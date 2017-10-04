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Интервью

Руководитель RT360 Эдуард Чижиков: мы замахнулись на космос

12:0904.10.2017
(обновлено: 12:20 04.10.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРуководитель RT360 Эдуард ЧижиковРуководитель RT360 Эдуард Чижиков
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Руководитель проекта RT360 Эдуард Чижиков в интервью РИА Новости рассказал об особенностях панорамной съемки в открытом космосе и реакции на фильм "Космос 360" Оливера Стоуна, Ларри Кинга и Челси Клинтон.

— Как пришла идея снять выход космонавтов в открытый космос в формате 360?

— Съемки открытого космоса в панорамном формате — продолжение проекта "Космос 360", который мы запустили еще в ноябре прошлого года. На тот момент мы сняли десятки панорамных видео, в том числе запуск корабля "Союз МС" с Байконура. Хотелось сделать что-то грандиозное — так мы замахнулись на космос.

После долгой подготовки на земле мы отправили камеру RT360 для съемок на Международной космической станции. Получилась серия роликов о том, как живут и работают космонавты, а также первое в истории панорамное видео Земли, снятое на борту МКС. Ведущим выступил российский космонавт, герой России Андрей Борисенко. И уже после успеха восьми эпизодов, которые набрали более 23 млн просмотров, мы начали планировать съемки в открытом космосе.

Конечно, в этом нам очень помогли коллеги из космической отрасли. Проект удался благодаря кооперации между RT, Роскосмосом, РКК "Энерегия" и ЦУПом. У нас действительно уникальные люди работают в этой сфере.

—  Чем панорамная съемка в космосе отличается от съемки на Земле? С какими сложностями пришлось столкнуться?

Модель первого советского искусственного спутника Земли. Архивное фото
© РИА Новости / Давид Шоломович
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Прорыв в космос: 60 лет назад СССР запустил первый искусственный спутник

— Панорамных камер, которые могли бы снимать в космосе, на тот момент просто не было. Нам пришлось самостоятельно разрабатывать конструкцию, тестировать оборудование снова и снова. Мы создали своего рода конструкторское бюро внутри RT. Космос задает условия: каждые 45 минут то восход, то закат. Температура в тени падает до минус 150 градусов, а на солнце поднимается до плюс 120. В первую очередь, было необходимо соблюсти требования безопасности для работы в открытом космосе. Нельзя было забывать и про космонавтов: они работают в скафандрах и больших перчатках, поэтому конструкция должна быть удобна в управлении.  И, конечно, сама система должна работать, как часы. Помочь космонавтам на "месте съемок" ты уже не сможешь, а второго шанса снять уникальные кадры может не быть.

© RTРоссийский космонавт, герой России Андрей Борисенко. Кадр из первого в истории панорамного видео Земли, снятое на борту МКС
© RT
Российский космонавт, герой России Андрей Борисенко. Кадр из первого в истории панорамного видео Земли, снятое на борту МКС

— В чем преимущество просмотра панорамного видео в очках виртуальной реальности? Где можно будет увидеть видео RT из открытого космоса в VR-FORMATE?

— Главное преимущество — это, безусловно, полный эффект присутствия. Зрение и слух пытаются обмануть мозг, в буквальном смысле перенося в другую реальность. Наш проект "Космос 360" позволяет увидеть не только, как устроена МКС, но и уникальные кадры Земли — как видят ее сами космонавты.

Космос. Архивное фото
© NASA
В РКК "Энергия" рассказали, чего ждут от проекта окололунной станции
Мы хотим сделать космос открытым для всех, поэтому регулярно представляем "Космос 360" на выставках и конференциях — как в России, так и за рубежом. Запросы на использование наших видео поступают от VR-кинотеатров и музеев из разных уголков мира — от США до Австралии и Южной Кореи. В России "Космос 360" в VR-очках можно будет увидеть в Музее Космонавтики. Наши видео будут изучать студенты гимназии Сколково в рамках образовательной программы.

При этом для полного погружения в виртуальную реальность не обязательно покупать VR-очки. Можно использовать кардборды и мобильные телефоны, где установлено приложение для просмотра панорамных видео, например, RT360 (Google PlayApp Store и Oculus Store). Кардборды гораздо дешевле VR-очков, их можно даже сделать самому. A уровень погружения при этом достаточно высокий.

— Какие отзывы о проекте вы получаете? Что говорят сами космонавты?

