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Амурская область подготовилась ко второму пуску с космодрома Восточный

10:1418.11.2017
(обновлено: 10:17 18.11.2017)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСтартовый комплекс и мобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный. Архивное фотоСтартовый комплекс и мобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 ноя — РИА Новости, Елена Тимошенко. Амурская область готовится ко второму пуску с космодрома Восточный, 28 ноября, как анонсировал вице-премьер Дмитрий Рогозин, ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" выведет на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1. Увидеть второй старт с Восточного зрители смогут с четырех точек федеральной трассы "Амур", а в качестве сувенира в этот раз можно будет купить не только значки и флажки, но и космическое питание — борщ в тюбике или рисовую кашу с курагой.

Вышел из кафе — ракета летит

Юнармейцы во время посещения космодрома Восточный
© Фото : пресс-служба Юнармии
Юнармейцы Хабаровска познакомились с космодромом "Восточный"
В Приамурье уже определен предварительный список мест, откуда можно будет увидеть второй пуск с Восточного, четыре смотровые площадки развернут возле кафе вдоль федеральной трассы "Амур".

"Два кафе находятся в Шимановском районе, здесь на стоянках смогут разместиться примерно 170-180 автомобилей, два кафе в Свободненском районе, здесь стоянки на 400-450 мест. Расстояние от космодрома на всех четырех точках — от 22 до 55 километров",- рассказала РИА Новости представитель министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства правительства Приамурья. Собеседница агентства пояснила, что в день второго пуска движение на федеральной трассе в районе Циолковского (населенный пункт рядом с космодромом) будет регулировать полиция, остановка транспорта будет разрешена только на смотровых площадках, здесь также будут работать волонтеры.

"Вдоль трассы установят информационные баннеры и предупреждающие дорожные знаки, а кафе заранее проверят специалисты Роспотребнадзора", — сказала представитель министерства.

