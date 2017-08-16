США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Космонавты вручную запустят наноспутники во время выхода в открытый космос

11:4916.08.2017
(обновлено: 11:52 16.08.2017)
0390
© NASAВид на Землю с борта МКС. Архивное фотоВид на Землю с борта МКС. Архивное фото
© NASA

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Александр Ковалев. Во время первого и единственного в 2017 году выхода из МКС в открытый космос по российской программе космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский в ручном режиме запустят пять наноспутников, в том числе напечатанный на 3D-принтере "Томск-ТПУ-120", сообщил РИА Новости представитель Центра управления полетами (ЦУП).

Институт физики высоких технологий ТПУ напечатал космический спутник на 3d-принтере. Архивное фото
© Sputnik
Российские космонавты запустят напечатанный на 3D-принтере наноспутник
"В ходе работ на внешней поверхности российского сегмента космонавтам предстоит выполнить запуск тестового аппарата "ТС530-Зеркало", а также наноспутников ТНС-0 №2, "Томск-ТПУ-120", и "Танюша-ЮЗГУ" в количестве двух штук", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, Юрчихин будет работать в скафандре нового поколения "Орлан-МКС", оснащенном автоматизированной системой терморегулирования и синтетической гермооболочкой. Открытие выходного люка стыковочного отсека "Пирс" ожидается 17 августа в 17.45 мск, расчетная продолжительность работ за бортом МКС составит около шести часов.

Спутники Танюша-ЮЗГУ И Томск-ТПУ-120

"Танюши" разработаны коллективом Юго-Западного государственного университета совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли. Эти наноспутники после запуска экипажем МКС в автономный полет будут передавать телеметрию, проводить обмен данными между собой, а также проводить съемку земной поверхности.

Спутники будут транслировать в радиоэфир поздравления в честь 60-летия запуска первого искусственного спутника Земли и 160-летия со дня рождения теоретика космонавтики Константина Циолковского. Поздравления будут передаваться на русском, английском, испанском и китайском языках на частоте, доступной для радиолюбителей. Планируется, что на орбите полета МКС аппараты смогут проработать от пяти месяцев до полутора лет.

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
© NASA
Экипаж корабля "Союз МС-05" перешел на борт МКС
"Танюши" — не первые спутники этого вуза, отправившиеся в космос. В 2014 году с борта МКС был запущен "Часки-1". Кроме того, специалисты вуза помогли своим коллегам из Томского политехнического университета изготовить спутник "Томск ТПУ-120", который год ждал своего запуска.

Уникальность автономной интеллектуальной группировки малых космических аппаратов в том, что новые научные и технические решения обеспечат самоорганизацию спутников и их взаимодействие для проведения экспериментов в открытом космосе. Первая задача в рамках текущего этапа эксперимента заключается в достижении автономной самоорганизации аппаратов для оценки возможности включения в группировку большего числа спутников. В дальнейшем будет обеспечена возможность распределенного приема радиосигнала. Вторая задача — замер плотности вакуума с помощью вакуумметра, разработанного в ЮЗГУ. Это позволит актуализировать параметры для расчета баллистики спутников и оптимизировать математическую модель траектории их движения.

Запуск "Томска-ТПУ-120", а также двух "Танюш-ЮЗГУ" будет выполнен путем ручного отталкивания с последующей фото- и видеофиксацией.

Вид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фото
© Фото : Shane Kimbrough/NASA
Итальянский астронавт поделился впечатлениями о работе с россиянами на МКС
Целями запуска являются проверка технологии создания сверхмалых космических аппаратов массой не более 100 килограммов и летная отработка аппаратуры в условиях автономного полета с орбиты от 400 километров, получение фотоизображения земной поверхности и научных данных приборов, установленных на микроспутнике. Фото- и видеоматериалы будут возвращены на Землю на жестких дисках на корабле "Союз МС-04".

Спутник "Томск-ТПУ-120" — первый российский космический аппарат, созданный с использованием 3D-технологий в Томском политехническом университете. Он относится к классу наноспутников и имеет размеры 30 на 11 и 11 сантиметров. Аппарат был создан для испытаний новых технологий космического материаловедения.

