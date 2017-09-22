Создано устройство, способное выявлять паленый алкоголь

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Первое в мире портативное устройство, способное обнаруживать поддельные алкогольные напитки, разработали химики из университета Манчестера. Об этом сообщается на сайте phys.org.
Действие детектора SORS основано на принципе на рамановской спектроскопии, когда лазерный луч пропускается через исследуемое вещество, после чего анализируются изменения в частоте излучения, вызванные неупругим рассеиванием света в молекулах. Поскольку некоторые фотоны слабо взаимодействуют с атомами спирта, ученые отделяют эти частицы и изучают их спектр.
В ходе экспериментов SORS смог выявить метанол в таких спиртных напитках, как шотландский виски, джин и водка, которые были залиты в в бутылки, изготовленные из различного стекла.
Подобные процессы, как предполагают исследователи, могут происходить и в других крепких спиртных напитках с ярким ароматом, которые улучшают свой вкус после их разбавления водой.