Космические пейзажи обсерватории РАН
© РИА Новости / Мария ПлотниковаПерейти в фотобанкСпециальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук находится у подножия горы Пастухова в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии.Замер расстояния до небесного объекта с помощью лазера БТА на территории Специальной астрофизической обсерватории РАН
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук находится у подножия горы Пастухова в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии.
© РИА Новости / Мария ПлотниковаПерейти в фотобанкЭто крупнейший в России астрономический центр наземных наблюдений объектов Вселенной. На фото: оптический телескоп БТА.Большой телескоп азимутальный на территории Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Это крупнейший в России астрономический центр наземных наблюдений объектов Вселенной. На фото: оптический телескоп БТА.
© РИА Новости / Мария ПлотниковаПерейти в фотобанкОсновной инструмент работы обсерватории - Большой телескоп азимутальный с главным зеркалом диаметром в 6 метров.Большой телескоп азимутальный на территории Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Основной инструмент работы обсерватории - Большой телескоп азимутальный с главным зеркалом диаметром в 6 метров.
© РИА Новости / Мария ПлотниковаПерейти в фотобанкТелескоп БТА расположен на склонах горы Пастухова на высоте 2100 метров над уровнем моря.Большой телескоп азимутальный на территории Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Телескоп БТА расположен на склонах горы Пастухова на высоте 2100 метров над уровнем моря.
© РИА Новости / Мария ПлотниковаПерейти в фотобанкСпециальная астрофизическая обсерватория была основана в 1966 году.Большой телескоп азимутальный на территории Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Специальная астрофизическая обсерватория была основана в 1966 году.
© РИА Новости / Мария ПлотниковаПерейти в фотобанкОсновные здания обсерватории - административные и технические службы, лаборатории и жилые дома научного персонала - находятся в поселке Нижний Архыз, это так называемая нижняя научная площадка обсерватории.Большой телескоп азимутальный на территории Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Основные здания обсерватории - административные и технические службы, лаборатории и жилые дома научного персонала - находятся в поселке Нижний Архыз, это так называемая нижняя научная площадка обсерватории.
© РИА Новости / Мария ПлотниковаПерейти в фотобанкВерхняя же площадка находится в 17 километрах от поселка.Большой телескоп азимутальный на территории Специальной астрофизической обсерватории РАН
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Верхняя же площадка находится в 17 километрах от поселка.
© РИА Новости / Мария ПлотниковаПерейти в фотобанкНижнюю и верхнюю площадки обсерватории соединяет специальная федеральная автодорога.Большой телескоп азимутальный на территории Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Нижнюю и верхнюю площадки обсерватории соединяет специальная федеральная автодорога.
© РИА Новости / Мария ПлотниковаПерейти в фотобанкМногоканальная система широкоугольного оптического мониторинга неба высокого временного разрешения Мини-МегаТОРТОРА телескопа БТА. Эта система позволяет исследовать быстропротекающие явления в ближнем и дальнем космическом пространстве: например, рождение черной дыры на расстоянии до девяти миллиардов световых лет.Многоканальная система широкоугольного оптического мониторинга высокого временного разрешения Мини-МегаТОРТОРА БТА
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Многоканальная система широкоугольного оптического мониторинга неба высокого временного разрешения Мини-МегаТОРТОРА телескопа БТА. Эта система позволяет исследовать быстропротекающие явления в ближнем и дальнем космическом пространстве: например, рождение черной дыры на расстоянии до девяти миллиардов световых лет.
© РИА Новости / Мария ПлотниковаПерейти в фотобанкПомимо телескопа БТА в астрофизической обсерватории есть радиотелескоп Ратан-600 с кольцевой многоэлементной антенны диаметром 600 метров. РАТАН-600 сооружен в 20 км от БТА на высоте 970 метров.Большой телескоп азимутальный на территории Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Помимо телескопа БТА в астрофизической обсерватории есть радиотелескоп Ратан-600 с кольцевой многоэлементной антенны диаметром 600 метров. РАТАН-600 сооружен в 20 км от БТА на высоте 970 метров.
© РИА Новости / Мария ПлотниковаПерейти в фотобанкНа том же склоне, что и БТА установлены два малых телескопа диаметром 1 и 0,6 метра.Малый телескоп на территории Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук
© РИА Новости / Мария Плотникова
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На том же склоне, что и БТА установлены два малых телескопа диаметром 1 и 0,6 метра.
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Купить космический борщ

Первый пуск ракеты-носителя с космодрома Восточный. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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В Приамурье готовят смотровые площадки перед вторым пуском на Восточном
Новинкой этого года станут аппараты с космическим питанием в тюбиках, их установят на площадках для зрителей. Сейчас борщ и другую еду в тюбиках можно купить в музее космодрома Восточный, как рассказала РИА Новости лектор-экскурсовод музея Ольга Астапенко, необычную еду посетители охотно приобретают в качестве сувенира.

"Космическое питание мы заказываем из Москвы и из Калуги. Сначала ассортимент был ограничен: рассольник, борщ, суп-харчо, баранина с овощами и творожки, сейчас уже есть грибной крем-суп, рисовая каша с курагой и даже компот. Покупают очень охотно, около месяца назад приезжий из Москвы купил весь ассортимент на сувениры — это 13 тюбиков", — рассказала Астапенко РИА Новости.

Музей космодрома Восточный, по ее словам, очень популярен, экскурсовод надеется, что после второго пуска в витринах станет больше экспонатов.

"После первого, апрельского, пуска у нас есть фрагмент головного обтекателя, отработанные двигатели, части ступеней, надеемся, что что-нибудь дадут и после второго. Каждый день я вожу по 2-3 экскурсии. Смотрят и задают вопросы и дети, и взрослые, были группы специалистов из Канады, Японии, китайские СМИ, летом были французы", — отметила собеседница агентства.

