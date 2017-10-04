Руководитель RT360 Эдуард Чижиков: мы замахнулись на космос

Руководитель проекта RT360 Эдуард Чижиков в интервью РИА Новости рассказал об особенностях панорамной съемки в открытом космосе и реакции на фильм "Космос 360" Оливера Стоуна, Ларри Кинга и Челси Клинтон.

— Как пришла идея снять выход космонавтов в открытый космос в формате 360?

— Съемки открытого космоса в панорамном формате — продолжение проекта "Космос 360", который мы запустили еще в ноябре прошлого года. На тот момент мы сняли десятки панорамных видео, в том числе запуск корабля "Союз МС" с Байконура. Хотелось сделать что-то грандиозное — так мы замахнулись на космос.

После долгой подготовки на земле мы отправили камеру RT360 для съемок на Международной космической станции. Получилась серия роликов о том, как живут и работают космонавты, а также первое в истории панорамное видео Земли, снятое на борту МКС. Ведущим выступил российский космонавт, герой России Андрей Борисенко. И уже после успеха восьми эпизодов, которые набрали более 23 млн просмотров, мы начали планировать съемки в открытом космосе.

Конечно, в этом нам очень помогли коллеги из космической отрасли. Проект удался благодаря кооперации между RT, Роскосмосом, РКК "Энерегия" и ЦУПом. У нас действительно уникальные люди работают в этой сфере.

— Чем панорамная съемка в космосе отличается от съемки на Земле? С какими сложностями пришлось столкнуться? © РИА Новости / Давид Шоломович Перейти в фотобанк Прорыв в космос: 60 лет назад СССР запустил первый искусственный спутник

— Панорамных камер, которые могли бы снимать в космосе, на тот момент просто не было. Нам пришлось самостоятельно разрабатывать конструкцию, тестировать оборудование снова и снова. Мы создали своего рода конструкторское бюро внутри RT. Космос задает условия: каждые 45 минут то восход, то закат. Температура в тени падает до минус 150 градусов, а на солнце поднимается до плюс 120. В первую очередь, было необходимо соблюсти требования безопасности для работы в открытом космосе. Нельзя было забывать и про космонавтов: они работают в скафандрах и больших перчатках, поэтому конструкция должна быть удобна в управлении. И, конечно, сама система должна работать, как часы. Помочь космонавтам на "месте съемок" ты уже не сможешь, а второго шанса снять уникальные кадры может не быть.

© RT Российский космонавт, герой России Андрей Борисенко. Кадр из первого в истории панорамного видео Земли, снятое на борту МКС © RT Российский космонавт, герой России Андрей Борисенко. Кадр из первого в истории панорамного видео Земли, снятое на борту МКС

— В чем преимущество просмотра панорамного видео в очках виртуальной реальности? Где можно будет увидеть видео RT из открытого космоса в VR-FORMATE?

— Главное преимущество — это, безусловно, полный эффект присутствия. Зрение и слух пытаются обмануть мозг, в буквальном смысле перенося в другую реальность. Наш проект "Космос 360" позволяет увидеть не только, как устроена МКС, но и уникальные кадры Земли — как видят ее сами космонавты.

Мы хотим сделать космос открытым для всех, поэтому регулярно представляем "Космос 360" на выставках и конференциях — как в России, так и за рубежом. Запросы на использование наших видео поступают от VR-кинотеатров и музеев из разных уголков мира — от США до Австралии и Южной Кореи. В России "Космос 360" в VR-очках можно будет увидеть в Музее Космонавтики. Наши видео будут изучать студенты гимназии Сколково в рамках образовательной программы.

При этом для полного погружения в виртуальную реальность не обязательно покупать VR-очки. Можно использовать кардборды и мобильные телефоны, где установлено приложение для просмотра панорамных видео, например, RT360 (Google Play, App Store и Oculus Store). Кардборды гораздо дешевле VR-очков, их можно даже сделать самому. A уровень погружения при этом достаточно высокий.

— Какие отзывы о проекте вы получаете? Что говорят сами космонавты?

— Уже больше 30 космонавтов и астронавтов посмотрели наши видео. Говорят, что словно еще раз побывали в космосе. Астронавт Терри Виртс во время просмотра видео с МКС даже заговорил по-русски: "Еда тут!". "Космос 360" видели и Оливер Стоун, и Ларри Кинг, и Челси Клинтон, дочь Хиллари. Реакция у всех примерно одна: очень круто.

— VR-технологии развиваются стремительно. Когда нам стоит ждать видео в 360, например, с поверхности Луны? © Фото : RT Ларри Кинг и Оливер Стоун рассказали о спецпроекте RT "Космос 360"

— Мы уже задумались и об этом, хотя на Луне все еще сложнее, чем в открытом космосе. К сожалению, пока не существует технологии передачи видео на такие расстояния в нужном для нас качестве. Не говоря уже про необходимое для этого оборудование.

Скорее всего, запуски на Луну будут возможны уже в ближайшие пять лет, а значит, чтобы провести там VR-съемку, начинать работать нужно уже сейчас.

— Могут ли VR-технологии сделать революцию в телевизионной журналистике?

— Это новый формат для журналистики, который в будущем, вполне возможно, будет востребован даже больше, чем привычная телевизионная картинка. За счет полного погружения в панорамное видео зритель сам становится участником события. Например,RT снял в формате 360 Пальмиру до ее второго захвата террористами ИГИЛ*. На этих кадрах Пальмира в том виде, в котором ее уже не существует. То есть в VR-очках создается полный эффект присутствия в городе, который теперь разрушен боевиками. Мы сняли в панорамном формате уже более 150 видео — это своего рода хроника нашего времени. Смотреть ее будут и через десятки лет, как сейчас мы смотрим, например, первые кинокадры Москвы.

*Террористическая организация, запрещена в России