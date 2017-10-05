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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: бананы и авокадо защитят человека от атеросклероза

16:3005.10.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПрилавок с фруктами и овощами на рынкеПрилавок с фруктами и овощами на рынке
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Большие количества калия, содержащиеся в бананах и авокадо, благотворно действуют на стенки кровеносных сосудов и защищают их от развития атеросклероза, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале JCI Insight.

"Наше открытие, скорее всего, можно будет легко перенести и в клиническую и медицинскую среду. Нам удалось очень четко показать, что те количества калия, которые содержатся в нашей диете, сильно влияют на скорость отвердения сосудов в организме мышей, склонных к развитию атеросклероза, и то, как его низкая концентрация ускоряет этот процесс", — заявил Пол Сандерс (Paul Sanders) из университета Алабамы в Бирмингеме (США).

Кормление мыши
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Атеросклероз и сопутствующие болезни сердца и сосудов, как говорит статистика ВОЗ, являются одной из главных причин развития инфарктов и связанных с ними смертей в большинстве стран развитого и развивающегося мира. Как правило, его развитие начинается со скопления холестериновых бляшек на стенках сосудов, что через некоторое время приводит к их утолщению, накоплению в них кальция и потере гибкости.

Пока ученые не раскрыли конкретные механизмы формирования холестериновых бляшек и известковых отложений в стенках сосудов. С другой стороны, длительные наблюдения за жизнью людей показывают, что курение, неправильная диета и отсутствие регулярных физических нагрузок достаточно сильно повышают шансы на его развитие.

Сандерс и его коллеги открыли еще один фактор риска и одновременно выяснили, как можно значительно снизить вероятность развития этой болезни, наблюдая за жизнью мышей, питавшихся различной диетой.

Статуи фараона Рамзеса II
© Фото : Public Domain
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Еще до начала этих экспериментов ученые заметили, что клетки стенок артерий ведут себя "неправильным" образом в тех случаях, если их питательная среда содержит в себе мало калия. В таких случаях они начинают достаточно быстро увеличиваться в размерах, накапливая в себе жир и наночастицы солей кальция. Сходство этого процесса с тем, как развивается атеросклероз, заставило команду Сандерса проверить, что произойдет, если мышей кормить диетой с низкой долей этого элемента.

Для того, чтобы эффекты от подобной "неправильной" диеты были более заметными, ученые отключили в ДНК мышей ген APOE, отвечающий за защиту кровеносных сосудов от накопления холестерина на их поверхности. Как показали опыты на подобных трансгенных грызунах, доля калия в пище действительно очень сильно влияет на развитие атеросклероза – при его недостатке болезнь ускоряется в несколько раз, а при избытке – замедляется почти аналогичным образом.

Ученый работает с микроскопом. Архивное фото
© Fotolia / Hoda Bogdan
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К примеру, артерии мышей, питавшихся "плохой" диетой, содержали в себе примерно в три раза больше кальция через месяц после начала опытов, чем кровеносные сосуды животных из контрольной группы, а большое количество калия уменьшило массу известковых отложений в те же три раза.

Все это, как считают ученые, указывает на то, что развитие атеросклероза можно заметно затормозить или даже избежать, если включать в свой рацион продукты, содержащие большие количества калия, такие как авокадо, арбуз, бананы, бобы или картошку.

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