
(обновлено: 10:17 18.11.2017)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 ноя — РИА Новости, Елена Тимошенко. Амурская область готовится ко второму пуску с космодрома Восточный, 28 ноября, как анонсировал вице-премьер Дмитрий Рогозин, ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" выведет на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1. Увидеть второй старт с Восточного зрители смогут с четырех точек федеральной трассы "Амур", а в качестве сувенира в этот раз можно будет купить не только значки и флажки, но и космическое питание — борщ в тюбике или рисовую кашу с курагой.
Вышел из кафе — ракета летит
В Приамурье уже определен предварительный список мест, откуда можно будет увидеть второй пуск с Восточного, четыре смотровые площадки развернут возле кафе вдоль федеральной трассы "Амур".
"Два кафе находятся в Шимановском районе, здесь на стоянках смогут разместиться примерно 170-180 автомобилей, два кафе в Свободненском районе, здесь стоянки на 400-450 мест. Расстояние от космодрома на всех четырех точках — от 22 до 55 километров",- рассказала РИА Новости представитель министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства правительства Приамурья. Собеседница агентства пояснила, что в день второго пуска движение на федеральной трассе в районе Циолковского (населенный пункт рядом с космодромом) будет регулировать полиция, остановка транспорта будет разрешена только на смотровых площадках, здесь также будут работать волонтеры.
"Вдоль трассы установят информационные баннеры и предупреждающие дорожные знаки, а кафе заранее проверят специалисты Роспотребнадзора", — сказала представитель министерства.
Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук находится у подножия горы Пастухова в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии.
Это крупнейший в России астрономический центр наземных наблюдений объектов Вселенной. На фото: оптический телескоп БТА.
Основной инструмент работы обсерватории - Большой телескоп азимутальный с главным зеркалом диаметром в 6 метров.
Телескоп БТА расположен на склонах горы Пастухова на высоте 2100 метров над уровнем моря.
Специальная астрофизическая обсерватория была основана в 1966 году.
Основные здания обсерватории - административные и технические службы, лаборатории и жилые дома научного персонала - находятся в поселке Нижний Архыз, это так называемая нижняя научная площадка обсерватории.
Верхняя же площадка находится в 17 километрах от поселка.
Нижнюю и верхнюю площадки обсерватории соединяет специальная федеральная автодорога.
Многоканальная система широкоугольного оптического мониторинга неба высокого временного разрешения Мини-МегаТОРТОРА телескопа БТА. Эта система позволяет исследовать быстропротекающие явления в ближнем и дальнем космическом пространстве: например, рождение черной дыры на расстоянии до девяти миллиардов световых лет.
Помимо телескопа БТА в астрофизической обсерватории есть радиотелескоп Ратан-600 с кольцевой многоэлементной антенны диаметром 600 метров. РАТАН-600 сооружен в 20 км от БТА на высоте 970 метров.
На том же склоне, что и БТА установлены два малых телескопа диаметром 1 и 0,6 метра.
Купить космический борщ
Новинкой этого года станут аппараты с космическим питанием в тюбиках, их установят на площадках для зрителей. Сейчас борщ и другую еду в тюбиках можно купить в музее космодрома Восточный, как рассказала РИА Новости лектор-экскурсовод музея Ольга Астапенко, необычную еду посетители охотно приобретают в качестве сувенира.
"Космическое питание мы заказываем из Москвы и из Калуги. Сначала ассортимент был ограничен: рассольник, борщ, суп-харчо, баранина с овощами и творожки, сейчас уже есть грибной крем-суп, рисовая каша с курагой и даже компот. Покупают очень охотно, около месяца назад приезжий из Москвы купил весь ассортимент на сувениры — это 13 тюбиков", — рассказала Астапенко РИА Новости.
Музей космодрома Восточный, по ее словам, очень популярен, экскурсовод надеется, что после второго пуска в витринах станет больше экспонатов.
"После первого, апрельского, пуска у нас есть фрагмент головного обтекателя, отработанные двигатели, части ступеней, надеемся, что что-нибудь дадут и после второго. Каждый день я вожу по 2-3 экскурсии. Смотрят и задают вопросы и дети, и взрослые, были группы специалистов из Канады, Японии, китайские СМИ, летом были французы", — отметила собеседница агентства.
По ее словам, привычную сувенирную продукцию с космической тематикой в этом году дополнили новогодними игрушками из фарфора. На шарах с ручной росписью, изготовленных в Калуге, изображены Белка, Стрелка, а также космонавты, сами игрушки белого и оранжевого цвета.
"Я не знаю, смогут ли их купить зрители, наблюдающие за вторым стартом, цена достаточно высокая — 800 рублей. Сама я в день второго пуска буду работать, в музее пройдет экскурсия для группы из 80 человек", — добавила Астапенко.
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Мастер значков на космическую тему
После первого пуска с Восточного тематические магниты и значки начали продаваться в том числе и в киосках административного центра Приамурья — Благовещенска. А житель Циолковского (наукоград рядом с космодромом Восточный) Юрий Чернявский значки на космическую тему делает сам, точнее, рисует эскизы и заказывает изготовителям в Благовещенске.
"Я и коллекционер и эскизы рисую. Всего значков у меня в коллекции около семи тысяч штук, около тысячи — на космическую тему и около ста штук о космодроме Восточный. Есть и такой, который посвящен первой годовщине первого пуска. Я изображаю на эскизах в том числе мобильную башню обслуживания, которая есть на Восточном. Рисую спутники, какие есть, Землю, ракеты", — рассказал Чернявский РИА Новости. По его словам, значки он заказывает небольшими тиражами, они пользуются популярностью среди коллекционеров.
"Ко второму пуску тоже обязательно что-нибудь придумаю, откуда буду наблюдать старт, пока не знаю, работы в этот день будет много", — сказал Чернявский.
В июле вице-премьер России Дмитрий Рогозин анонсировал третий запуск с Восточного 22 декабря этого года, второй запуск, по его словам, состоится 28 ноября. На декабрь намечен пуск "Союз-2.1а" с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" №3 и №4. В ноябре ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" выведет на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1.
Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.