Космические новости в фотографиях, июль 2017 года
© NASA / JPL-Caltech/Space Science InstituteЗонд "Кассини" получил детальные фотографии Эпиметея, одной из самых небольших лун Сатурна диаметром всего в 113 километров.Фотография поверхности Эпиметея, одной из самых небольших лун Сатурна
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
Зонд "Кассини" получил детальные фотографии Эпиметея, одной из самых небольших лун Сатурна диаметром всего в 113 километров.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкКорабль "Союз МС-05" с новым экипажем 28 июля стартовал к Международной космической станции с Байконура.Пилотируемый корабль Союз МС-05, наблюдаемый в небе над Новосибирском после запуска с космодрома Байконур
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Корабль "Союз МС-05" с новым экипажем 28 июля стартовал к Международной космической станции с Байконура.
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Bjorn JonssonУчастники миссии Juno и "гражданские" ученые представили первые детальнейшие снимки Большого красного пятна Юпитера. Оно примерно 1,3-3 раза шире, чем Земля, а перепад температур в его теплых и холодных точках превышает несколько сотен градусов.Большое красное пятно Юпитера в естественной цветовой гамме
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Bjorn Jonsson
Участники миссии Juno и "гражданские" ученые представили первые детальнейшие снимки Большого красного пятна Юпитера. Оно примерно 1,3-3 раза шире, чем Земля, а перепад температур в его теплых и холодных точках превышает несколько сотен градусов.
© Фото : Роскосмос/Фёдор ЮрчихинПилотируемый корабль "Союз МС-05" 29 июля пристыковался к МКС, доставив на станцию российского космонавта Сергея Рязанского, американского астронавта Рэндольф Брезник и итальянца Паоло Несполи.Стыковка Союза к МКС. 31 июля 2017
© Фото : Роскосмос/Фёдор Юрчихин
Пилотируемый корабль "Союз МС-05" 29 июля пристыковался к МКС, доставив на станцию российского космонавта Сергея Рязанского, американского астронавта Рэндольф Брезник и итальянца Паоло Несполи.
© NASA/CXC/PSU/L.Townsley et al; Infrared: NASA/JPL-CaltechНАСА опубликовало изображение гигантского молекулярного облака W51, снятое телескопом "Чандра". Подобные облака состоят в основном из молекул водорода и атомов гелия, они содержат больше массы, чем миллионы солнц, и могут тянуться на сотни световых лет. Данное облако W51 находится примерно в 17 000 световых лет от Земли.Гигантское молекулярное облако W51 снятое телескопом Чандра
© NASA/CXC/PSU/L.Townsley et al; Infrared: NASA/JPL-Caltech
НАСА опубликовало изображение гигантского молекулярного облака W51, снятое телескопом "Чандра". Подобные облака состоят в основном из молекул водорода и атомов гелия, они содержат больше массы, чем миллионы солнц, и могут тянуться на сотни световых лет. Данное облако W51 находится примерно в 17 000 световых лет от Земли.
© NASA / GSFC/Solar Dynamics ObservatoryАстрономам удалось зафиксировать солнечную вспышку и выброс корональной массы, произошедшие 14 июля. Вспышка длилась почти два часа.Солнечная вспышка и выброс корональной массы. 14 июля 2017
© NASA / GSFC/Solar Dynamics Observatory
Астрономам удалось зафиксировать солнечную вспышку и выброс корональной массы, произошедшие 14 июля. Вспышка длилась почти два часа.
© Cambridge’s Institute of AstronomyУченые обнаружили в созвездии Скульптора потенциально самую маленькую звезду Вселенной EBLM J0555-57Ab. Ее радиус лишь немного больше сатурнианского, а масса — всего в 85 раз больше, чем у Юпитера.Звезда EBLM J0555-57Ab, предположительно самый небольшой звездный объект во всей Вселенной
© Cambridge’s Institute of Astronomy
Ученые обнаружили в созвездии Скульптора потенциально самую маленькую звезду Вселенной EBLM J0555-57Ab. Ее радиус лишь немного больше сатурнианского, а масса — всего в 85 раз больше, чем у Юпитера.
© REUTERS / ESAЧасть западного ледника Антарктиды Ларсен С отделилась и образовала один из крупнейших за всю историю наблюдений айсбергов. Его площадь составляет 5,8 тысячи квадратных километров.Айсберг откололся от ледника в Антарктиде
© REUTERS / ESA
Часть западного ледника Антарктиды Ларсен С отделилась и образовала один из крупнейших за всю историю наблюдений айсбергов. Его площадь составляет 5,8 тысячи квадратных километров.
© ESA/Hubble/NASAКосмический телескоп "Хаббл" получил снимки спиральной галактики NGC 2500. Она расположена на расстоянии около 30 миллионов световых лет от Земли в созвездии Рыси.Cпиральная галактика NGC 2500
© ESA/Hubble/NASA
Космический телескоп "Хаббл" получил снимки спиральной галактики NGC 2500. Она расположена на расстоянии около 30 миллионов световых лет от Земли в созвездии Рыси.
© NASA/JPL-Caltech/Space Science InstituteЗонд "Кассини" получил снимки облаков на Сатурне, освещенных Солнцем.Планета Сатурн
© NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
Зонд "Кассини" получил снимки облаков на Сатурне, освещенных Солнцем.
© NASA / JPL-Caltech/Space Science InstituteЗонду "Кассини" удалось сделать снимок плато P1 кольца С. Оно находится примерно в 76 200 километрах от центра Сатурна и имеет волнистую структуру, характерную для всего этого участка кольца С. При этом на снимке видно, что само плато состоит как будто из трех различных текстур.Фотография плато P1 кольца С
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
Зонду "Кассини" удалось сделать снимок плато P1 кольца С. Оно находится примерно в 76 200 километрах от центра Сатурна и имеет волнистую структуру, характерную для всего этого участка кольца С. При этом на снимке видно, что само плато состоит как будто из трех различных текстур.
© ESA/Hubble & NASAТелескоп "хаббл" смог сфотографировать спиральную галактику IC 342, спрятанную в звездной пыли. В скопление входит множество ярких звезд, но облака пыли делают его практически незаметным, поглощая излучение. Эта галактика находится в созвездии Жирафа.Спиральная галактика IC 342
© ESA/Hubble & NASA
Телескоп "хаббл" смог сфотографировать спиральную галактику IC 342, спрятанную в звездной пыли. В скопление входит множество ярких звезд, но облака пыли делают его практически незаметным, поглощая излучение. Эта галактика находится в созвездии Жирафа.
© Фото : Роскосмос/Фёдор ЮрчихинКосмонавт Федор Юрчихин с борта Международной космической станции сделал снимок лунного заката. Эффект "исчезающей" Луны на фото возникает из-за искажения, которое дает атмосфера Земли.Лунный закат с борта Международной космической станции
© Фото : Роскосмос/Фёдор Юрчихин
Космонавт Федор Юрчихин с борта Международной космической станции сделал снимок лунного заката. Эффект "исчезающей" Луны на фото возникает из-за искажения, которое дает атмосфера Земли.
© NASAЭтот снимок поверхности Марса был сделан с помощью Марсианского разведывательного спутника. Ученые считают, что подобная текстура появилась в результате взаимодействия горных пород с водой.Поверхность Марса снятая Марсианским разведывательным спутником
© NASA
Этот снимок поверхности Марса был сделан с помощью Марсианского разведывательного спутника. Ученые считают, что подобная текстура появилась в результате взаимодействия горных пород с водой.
© NASA / JPL-Caltech/ SwRI/ MSSS/ Gerald EichstadtЗонд Juno передал на Землю самые детальные на сегодняшний день фотографии Великого красного пятна Юпитера - гигантского урагана на его экваторе, который бушует уже как минимум 187 лет. Ветра этого урагана движутся со скоростью 430 километров в час.Фотография Великого красного пятна Юпитера, полученная зондом Juno 10 июля этого года
© NASA / JPL-Caltech/ SwRI/ MSSS/ Gerald Eichstadt
Зонд Juno передал на Землю самые детальные на сегодняшний день фотографии Великого красного пятна Юпитера - гигантского урагана на его экваторе, который бушует уже как минимум 187 лет. Ветра этого урагана движутся со скоростью 430 километров в час.
/

Тестовый спутник "ТС530-ЗЕРКАЛО"

Запуск "ТС530-Зеркало" во время выполнения выхода в космос будет выполнен с помощью специального пускового устройства.

В задачи аппарата входит сравнение прогнозируемых значений параметров движения МКС с данными навигационных измерений, уточнение параметров моделей прогнозирования по полученному рассогласованию, формирование экспериментальной системы высокоточного прогнозирования движения МКС. Эксперимент планируется сериями из трех сеансов: до, во время и после проведения динамических операций на МКС.

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
© Фото : Twitter/Intl. Space Station
Гном и медвежонок: экипаж МКС рассказал о выборе индикаторов невесомости
Целями эксперимента являются подтверждение методов определения и прогноза орбиты на основе измерений аппаратуры спутниковой навигации (SIGI и АСН-М) и выдача рекомендаций по ее штатному использованию, а также разработка методик и программного обеспечения для определения движения МКС по данным измерений спутниковых навигационных систем с учетом ориентации станции.

Наноспутник ТНС-0 №2

Наноспутник ТНС-0 №2 создан специалистами холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос"). Он построен на базе специально разработанной в РКС унифицированной платформы, которую в будущем планируется использовать для создания целой серии отечественных малоразмерных космических аппаратов.

Масса платформы ТНС-0 №2 с системой связи, солнечными батареями и системой ориентации составляет всего четыре килограмма. При этом спутник может брать на борт до шести килограммов полезной нагрузки. Основным конкурентным преимуществом российских аппаратов этого класса является их низкая стоимость по сравнению с "большими" аппаратами, а также низкая стоимость их выведения на орбиту. Ожидается, что ТНС-0 №2 проработает на орбите три месяца.

Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
© NASA
Космический турист из одной из стран Азии отправится на МКС в 2019 году
Работа на орбите станет своего рода "экзаменом" для разработанной в РКС платформы. За время активного существования спутника планируется собрать информацию о функционировании его сервисных систем, связи и энергетике. Если этот "экзамен" будет сдан, в России по сути появится своя платформа для аппаратов нанокласса, которая позволит существенно снизить затраты на отработку в космосе новых технологий.

Отличие ТНС-0 №2 от студенческих наноспутников состоит в том, что при его создании и тестировании были выполнены все требования, предъявляемые к "большим" космическим аппаратам. Это же касается установленных на борту аппарата приборов. Во время работы ТНС-0 №2 будут впервые испытаны в условиях космоса разработанные в РКС приборы — новая экспериментальная аппаратура спутниковой навигации по сигналу ГЛОНАСС, солнечные датчики, бортовой вычислитель и система электропитания.

Взгляд с орбиты: необычные космические явления
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Roman TkachenkoЗонд Juno передал на Землю новую порцию фотографий, полученных в ходе третьего сближения с планетой-гигантом. На одной из них можно увидеть Великое красное пятно – "вечный" гигантский ураган на экваторе Юпитера.Великое пятно Юпитера, снятое зондом Juno
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Roman Tkachenko
Зонд Juno передал на Землю новую порцию фотографий, полученных в ходе третьего сближения с планетой-гигантом. На одной из них можно увидеть Великое красное пятно – "вечный" гигантский ураган на экваторе Юпитера.
© Фото : Роскосмос/Олег НовицкийРассвет на орбите сфотографировал космонавт Роскосмоса Олег Новицкий.Рассвет на орбите снятый космонавтом Роскосмоса Олегом Новицким
© Фото : Роскосмос/Олег Новицкий
Рассвет на орбите сфотографировал космонавт Роскосмоса Олег Новицкий.
© Фото : Роскосмос/Сергей РыжиковВпервые за время работы экипажа МКС-49/50 на орбите берега Антарктиды показались сквозь одеяло облаков, а космонавту Сергею Рыжикову удалось запечатлеть этот момент.Берега Антарктиды снятые космонавтом Роскосмоса Сергеем Рыжиковым
© Фото : Роскосмос/Сергей Рыжиков
Впервые за время работы экипажа МКС-49/50 на орбите берега Антарктиды показались сквозь одеяло облаков, а космонавту Сергею Рыжикову удалось запечатлеть этот момент.
© NASA / JPL-Caltech/Space Science InstituteАстрономы из США обнаружили признаки того, что Мимас, "звезда смерти" Солнечной системы и ближайшая к Сатурну планета, может таить в себе подледный океан. Как надеются планетологи, новые данные с "Кассини", которому осталось проработать на орбите Сатурна менее года, помогут понять, так ли это или нет.Мимас - спутник Сатурна
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
Астрономы из США обнаружили признаки того, что Мимас, "звезда смерти" Солнечной системы и ближайшая к Сатурну планета, может таить в себе подледный океан. Как надеются планетологи, новые данные с "Кассини", которому осталось проработать на орбите Сатурна менее года, помогут понять, так ли это или нет.
© Фото : NASA/JPL-Caltech/Space Science InstituteЗонд "Кассини" передал на Землю первые фотографии Сатурна и его колец, полученные им после пролета через атмосферу Титана и перехода на новую орбиту, незадолго до первого "нырка" через кольца планеты-гиганта.Фотография Сатурна, полученная «Кассини» на новой орбите
© Фото : NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
Зонд "Кассини" передал на Землю первые фотографии Сатурна и его колец, полученные им после пролета через атмосферу Титана и перехода на новую орбиту, незадолго до первого "нырка" через кольца планеты-гиганта.
© ESA/Hubble & NASA // Judy SchmidtОрбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии необычно легкой черной дыры в центре небольшой галактики в созвездии Девы, невозможно высокая яркость которой нарушает представления человечества о поведении и устройстве подобных объектов.Галактика RX J1140.1+0307 в созвездии Девы
© ESA/Hubble & NASA // Judy Schmidt
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии необычно легкой черной дыры в центре небольшой галактики в созвездии Девы, невозможно высокая яркость которой нарушает представления человечества о поведении и устройстве подобных объектов.
© Фото : NASA/SDOОбсерватория солнечной динамики НАСА 1 сентября получила снимок двойного затмения - момента, когда тени Луны и Земли проходили по солнечному диску.Обсерватория SDO зафиксировала двойное затмение
© Фото : NASA/SDO
Обсерватория солнечной динамики НАСА 1 сентября получила снимок двойного затмения - момента, когда тени Луны и Земли проходили по солнечному диску.
© Фото : NASA, ESA, and M.H. Wong and J. Tollefson (UC Berkeley)Орбитальный телескоп "Хаббл" обнаружил на поверхности Нептуна необычное темное пятно, которое может оказаться гигантским ураганом наподобие "Великого красного пятна" Юпитера. По мнению ученых, такие ураганы представляют собой гигантскую воронку из вращающихся замороженных кристаллов метана, и на Нептуне они живут гораздо меньше, чем на Юпитере,- всего лишь месяцы, а не десятки лет.Темное пятно на поверхности Нептуна, открытое Хабблом
© Фото : NASA, ESA, and M.H. Wong and J. Tollefson (UC Berkeley)
Орбитальный телескоп "Хаббл" обнаружил на поверхности Нептуна необычное темное пятно, которое может оказаться гигантским ураганом наподобие "Великого красного пятна" Юпитера. По мнению ученых, такие ураганы представляют собой гигантскую воронку из вращающихся замороженных кристаллов метана, и на Нептуне они живут гораздо меньше, чем на Юпитере,- всего лишь месяцы, а не десятки лет.
© NASAХорошо сохранившийся безымянный кратер на поверхности Марса.Поверхность Марса
© NASA
Хорошо сохранившийся безымянный кратер на поверхности Марса.
© NASA / JPL/University of ArizonaНа этой фотографии кратера на Марсе, полученной зондом MRO, видны различные типы пород. Благодаря камнепадам и лавинам склоны кратеров очищаются от пыли, открывая взгляду множество текстур и оттенков.Поверхность Марса
© NASA / JPL/University of Arizona
На этой фотографии кратера на Марсе, полученной зондом MRO, видны различные типы пород. Благодаря камнепадам и лавинам склоны кратеров очищаются от пыли, открывая взгляду множество текстур и оттенков.
© Фото : NASA/JPL-Caltech/MSSSМарсоход Curiosity обнаружил необычные фиолетовые камни на склонах горы Шарп в кратере Гейл на Марсе. Породы этого региона, как рассчитывают ученые, помогут раскрыть главную загадку красной планеты – понять, как вода исчезла с ее поверхности и как Марс превратился из аналога Земли в сухое и холодное место.Фиолетовые булыжники, открытые марсоходом Curiosity
© Фото : NASA/JPL-Caltech/MSSS
Марсоход Curiosity обнаружил необычные фиолетовые камни на склонах горы Шарп в кратере Гейл на Марсе. Породы этого региона, как рассчитывают ученые, помогут раскрыть главную загадку красной планеты – понять, как вода исчезла с ее поверхности и как Марс превратился из аналога Земли в сухое и холодное место.
© NASA / JHUAPL / SwRIФотографии Плутона, переданные на землю зондом New Horizons, позволили ученым узнать много нового об этой карликовой планете. Снимки зонда зафиксировали, что в зависимости от угла обзора и освещенности яркость слоев дымки в атмосфере Плутона нестабильна. Ученые полагают, что колебания яркости могут быть связаны с атмосферными гравитационными волнами.Изображение Плутона, полученное зондом New Horizons
© NASA / JHUAPL / SwRI
Фотографии Плутона, переданные на землю зондом New Horizons, позволили ученым узнать много нового об этой карликовой планете. Снимки зонда зафиксировали, что в зависимости от угла обзора и освещенности яркость слоев дымки в атмосфере Плутона нестабильна. Ученые полагают, что колебания яркости могут быть связаны с атмосферными гравитационными волнами.
© Фото : ISAS / JAXAЗонд "Акацуки" увидел гигантскую волну в атмосфере Венеры. Она движется с огромной скоростью — 360 километров в час – через верхние слои атмосферы, но при этом остается "стоячей" для наблюдателей в космосе.Японский зонд Ацацуки передал с орбиты фотографии Венеры
© Фото : ISAS / JAXA
Зонд "Акацуки" увидел гигантскую волну в атмосфере Венеры. Она движется с огромной скоростью — 360 километров в час – через верхние слои атмосферы, но при этом остается "стоячей" для наблюдателей в космосе.
© NASA / JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDAС того момента, когда зонд Dawn обнаружил загадочные белые пятна в кратере Оккатор на поверхности Цереры, ученые начали задумываться о том, что в ее недрах или на поверхности могут скрываться достаточно крупные запасы воды, способные породить подобные светлые регионы, суть которых – залежи соды – была раскрыта совсем недавно.Карликовая планета Церера
© NASA / JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA
С того момента, когда зонд Dawn обнаружил загадочные белые пятна в кратере Оккатор на поверхности Цереры, ученые начали задумываться о том, что в ее недрах или на поверхности могут скрываться достаточно крупные запасы воды, способные породить подобные светлые регионы, суть которых – залежи соды – была раскрыта совсем недавно.
/

