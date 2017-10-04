МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Команда проекта RT360 хотела бы снять панорамное видео на Луне, но замыслу мешает недостаточное развитие технологий, рассказал в интервью РИА Новости руководитель проекта RT360 Эдуард Чижиков.

Накануне празднования 60-летнего юбилея запуска в СССР первого искусственного спутника Земли состоялась презентация первого в истории панорамного видео (Spacewalk 360), снятого во время выхода в открытый космос из МКС. Съемка была проведена 17 августа 2017 года во время работы за бортом МКС космонавтов Фёдора Юрчихина и Сергея Рязанского, которые использовали панорамную камеру телеканала RT. Spacewalk 360 – продолжение спецпроекта "Космос 360", созданного RT при сотрудничестве с Роскосмосом и РКК "Энергия".

"Мы уже задумались и об этом, хотя на Луне все еще сложнее, чем в открытом космосе. К сожалению, пока не существует технологии передачи видео на такие расстояния в нужном для нас качестве. Не говоря уже про необходимое для этого оборудование", — сказал Чижиков.

По его словам, скорее всего, запуски на Луну будут возможны уже в ближайшие пять лет, а значит, чтобы провести там VR-съемку, начинать работать нужно уже сейчас.

"Главное преимущество – это, безусловно, полный эффект присутствия. Зрение и слух пытаются обмануть мозг, в буквальном смысле перенося в другую реальность. Наш проект "Космос 360" позволяет увидеть не только, как устроена МКС, но и уникальные кадры Земли – как видят ее сами космонавты", — подчеркнул собеседник агентства.

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