Ученые раскрыли возможную "бактериальную" причину развития аутизма

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Развитие воспалений и тяжелых инфекций у беременных женщин может вызывать аутизм у их детей из-за необычного характера взаимодействий микробов, иммунной системы матери и "заготовок" клеток мозга в зародыше, говорится в статьях, опубликованных в журнале Nature.

"Мы открыли особый регион мозга, который, по всей видимости, отвечает за развитие всех необычных форм поведения, связанных с развитием аутизма. Если наше открытие подтвердится, то мы сможем резко уменьшить вероятность появления подобных проблем, подавляя размножение определенных микробов в кишечнике будущих матерей", — заявила Глория Чои (Gloria Choi) из Массачусетского технологического института (США).

По данным органов здравоохранения США, расстройства аутистического спектра встречаются у одного из 68 детей в мире. По данным ВОЗ, ежегодно число детей с аутизмом увеличивается на 13%. За последние годы ученые открыли десятки генов, связанных с аутизмом, однако мутации в них не могут полностью объяснить ни одного случая развития этой болезни в целом и ее отдельных симптомов в частности.

Год назад американские ученые заметили, экспериментируя на мышах, что аутизм связан не только с наличием определенных мутаций в генах, управляющих работой и развитием мозга, но и с бактериями в кишечнике самих аутистов и их родителей. Как показали эти опыты, "пересадка" здоровой микрофлоры мышам-матерям снизила вероятность развития аутизма у их детенышей, а ее замена в организме самих мышат – сделала их более "контактными" и социальными.

Чои и ее коллеги нашли новые подтверждения этого и раскрыли механизм действия микробов на мозг будущего ребенка, наблюдая за реакцией организма нескольких беременных мышей на появление муляжей "вирусов" в их теле.

Появление ложной инфекции в организме грызунов мобилизовало их иммунную систему и заставило ее вырабатывать большое количество необычных клеток, обычно отсутствующих в теле самок в то время, когда они не вынашивают потомство. Эти иммунные тельца, в свою очередь, вырабатывали большое количество интерлейкина-17, сигнальной молекулы иммунной системы, способной проникать внутрь зародыша через плаценту матери.

Данный белок, по словам Чои, и является причиной развития аутизма. Он воздействует на "заготовки" клеток мозга в особой зоне, расположенной внутри той части коры, которая отвечает за объединение информации, поступающей из органов чувств, и за работу так называемого "шестого чувства", умение определять положение своего тела в пространстве. Интерлейкин-17 мешает им нормально развиваться, в результате чего работа этого мозгового центра нарушается еще до рождения ребенка.

Руководствуясь этой идеей, ученые проверили, что произойдет, если подавить работу части клеток в этой части коры у мышей, у которых уже развился аутизм. Эта процедура, как отмечают Чои и ее коллеги, сделала мышат более склонными к общению друг с другом и подавила другие симптомы аутизма.

Что заставляет иммунную систему "сходить с ума" и производить большие количества интерлейкина-17? Сравнивая микрофлору мышей, ученые пришли к выводу, что причиной этого служили микробы из рода Savagella, считавшиеся раньше безобидными и достаточно редкими гостями в кишечнике людей и других млекопитающих.

Когда биологи удалили этих микробов из кишечника мышей, им удалось резко снизить число детенышей-"аутистов", что говорит о том, что лекарства, подавляющие размножение этих бактерий, могут защитить беременных женщин от развития аутизма у их детей.