— Уже больше 30 космонавтов и астронавтов посмотрели наши видео. Говорят, что словно еще раз побывали в космосе. Астронавт Терри Виртс во время просмотра видео с МКС даже заговорил по-русски: "Еда тут!". "Космос 360" видели и Оливер Стоун, и Ларри Кинг, и Челси Клинтон, дочь Хиллари. Реакция у всех примерно одна: очень круто.

— VR-технологии развиваются стремительно. Когда нам стоит ждать видео в 360, например, с поверхности Луны?

Режиссер Оливер Стоун в 3D очках
© Фото : RT
Ларри Кинг и Оливер Стоун рассказали о спецпроекте RT "Космос 360"

— Мы уже задумались и об этом, хотя на Луне все еще сложнее, чем в открытом космосе. К сожалению, пока не существует технологии передачи видео на такие расстояния в нужном для нас качестве. Не говоря уже про необходимое для этого оборудование.

Скорее всего, запуски на Луну будут возможны уже в ближайшие пять лет, а значит, чтобы провести там VR-съемку, начинать работать нужно уже сейчас.

Космические новости в фотографиях, сентябрь 2017 года
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский"Мраморные" узоры на этом снимке - вовсе не пейзаж далекой планеты, а вид на Иран с борта МКС.Вид в борта МКС на Иран
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
"Мраморные" узоры на этом снимке - вовсе не пейзаж далекой планеты, а вид на Иран с борта МКС.
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/ Gerald Eichstädt/Sean DoranСнимок Юпитера, сделанный аппаратом Juno 14 сентября. Зонду Juno удалось выяснить причину вспышек на полюсах Юпитера. Оказалось, что полярные сияния возникают, когда испускаемые Солнцем заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с магнитным полем планеты и начинают двигаться вдоль силовых линий. В районе магнитных полюсов частицы попадают в атмосферу и вызывают ее свечение, которое и называют полярным сиянием.Юпитер снятый космическим аппаратом Юнона
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/ Gerald Eichstädt/Sean Doran
Снимок Юпитера, сделанный аппаратом Juno 14 сентября. Зонду Juno удалось выяснить причину вспышек на полюсах Юпитера. Оказалось, что полярные сияния возникают, когда испускаемые Солнцем заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с магнитным полем планеты и начинают двигаться вдоль силовых линий. В районе магнитных полюсов частицы попадают в атмосферу и вызывают ее свечение, которое и называют полярным сиянием.
© Фото : ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDAАнализ последних радиосигналов с "Розетты" помог научной команде миссии получить фотографию места ее посадки на комету Чурюмова-Герасименко. Она была сделана с высоты всего в 18 метров от поверхности небесного тела.Фотография, неожиданно найденная в данных телеметрии с Розетты
© Фото : ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA
Анализ последних радиосигналов с "Розетты" помог научной команде миссии получить фотографию места ее посадки на комету Чурюмова-Герасименко. Она была сделана с высоты всего в 18 метров от поверхности небесного тела.
© Фото : ESO/J. WalshТелескоп VLT получил новые детальные фотографии необычной туманности NGC 7009, похожей по своей форме на Сатурн или гигантский космический глаз, смотрящий на мир через линзу монокля.Туманность NGC 7009 в созвездии Водолея
© Фото : ESO/J. Walsh
Телескоп VLT получил новые детальные фотографии необычной туманности NGC 7009, похожей по своей форме на Сатурн или гигантский космический глаз, смотрящий на мир через линзу монокля.
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийРоссийский космонавт Сергей Рязанский опубликовал в соцсетях снимки строящегося моста через Керченский пролив, сделанные с борта МКС.Космический снимок зоны строительства моста через Керченский пролив от космонавта Сергей Рязанского. 2 сентября 2017
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Российский космонавт Сергей Рязанский опубликовал в соцсетях снимки строящегося моста через Керченский пролив, сделанные с борта МКС.
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский Ночь на скорости 28 000 км/ч. Снимок космонавта Сергея Рязанского из космоса.Снимок космонавта Сергея Рязанского из космоса
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Ночь на скорости 28 000 км/ч. Снимок космонавта Сергея Рязанского из космоса.
© Фото : ESA/Hubble & NASAСнимок галактики-мегамазера, сделанный телескопом Hubble.Снимок галактики-мегамазера телескопом Hubble
© Фото : ESA/Hubble & NASA
Снимок галактики-мегамазера, сделанный телескопом Hubble.