По ее словам, привычную сувенирную продукцию с космической тематикой в этом году дополнили новогодними игрушками из фарфора. На шарах с ручной росписью, изготовленных в Калуге, изображены Белка, Стрелка, а также космонавты, сами игрушки белого и оранжевого цвета.

"Я не знаю, смогут ли их купить зрители, наблюдающие за вторым стартом, цена достаточно высокая — 800 рублей. Сама я в день второго пуска буду работать, в музее пройдет экскурсия для группы из 80 человек", — добавила Астапенко.

Космические новости в фотографиях, октябрь 2017 года
© NASA / JPL-Caltech/Univ. of ArizonaМногофункциональная автоматическая межпланетная станция НАСА Mars Reconnaisance Orbiter (MRO) получила снимки самой глубокой низменности планеты - Равнины Эллада. На снимке видна центральная часть этого крупнейшего видимого кратера Солнечной системы, с ее дюнами и оврагами, оставленными на песке во время схождения глыб сухого льда.Поверхность Марса снятая Марсианским разведывательным спутником. 25 октября 2017
© NASA / JPL-Caltech/Univ. of Arizona
Многофункциональная автоматическая межпланетная станция НАСА Mars Reconnaisance Orbiter (MRO) получила снимки самой глубокой низменности планеты - Равнины Эллада. На снимке видна центральная часть этого крупнейшего видимого кратера Солнечной системы, с ее дюнами и оврагами, оставленными на песке во время схождения глыб сухого льда.
© NASA / SDO/AIAНа поверхности Солнца возникло своеобразное сердце из линий магнитного поля. Внешний контур фигуры был "нарисован" холодными магнитными петлями, выглядящими более темными, а в центре сердца располагалась яркая горячая активная область. Размер фигуры составил около миллиона километров.Фигура сердца, выложенная магнитными полями на Солнце
© NASA / SDO/AIA
На поверхности Солнца возникло своеобразное сердце из линий магнитного поля. Внешний контур фигуры был "нарисован" холодными магнитными петлями, выглядящими более темными, а в центре сердца располагалась яркая горячая активная область. Размер фигуры составил около миллиона километров.
© ESA/Hubble & NASAТелескоп "Хаббл" сделал снимок туманности Тарантул – области активного звездообразования, которая находится в Большом Магеллановом облаке, и туманности Соты. На изображении можно увидеть длинные и тонкие нити газа, похожие на струи, которые и вдохновили открывателей объекта на название Тарантул, и необычную структуру из "пузырьков" космического газа и пыли, которая образует туманность Соты.Большое Магелланово Облако
© ESA/Hubble & NASA
Телескоп "Хаббл" сделал снимок туманности Тарантул – области активного звездообразования, которая находится в Большом Магеллановом облаке, и туманности Соты. На изображении можно увидеть длинные и тонкие нити газа, похожие на струи, которые и вдохновили открывателей объекта на название Тарантул, и необычную структуру из "пузырьков" космического газа и пыли, которая образует туманность Соты.
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийКосмонавт Сергей Рязанский опубликовал фото острова Муреа, расположенного во Французской Полинезии, который он сфотографировал с борта МКС.Остров Муреа, который расположен во Французской Полинезии в Тихом океане с борта МКС
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Космонавт Сергей Рязанский опубликовал фото острова Муреа, расположенного во Французской Полинезии, который он сфотографировал с борта МКС.
© Фото : ESA/Hubble & NASAОрбитальная обсерватория "Хаббл" получила детальные снимки галактик в созвездии Рака, которые после столкновения "рассыпались" на два ярких и длинных хвоста, состоящих из миллионов звезд.Галактика NGC 2623 в созвездии Рака
© Фото : ESA/Hubble & NASA
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила детальные снимки галактик в созвездии Рака, которые после столкновения "рассыпались" на два ярких и длинных хвоста, состоящих из миллионов звезд.
© Фото : NASA/JPL-Caltech/MSSSГидротермальные месторождения, обнаруженные в Эриданском регионе Марса, могут стать "ключом" для объяснения происхождения жизни на Земле. Вулканы и стоячая вода на Марсе в древности обеспечивали те же условия для жизни, что и существовавшие в то время на Земле.Глубоководные отложения в Эриданском регионе Марса, которые могут быть ключом к происхождению жизни на Земле
© Фото : NASA/JPL-Caltech/MSSS
Гидротермальные месторождения, обнаруженные в Эриданском регионе Марса, могут стать "ключом" для объяснения происхождения жизни на Земле. Вулканы и стоячая вода на Марсе в древности обеспечивали те же условия для жизни, что и существовавшие в то время на Земле.
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийНа снимке космонавта Сергея Рязанкого ночная Земля в лунном свете, сфотографированная с борта МКС.Ночная планета Земля в лунном свете и сиянии Авроры. 7 октября 2017
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
На снимке космонавта Сергея Рязанкого ночная Земля в лунном свете, сфотографированная с борта МКС.
