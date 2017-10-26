Физики-ядерщики увеличили срок хранения селедки и фарша в четыре раза

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Облучение селедки и других рыбных пресервов пучком электронов из ускорителя частиц продлевает сроки их хранения примерно в четыре раза, пишут российские физики-ядерщики в статье, опубликованной в журнале "Радиация и риск".

"Что касается безопасности – то образующиеся продукты радиолиза принципиально не отличаются от продуктов термической обработки консерв. Если мы не боимся нагрева пищи, то почему мы должны опасаться радиационного метода? Важно и то, что энергия электронов в нашем ускорителе менее 10 МэВ, что исключает возникновение в продукте каких-либо радиоактивных изотопов", — подчеркивает Александр Брязгин, руководитель Радиационного центра ИЯФ СО РАН и НГУ.

Воздух, почва и даже тело человека содержат в себе бесчисленное множество бактерий и грибков, большая часть которых является безвредной для человека. Многие эти микробы помогают организму людей и животных переваривать пищу и производить полезные вещества, однако при гибели хозяина они "перепрофилируются" или уступают место другим бактериям, грибкам и археям, которые разлагают "мертвые" ткани тела и утилизируют "бесхозную" органику.

Подобные микробы, как объясняют ученые, являются главным ограничителем в сроках хранения пищи – при подготовке различных готовых блюд от них избавиться почти невозможно, из-за чего портятся даже те продукты, которые хранятся в холоде и были полностью изолированы от внешней среды. Особенно сильно они влияют на сроки хранения пресерв – "холодных" рыбных блюд, которые не подвергались термической обработке при готовке и поэтому живущие крайне недолгое время.

Ученые из Обнинска, Института ядерной физики СО РАН и Новосибирского государственного университета нашли необычный способ продления им жизни – они заметили, что обработка мяса сельди или другой рыбы, используемой при готовке пресерв, пучком электронов или гамма-излучением может в разы продлить ему "жизнь".

Это происходит по одной простой причине – ионизирующее излучение или сами элементарные частицы будут уничтожать микробов внутри и на поверхности пресерв, мешая им разрушать органику в мясе рыбы. Чем выше интенсивность пучка, тем больше будет гибнуть микробов и тем дольше будет храниться кулинарное изделие.

Повышать интенсивность пучка, как опасались этого Брязгин и его коллеги, нельзя бесконечно – при облучении электронами, помимо микробов, разрушаются и клетки рыбы, и этот процесс может привести к появлению неприятного вкуса или каких-то других негативных последствий.

Российские физики проверили, так ли это, используя ускоритель электронов, созданный в стенах Института ядерной физики СО РАН в Новосибирске. Как показали эти опыты, облучение пресерв из сельди и другой рыбы пучком электронов с энергией в 5 МэВ не привело к появлению неприятного вкуса, канцерогенов и других нежелательных молекул, и при этом сроки хранения блюда повысились более чем в 4 раза – с 10 суток до 45 суток.

Единственным ограничением в процессе подобного "обеззараживания" пищи является ее толщина – пучок электронов на энергии в 5 МэВ может "пробить" лишь достаточно тонкий слой мяса, примерно 2,5 сантиметра в толщину, чего в принципе достаточно для обработки и рыбных, и мясных консерв.

Как отмечает Владимир Кобялко, ведущий сотрудник ВНИИ радиологии и агроэкологии в Обнинске, эту методику можно применять не только для обработки уже открытой рыбы, но и для дезинфицирования уже запакованных продуктов, в том числе и фарша и других мясных продуктов. Данная технология, как предполагают ученые, найдет свое применение не только в гражданской промышленности, но и при подготовке пайков для военнослужащих, а также пищи для космонавтов.