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute Последний снимок колец Сатурна, сделанный "Кассини" перед завершением его миссии. В сентябре межпланетный зонд НАСА "Кассини" завершил тринадцатилетнее исследование Сатурна и его спутников, сгорев в атмосфере газового гиганта.Последний снимок колец Сатурна, сделанный космическим зондом Кассини перед завершением его миссии
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
Последний снимок колец Сатурна, сделанный "Кассини" перед завершением его миссии. В сентябре межпланетный зонд НАСА "Кассини" завершил тринадцатилетнее исследование Сатурна и его спутников, сгорев в атмосфере газового гиганта.
© NASA / SDO/GoddardМощная вспышка на Солнце, зафиксированная Обсерваторией НАСА 14 сентября 2017. Перед этим Солнце пережило небывалый всплеск активности – на его поверхности произошло сразу четыре мощных вспышки класса Х.Мощная вспышка на Солнце, зафиксированная Обсерваторией НАСА 14 сентября 2017
© NASA / SDO/Goddard
Мощная вспышка на Солнце, зафиксированная Обсерваторией НАСА 14 сентября 2017. Перед этим Солнце пережило небывалый всплеск активности – на его поверхности произошло сразу четыре мощных вспышки класса Х.
© NASA / JPL-Caltech/Univ. of ArizonaУвеличенный цветной снимок Марса, сделанный Марсианским разведывательным спутником (МРС).Снимок Марса, сделанный Марсианским разведывательным спутником (МРС)
© NASA / JPL-Caltech/Univ. of Arizona
Увеличенный цветной снимок Марса, сделанный Марсианским разведывательным спутником (МРС).
CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/Herschel/NASA/JPL-Caltech; acknowledgement: R. Hurt (JPL-Caltech) / Herschel’s view of a star nurseryМолекулярное облако Ро Змееносца, которое находится в Северном созвездии Кассиопеи, в 6000 световых лет от Земли.Молекулярное облако Ро Змееносца
CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/Herschel/NASA/JPL-Caltech; acknowledgement: R. Hurt (JPL-Caltech) / Herschel’s view of a star nursery
Молекулярное облако Ро Змееносца, которое находится в Северном созвездии Кассиопеи, в 6000 световых лет от Земли.
© Фото : ESA/Hubble & NASAТелескоп Хаббл запечатлел спиральную галактику NGC 5559. Ее "рукава" - подходящее место для рождения новых звезд. Галактика была открыта астрономом Уильямом Гершелем в 1785 году и расположена примерно в 240 миллионов световых лет от нас в Северном созвездии Волопаса.Cпиральная галактика NGC 5559 снятая Хабблом
© Фото : ESA/Hubble & NASA
Телескоп Хаббл запечатлел спиральную галактику NGC 5559. Ее "рукава" - подходящее место для рождения новых звезд. Галактика была открыта астрономом Уильямом Гершелем в 1785 году и расположена примерно в 240 миллионов световых лет от нас в Северном созвездии Волопаса.
© Фото : Роскосмос/Фёдор ЮрчихинОблака, снятые с борта МКС космонавтом Федором Юрчихиным.Облака снятые с борта МКС космонавтом Роскосмоса Федором Юрчихиным
© Фото : Роскосмос/Фёдор Юрчихин
Облака, снятые с борта МКС космонавтом Федором Юрчихиным.
© ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/F. KerschbaumТелескоп ALMA получил первые детальные снимки необычной "престарелой" звезды в созвездии Насоса, сбросившей относительно недавно свои внешние слои и ставшей похожей на гигантский космический глаз.Звезда U в созвездии Насоса, превратившаяся в космический глаз на последних этапах жизни
© ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/F. Kerschbaum
Телескоп ALMA получил первые детальные снимки необычной "престарелой" звезды в созвездии Насоса, сбросившей относительно недавно свои внешние слои и ставшей похожей на гигантский космический глаз.
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид с борта МКС на Австралию.Вид с борта МКС на Австралию
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид с борта МКС на Австралию.
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— Могут ли VR-технологии сделать революцию в телевизионной журналистике?

— Это новый формат для журналистики, который в будущем, вполне возможно, будет востребован даже больше, чем привычная телевизионная картинка. За счет полного погружения в панорамное видео зритель сам становится участником события. Например,RT снял в формате 360 Пальмиру до ее второго захвата террористами ИГИЛ*. На этих кадрах Пальмира в том виде, в котором ее уже не существует. То есть в VR-очках создается полный эффект присутствия в городе, который теперь разрушен боевиками. Мы сняли в панорамном формате уже более 150 видео — это своего рода хроника нашего времени. Смотреть ее будут и через десятки лет, как сейчас мы смотрим, например, первые кинокадры Москвы.  

*Террористическая организация, запрещена в России

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