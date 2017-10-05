Ученые: бананы и авокадо защитят человека от атеросклероза

МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Большие количества калия, содержащиеся в бананах и авокадо, благотворно действуют на стенки кровеносных сосудов и защищают их от развития атеросклероза, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале JCI Insight.

"Наше открытие, скорее всего, можно будет легко перенести и в клиническую и медицинскую среду. Нам удалось очень четко показать, что те количества калия, которые содержатся в нашей диете, сильно влияют на скорость отвердения сосудов в организме мышей, склонных к развитию атеросклероза, и то, как его низкая концентрация ускоряет этот процесс", — заявил Пол Сандерс (Paul Sanders) из университета Алабамы в Бирмингеме (США).

Атеросклероз и сопутствующие болезни сердца и сосудов, как говорит статистика ВОЗ, являются одной из главных причин развития инфарктов и связанных с ними смертей в большинстве стран развитого и развивающегося мира. Как правило, его развитие начинается со скопления холестериновых бляшек на стенках сосудов, что через некоторое время приводит к их утолщению, накоплению в них кальция и потере гибкости.

Пока ученые не раскрыли конкретные механизмы формирования холестериновых бляшек и известковых отложений в стенках сосудов. С другой стороны, длительные наблюдения за жизнью людей показывают, что курение, неправильная диета и отсутствие регулярных физических нагрузок достаточно сильно повышают шансы на его развитие.

Сандерс и его коллеги открыли еще один фактор риска и одновременно выяснили, как можно значительно снизить вероятность развития этой болезни, наблюдая за жизнью мышей, питавшихся различной диетой.

Еще до начала этих экспериментов ученые заметили, что клетки стенок артерий ведут себя "неправильным" образом в тех случаях, если их питательная среда содержит в себе мало калия. В таких случаях они начинают достаточно быстро увеличиваться в размерах, накапливая в себе жир и наночастицы солей кальция. Сходство этого процесса с тем, как развивается атеросклероз, заставило команду Сандерса проверить, что произойдет, если мышей кормить диетой с низкой долей этого элемента.

Для того, чтобы эффекты от подобной "неправильной" диеты были более заметными, ученые отключили в ДНК мышей ген APOE, отвечающий за защиту кровеносных сосудов от накопления холестерина на их поверхности. Как показали опыты на подобных трансгенных грызунах, доля калия в пище действительно очень сильно влияет на развитие атеросклероза – при его недостатке болезнь ускоряется в несколько раз, а при избытке – замедляется почти аналогичным образом.

К примеру, артерии мышей, питавшихся "плохой" диетой, содержали в себе примерно в три раза больше кальция через месяц после начала опытов, чем кровеносные сосуды животных из контрольной группы, а большое количество калия уменьшило массу известковых отложений в те же три раза.

Все это, как считают ученые, указывает на то, что развитие атеросклероза можно заметно затормозить или даже избежать, если включать в свой рацион продукты, содержащие большие количества калия, такие как авокадо, арбуз, бананы, бобы или картошку.