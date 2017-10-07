Ученые рассказали, как снизить риск развития аутизма у будущего ребенка

ВАШИНГТОН, 7 окт – РИА Новости. Женщины, принимающие мультивитамины во время беременности, могут примерно на 30% снизить риск развития у ребенка аутизма с сопутствующей умственной отсталостью, выяснили в Университете Дрекселя. Описание исследования опубликовано на сайтах BMJ и EurekAlert.

В исследовании приняли участие около 270 тысяч их матерей и их дети, которым на конец 2011 года было от четырех до пятнадцати лет.

В результате выяснилось, что в семьях, где матери при беременности принимали мультивитамины, риск заболеваний аутизмом с умственной отсталостью был меньше и составил 0,26% (у 158 детей из 61934). При этом, у женщин, которые не употребляли пищевых добавок этот показатель был на уровне 0,48% (у 430 детей из 90480).

Ранее ученые узнали, что необычный характер взаимодействий микробов, иммунной системы матери и зарождающихся клеток мозга эмбриона может также привести к аутизму.