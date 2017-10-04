РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Черный чай помогает сбросить лишний вес, заявляют ученые

12:2904.10.2017
01080
© Fotolia / olyina ЧаепитиеЧаепитие
© Fotolia / olyina

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Употребление больших количеств черного чая оказалось связано с пониженным весом и улучшением работы микрофлоры кишечника, заявляют ученые в статье, опубликованной в издании European Journal of Nutrition.

"Мы давно знали, что полифенолы, содержащиеся в зеленом чае, сильнее действуют на здоровье, чем аналогичные вещества в черном чае, так как они могут попадать в ткани и кровь человека. Оказалось, что черный чай может действовать на микрофлору кишечника, что само по себе может улучшать здоровье людей и снижать их вес", — заявила Сьюзан Хеннинг (Susan Henning) из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США).

Зеленый чай
© Fotolia / Dušan Zidar
Ученые выяснили, что зеленый чай предотвращает разрыв артерий

В последние годы ученые серьезно заинтересовались теми плюсами для здоровья, которые за собой несет употребление зеленого чая. Как показали наблюдения за жизнью добровольцев и опыты на животных, зеленый чай действительно обладает множеством полезных свойств, продлевающих жизнь – он снижает вероятность разрыва стенок артерий, нормализует метаболизм глюкозы и улучшает работу сердца.

Хеннинг и ее коллеги проверили, обладает ли похожими свойствами и обычный черный чай, экспериментируя на нескольких группах мышей, которых они кормили разными диетами с высокой или низкой концентрацией сахаров и жира.

Все эти диеты содержали в себе больше калорий, чем требуется для нормальной жизни мышей, благодаря чему грызуны быстро набрали лишний вес в первые недели эксперимента. После этого ученые разделили мышей на несколько групп и начали добавлять в корм некоторых из них экстракты зеленого и черного чая.

Зеленый чай
© Fotolia / Dušan Zidar
Зеленый чай и кофе могут снизить риск инсульта, утверждают ученые

К большому удивлению ученых, черный чай оказался не менее полезным для грызунов, чем его зеленый "кузен" – буквально через четыре недели после начала подобных "чаепитий" вес мышей вернулся в норму, достигнув таких же показателей, что и у их сородичей из контрольной группы, питавшихся низкокалорийной пищей.

Подобные результаты опытов удивили ученых – полифенолы и другие потенциально полезные вещества, содержащиеся в черном чае, в принципе не могут проникнуть через стенки кишечника и попасть в кровь человека и других млекопитающих. Сравнив все отличия в работе организма мышей на черном чае и других грызунов, команда Хеннинг пришла к выводу, что снижение веса и другие позитивные сдвиги были связаны с резкими изменениями в составе микрофлоры.

Как оказалось, активные вещества черного чая стимулировали рост некоторых полезных бактерий в микрофлоре, и подавляли рост микробов, обычно обитающих в кишечнике тучных людей и грызунов. Все это помогло мышам сбросить лишний вес, улучшить метаболизм и получить другие плюсы.

Кофе по-ирландски (Айриш кофе)
© Flickr / Mark Hillary
Ученые: три чашки кофе в день снижают риск преждевременной смерти

Такие выводы, как отмечают ученые, говорят в пользу того, что аналогичных эффектов можно добиться и в человеческом организме, употребляя большие количества черного чая, не злоупотребляя при этом сладостями и сахаром.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена