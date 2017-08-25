Депутат из Ленобласти попросил РАН разработать латинский русский алфавит

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров направил обращение в министерство образования и науки и Российскую академию наук (РАН) с просьбой рассмотреть предложение о создании второй русской азбуки, основанной на латинице.

"Прошу вас изучить доводы в пользу создания единообразного латинского русского алфавита и его параллельного внедрения к использованию и изучению в российских образовательных учреждениях", — говорится в обращении к министру образования РФ Ольге Васильевой. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.

Как отмечает депутат, за последние годы русский язык претерпел многие изменения и трансформации, связанные с серьёзным скачком технического прогресса и внедрением различных новинок в ежедневный обиход людей.

"Миллионы наших соотечественников используют достижения науки и техники для общения в интернете, в том числе на международных коммуникационных площадках. К сожалению, не каждая такая площадка поддерживает русскую языковую кодировку, да и далеко не каждый гаджет способен иметь русскую раскладку. Во всем мире языком межнационального общения в интернете является английский", — пишет он.

Вместе с тем Петров указывает на то, что ещё с XIX века, вплоть до 30-х годов минувшего века, в России обсуждается возможность создания второй азбуки — основанной на латинице.

"К примеру, параллельные латинские азбуки уже существуют в сербском и белорусском языках", — отмечает депутат.

По его мнению, если бы в России существовала утверждённая единая русская латиница, то многие вопросы, связанные с интеграцией в международные технические и технологические процессы, отпали бы сами собой.

Помимо этого, как в случае и с реформой турецкого языка в начале XX века, русская латиница смогла бы привлечь внимание и интерес к изучению российской культуры и языка на Западе, среди жителей стран, чей язык основан на латинском алфавите, полагает парламентарий.