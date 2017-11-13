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РИА Наука
РИА Наука

Палеонтологи впервые нашли окаменелое яйцо динозавра в Сибири

13:0613.11.2017
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© Skutschas et al. / Historical Biology 2017Окаменелые яйца динозавров, найденные в Кемеровской областиОкаменелые яйца динозавров, найденные в Кемеровской области
© Skutschas et al. / Historical Biology 2017

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Ученые из Палеонтологического института РАН и трех российских вузов нашли на территории Кемеровской области окаменевшее яйцо динозавра времен мелового периода, ставшее первой находкой такого рода для России, говорится в статье, опубликованной в журнале Historical Biology.

"Открытие фрагментов окаменевшего яйца динозавра у деревни Шестаково является очень важным и историческим открытием для нас, так как раньше в России никогда не делали подобных находок, относящихся к началу мелового периода. Скорее всего, это яйцо было отложено небольшим хищным динозавром, троодоном, или же каким-то видом примитивных птиц", — пишут Павел Скучас из Санкт-Петербургского государственного университета и его коллеги.

Слева – скорлупа динозавра с «крокодильей» кладкой, справа – с «птичьей» кладкой яиц
© Tanaka et al. / PLoS One 2015
Ученые: часть динозавров строила гнезда и высиживала яйца, как птицы

До недавнего времени ученым были известны лишь единичные примеры окаменелых яиц динозавров и фрагменты их скорлупок, однако в последние два десятилетия картина радикально поменялась – сейчас ученым известны сотни окаменелых яиц динозавров самых разных видов.

За последние годы палеонтологи нашли сразу несколько "кладбищ яиц" на севере Китая и в монгольской части пустыни Гоби, и десятки яиц крупнейших динозавров Земли в Аргентине. Благодаря им мы знаем, что некоторые динозавры были теплокровными существами, высиживающими яйца примерно так же, как это делают современные птицы.

Эта "революция", как отмечают ученые, фактически не затронула Россию – на территории нашей страны была совершена всего лишь одна подобная находка. В 2009 году группе палеонтологов под руководством Паскаля Годефруа (Pascal Godefroit) удалось найти на территории Чукотки фрагменты окаменелого яйца в породах, сформировавшихся незадолго до вымирания динозавров. Все последующие громкие заявления об открытии яиц динозавров оказались "утками" или ошибками палеонтологов-любителей, спутавших камни необычной формы с окаменелостями.

Так художник представил себе овираптора, сидящего на кладке
© Фото : Doyle Trankina and Gerald Grellet-Tinner
Ученые вычислили температуру тела динозавров по скорлупе их яиц

Скучас и его коллеги открыли первые фрагменты "российского" яйца динозавров, живших на территории нашей страны в начале мелового периода, проводя раскопки в окрестностях деревни Шестаково на юге Кемеровской области. Эта деревня и ее окрестности достаточно давно считаются "столицей" динозавров Сибири, так как ученые регулярно находят здесь останки крупных и малых древних ящеров, а также других животных мезозойской эры начиная с середины 1950 годов. 

В августе 2008 года российским ученым улыбнулась удача – им удалось найти два крупных фрагмента одного и того же яйца динозавра, чьи размеры составляли примерно три сантиметра. Срезав небольшие фрагменты скорлупы, ученые смогли вычислить ее толщину – примерно 0,5 миллиметра, и понять, что их находка очень похожа по своему устройству на окаменелые яйца, найденные в соседней Монголии, и принадлежит хищному пернатому ящеру или протоптице.

Так художник представил себе зародыш люфенгозавра
© D. Mazierski
Палеонтологи выяснили, как быстро динозавры вылуплялись из яйца

То, какой именно вид динозавров оставил это яйцо, скорее всего, выяснить не удастся. С другой стороны, изучение сходств и различий в структуре окаменелостей, найденных в России, Монголии и других уголках Азии, помогает оценить видовое богатство, проследить родственные связи между пока неизвестными нам "владельцами" этих яиц, а также понять, в каких условиях они жили и как развивался их молодняк.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Задумчивый Комментариус
Вот если бы в Челябинске нашли живое яйцо динозавра, я бы не удивился.
13:12
13.11.2017
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