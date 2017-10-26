РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Физики-ядерщики увеличили срок хранения селедки и фарша в четыре раза

10:3826.10.2017
03640
© Фото : Александр Брязгин - nsu.ruСеледка, обработанная при помощи пучка электроновСеледка, обработанная при помощи пучка электронов
© Фото : Александр Брязгин - nsu.ru

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Облучение селедки и других рыбных пресервов пучком электронов из ускорителя частиц продлевает сроки их хранения примерно в четыре раза, пишут российские физики-ядерщики в статье, опубликованной в журнале "Радиация и риск".

"Что касается безопасности – то образующиеся продукты радиолиза принципиально не отличаются от продуктов термической обработки консерв. Если мы не боимся нагрева пищи, то почему мы должны опасаться радиационного метода? Важно и то, что энергия электронов в нашем ускорителе менее 10 МэВ, что исключает возникновение в продукте каких-либо радиоактивных изотопов", — подчеркивает Александр Брязгин, руководитель Радиационного центра ИЯФ СО РАН и НГУ.

Волк в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС, Белоруссия
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Ученые выяснили, как животные Чернобыля выживают в зоне отчуждения

Воздух, почва и даже тело человека содержат в себе бесчисленное множество бактерий и грибков, большая часть которых является безвредной для человека. Многие эти микробы помогают организму людей и животных переваривать пищу и производить полезные вещества, однако при гибели хозяина они "перепрофилируются" или уступают место другим бактериям, грибкам и археям, которые разлагают "мертвые" ткани тела и утилизируют "бесхозную" органику.

Подобные микробы, как объясняют ученые, являются главным ограничителем в сроках хранения пищи – при подготовке различных готовых блюд от них избавиться почти невозможно, из-за чего портятся даже те продукты, которые хранятся в холоде и были полностью изолированы от внешней среды. Особенно сильно они влияют на сроки хранения пресерв – "холодных" рыбных блюд, которые не подвергались термической обработке при готовке и поэтому живущие крайне недолгое время.

Ученые из Обнинска, Института ядерной физики СО РАН и Новосибирского государственного университета нашли необычный способ продления им жизни – они заметили, что обработка мяса сельди или другой рыбы, используемой при готовке пресерв, пучком электронов или гамма-излучением может в разы продлить ему "жизнь".

Это происходит по одной простой причине – ионизирующее излучение или сами элементарные частицы будут уничтожать микробов внутри и на поверхности пресерв, мешая им разрушать органику в мясе рыбы. Чем выше интенсивность пучка, тем больше будет гибнуть микробов и тем дольше будет храниться кулинарное изделие.

Ученый РАН назвал преувеличенными суждения о "губительной радиации"

Повышать интенсивность пучка, как опасались этого Брязгин и его коллеги, нельзя бесконечно – при облучении электронами, помимо микробов, разрушаются и клетки рыбы, и этот процесс может привести к появлению неприятного вкуса или каких-то других негативных последствий.

Российские физики проверили, так ли это, используя ускоритель электронов, созданный в стенах Института ядерной физики СО РАН в Новосибирске. Как показали эти опыты, облучение пресерв из сельди и другой рыбы пучком электронов с энергией в 5 МэВ не привело к появлению неприятного вкуса, канцерогенов и других нежелательных молекул, и при этом сроки хранения блюда повысились более чем в 4 раза – с 10 суток до 45 суток.

Единственным ограничением в процессе подобного "обеззараживания" пищи является ее толщина – пучок электронов на энергии в 5 МэВ может "пробить" лишь достаточно тонкий слой мяса, примерно 2,5 сантиметра в толщину, чего в принципе достаточно для обработки и рыбных, и мясных консерв.

Клетки мышей, которых ученые защитили от радиации при помощи наночастиц
© Фото : Popov et al. / RSC Adv 2016
Российские ученые открыли наночастицы, защищающие тело от радиации

Как отмечает Владимир Кобялко, ведущий сотрудник ВНИИ радиологии и агроэкологии в Обнинске, эту методику можно применять не только для обработки уже открытой рыбы, но и для дезинфицирования уже запакованных продуктов, в том числе и фарша и других мясных продуктов. Данная технология, как предполагают ученые, найдет свое применение не только в гражданской промышленности, но и при подготовке пайков для военнослужащих, а также пищи для космонавтов.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена