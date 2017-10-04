Черный чай помогает сбросить лишний вес, заявляют ученые

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Употребление больших количеств черного чая оказалось связано с пониженным весом и улучшением работы микрофлоры кишечника, заявляют ученые в статье, опубликованной в издании European Journal of Nutrition.

"Мы давно знали, что полифенолы, содержащиеся в зеленом чае, сильнее действуют на здоровье, чем аналогичные вещества в черном чае, так как они могут попадать в ткани и кровь человека. Оказалось, что черный чай может действовать на микрофлору кишечника, что само по себе может улучшать здоровье людей и снижать их вес", — заявила Сьюзан Хеннинг (Susan Henning) из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США).

В последние годы ученые серьезно заинтересовались теми плюсами для здоровья, которые за собой несет употребление зеленого чая. Как показали наблюдения за жизнью добровольцев и опыты на животных, зеленый чай действительно обладает множеством полезных свойств, продлевающих жизнь – он снижает вероятность разрыва стенок артерий, нормализует метаболизм глюкозы и улучшает работу сердца.

Хеннинг и ее коллеги проверили, обладает ли похожими свойствами и обычный черный чай, экспериментируя на нескольких группах мышей, которых они кормили разными диетами с высокой или низкой концентрацией сахаров и жира.

Все эти диеты содержали в себе больше калорий, чем требуется для нормальной жизни мышей, благодаря чему грызуны быстро набрали лишний вес в первые недели эксперимента. После этого ученые разделили мышей на несколько групп и начали добавлять в корм некоторых из них экстракты зеленого и черного чая.

К большому удивлению ученых, черный чай оказался не менее полезным для грызунов, чем его зеленый "кузен" – буквально через четыре недели после начала подобных "чаепитий" вес мышей вернулся в норму, достигнув таких же показателей, что и у их сородичей из контрольной группы, питавшихся низкокалорийной пищей.

Подобные результаты опытов удивили ученых – полифенолы и другие потенциально полезные вещества, содержащиеся в черном чае, в принципе не могут проникнуть через стенки кишечника и попасть в кровь человека и других млекопитающих. Сравнив все отличия в работе организма мышей на черном чае и других грызунов, команда Хеннинг пришла к выводу, что снижение веса и другие позитивные сдвиги были связаны с резкими изменениями в составе микрофлоры.

Как оказалось, активные вещества черного чая стимулировали рост некоторых полезных бактерий в микрофлоре, и подавляли рост микробов, обычно обитающих в кишечнике тучных людей и грызунов. Все это помогло мышам сбросить лишний вес, улучшить метаболизм и получить другие плюсы.

Такие выводы, как отмечают ученые, говорят в пользу того, что аналогичных эффектов можно добиться и в человеческом организме, употребляя большие количества черного чая, не злоупотребляя при этом сладостями и сахаром.