© ESA/Roscosmos/CaSSISЕвропейско-российский зонд "ЭкзоМарс-TGO" передал на Землю одну из первых цветных фотографий марсианских облаков, полученных космическим аппаратом почти сразу после прибытия к Марсу осенью прошлого года.Фотография марсианских облаков, полученная зондом TGO
© ESA/Roscosmos/CaSSIS
Европейско-российский зонд "ЭкзоМарс-TGO" передал на Землю одну из первых цветных фотографий марсианских облаков, полученных космическим аппаратом почти сразу после прибытия к Марсу осенью прошлого года.
© NASA / JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDAЗонд Dawn нашел первые намеки на существование на Церере гигантского подледного океана, воды которого в далеком прошлом покрывали большую часть поверхности карликовой планеты.Следы подземного океана, найденные на поверхности Цереры зондом Dawn
© NASA / JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA
Зонд Dawn нашел первые намеки на существование на Церере гигантского подледного океана, воды которого в далеком прошлом покрывали большую часть поверхности карликовой планеты.
© Фото : ESO/A. Grado & L. LimatolaТелескоп VLT помог ученым получить более детальные фотографии галактики NGC 1316, которую часто называют "лицом бога". На фотографии, помимо самой NGC 1316, можно увидеть ее ближайшую соседку, спиральную галактику NGC 1317, которая смотрит на нас почти плашмя, а также сотни других "звездных мегаполисов" внутри гигантского скопления галактик в созвездии Печи.Галактика NGC 1317, лицо бога, и ее ближайшие соседи по скоплению галактик в созвездии Печи
© Фото : ESO/A. Grado & L. Limatola
Телескоп VLT помог ученым получить более детальные фотографии галактики NGC 1316, которую часто называют "лицом бога". На фотографии, помимо самой NGC 1316, можно увидеть ее ближайшую соседку, спиральную галактику NGC 1317, которая смотрит на нас почти плашмя, а также сотни других "звездных мегаполисов" внутри гигантского скопления галактик в созвездии Печи.
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald EichstädtКамерам зонда Juno удалось сфотографировать гигантскую тень, которую отбрасывает Амальтея, одна из самых небольших лун Юпитера, на поверхность планеты-гиганта. Амальтея обладает необычной вытянутой формой, что отражается и в форме ее тени.Тень Амальтеи, одной из спутниц Юпитера, на поверхности планеты-гиганта
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt
Камерам зонда Juno удалось сфотографировать гигантскую тень, которую отбрасывает Амальтея, одна из самых небольших лун Юпитера, на поверхность планеты-гиганта. Амальтея обладает необычной вытянутой формой, что отражается и в форме ее тени.
© ESA/Hubble & NASA"Хаббл" сфотографировал галактику-"рекорсдменку" по скорости звездообразования. Карликовая галактика ESO 553-46 не имеет четкой структуры и заметного ядра, она состоит из скоплений малых горячих звезд, связанных друг с другом гравитацией.Галактика ESO 553-46
© ESA/Hubble & NASA
"Хаббл" сфотографировал галактику-"рекорсдменку" по скорости звездообразования. Карликовая галактика ESO 553-46 не имеет четкой структуры и заметного ядра, она состоит из скоплений малых горячих звезд, связанных друг с другом гравитацией.
© Фото : Роскосмос/Александр Мисуркин Космический грузовик "Прогресс МС-07", запущенный со второй попытки к МКС на ракете-носителе "Союз-2.1а", 16 октября пристыковался к станции в автоматическом режиме.Космический грузовик Прогресс МС-07
© Фото : Роскосмос/Александр Мисуркин
Космический грузовик "Прогресс МС-07", запущенный со второй попытки к МКС на ракете-носителе "Союз-2.1а", 16 октября пристыковался к станции в автоматическом режиме.
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийКосмонавт Сергей Рязанский 23 октября сфотографировал "один из 16 уникальных закатов, которые экипаж МКС наблюдает за сутки".Один из 16 уникальных закатов, которые экипаж МКС наблюдает за сутки
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Космонавт Сергей Рязанский 23 октября сфотографировал "один из 16 уникальных закатов, которые экипаж МКС наблюдает за сутки".
© NASA / JPL-Caltech/ASUЗонд Mars Odyssey получил первые инфракрасные фотографии Фобоса, одной из двух лун Марса, которые помогут ученым понять, когда она окончательно распадется на части и превратится в гигантское кольцо пыли. На снимке видно лишь одну половину Фобоса, так как вторая его часть находится под покровом ночи. Поверхность спутника прогревается очень быстро, что говорит о том, что она покрыта большим слоем песка или пыли.Фобос, спутник Марса, первый снимок в инфракрасном диапазоне
© NASA / JPL-Caltech/ASU
Зонд Mars Odyssey получил первые инфракрасные фотографии Фобоса, одной из двух лун Марса, которые помогут ученым понять, когда она окончательно распадется на части и превратится в гигантское кольцо пыли. На снимке видно лишь одну половину Фобоса, так как вторая его часть находится под покровом ночи. Поверхность спутника прогревается очень быстро, что говорит о том, что она покрыта большим слоем песка или пыли.
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Мастер значков на космическую тему

Комплексные испытания стартового комплекса начались на космодроме Восточный. 4 октября 2017
© Фото : Роскосмос
На Восточном начались испытания стартового комплекса перед вторым пуском
После первого пуска с Восточного тематические магниты и значки начали продаваться в том числе и в киосках административного центра Приамурья — Благовещенска. А житель Циолковского (наукоград рядом с космодромом Восточный) Юрий Чернявский значки на космическую тему делает сам, точнее, рисует эскизы и заказывает изготовителям в Благовещенске.

"Я и коллекционер и эскизы рисую. Всего значков у меня в коллекции около семи тысяч штук, около тысячи — на космическую тему и около ста штук о космодроме Восточный. Есть и такой, который посвящен первой годовщине первого пуска. Я изображаю на эскизах в том числе мобильную башню обслуживания, которая есть на Восточном. Рисую спутники, какие есть, Землю, ракеты", — рассказал Чернявский РИА Новости. По его словам, значки он заказывает небольшими тиражами, они пользуются популярностью среди коллекционеров.

"Ко второму пуску тоже обязательно что-нибудь придумаю, откуда буду наблюдать старт, пока не знаю, работы в этот день будет много", — сказал Чернявский.

В июле вице-премьер России Дмитрий Рогозин анонсировал третий запуск с Восточного 22 декабря этого года, второй запуск, по его словам, состоится 28 ноября. На декабрь намечен пуск "Союз-2.1а" с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" №3 и №4. В ноябре ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" выведет на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.

Возьмут ли меня в космонавты?
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Возьмут ли меня в космонавты?
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