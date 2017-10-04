Руководитель RT360 рассказал о съемках в открытом космосе

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Руководитель проекта RT360 Эдуард Чижиков рассказал о сложностях, с которыми он столкнулся при съемках панорамного видео во время выхода российских космонавтов в открытый космос.

Накануне празднования 60-летнего юбилея запуска в СССР первого искусственного спутника Земли состоялась презентация первого в истории панорамного видео (Spacewalk 360), снятого во время выхода в открытый космос из МКС. Съемка была проведена 17 августа 2017 года во время работы за бортом МКС космонавтов Фёдора Юрчихина и Сергея Рязанского, которые использовали панорамную камеру телеканала RT. Spacewalk 360 – продолжение спецпроекта "Космос 360", созданного RT при сотрудничестве с Роскосмосом и РКК "Энергия".

"Панорамных камер, которые могли бы снимать в космосе, на тот момент просто не было. Нам пришлось самостоятельно разрабатывать конструкцию, тестировать оборудование снова и снова. Мы создали своего рода конструкторское бюро внутри RT. Космос задает условия: каждые 45 минут то восход, то закат. Температура в тени падает до минус 150 градусов, а на солнце поднимается до плюс 120", — рассказал Чижиков в интервью РИА Новости.

По его словам, в первую очередь, было необходимо соблюсти требования безопасности для работы в открытом космосе. Нельзя было забывать и про космонавтов: они работают в скафандрах и больших перчатках, поэтому конструкция должна быть удобна в управлении.

"И, конечно, сама система должна работать, как часы. Помочь космонавтам на "месте съемок" ты уже не сможешь, а второго шанса снять уникальные кадры может не быть", — подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что предыдущий фильм "Космос 360" видели и Оливер Стоун, и Ларри Кинг, и Челси Клинтон. "Реакция у всех примерно одна: очень круто", — подчеркнул Чижиков.

Он уточнил, что запросы на использование видео поступают от VR-кинотеатров и музеев из разных уголков мира – от США до Австралии и Южной Кореи.

"В России "Космос 360" в VR-очках можно будет увидеть в Музее космонавтики. Наши видео будут изучать студенты гимназии "Сколково" в рамках образовательной программы", — добавил собеседник агентства.

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