В 2005 году с борта МКС уже был запущен технологический наноспутник ТНС-0 №1 массой пять килограммов. За время его активного существования на орбите испытания прошли более 10 технологий и приборов. Полученные тогда наработки были использованы для создания универсальной платформы для космических аппаратов нанокласса ТНС-0 №2.

Космонавт-испытатель Сергей Рязанский. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Российские космонавты запустят несколько аппаратов в честь первого спутника
На борту спутника — экспериментальная аппаратура навигации, которая предназначена для определения положения космического аппарата по сигналам GPS/ГЛОНАСС. Она будет периодически включаться, тестироваться, а информация с нее будет передаваться на Землю. Кроме того, на борту установлен целый набор солнечных датчиков, которые предназначены для определения ориентации объекта относительно центра масс — как он расположен по отношению к Солнцу, Земле, звездам в каждый момент времени. Также в ходе работы наноспутника на орбите будут испытываться новый бортовой вычислитель, система питания и солнечная батарея. Помимо этого, ожидается, что он поможет специалистам Института прикладной математики имени Келдыша, которые сейчас работают над созданием программного обеспечения для активной системы ориентации космического аппарата. Одна из задач эксперимента — накопить телеметрическую информацию для специалистов института, чтобы они могли проверить свою модель на базе экспериментальных данных.

Срок активного существования ТНС-0 №2 составит 3–5 месяцев. Как показывает практика, это то время, за которое можно собрать достаточно информации, — полученные результаты обойдутся в разы дешевле, чем если бы их получили при помощи крупных космических аппаратов. Запуск аппарата ТНС-0 №2 планируется путем его выталкивания из транспортно-пускового комплекса. Управление наноспутником и прием информации будет осуществлять ЦУП, расположенный в АО "Российские космические системы".

Программа выходы в открытый космос

Вид на Землю с МКС. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
США заменят вышедшую из строя деталь МКС до конца августа
Открытие выходного люка стыковочного отсека "Пирс" ожидается 17 августа в 17.45 мск. Расчетная продолжительность работ за бортом МКС составит шесть часов. Программа выхода в открытый космос включает демонтаж адаптера с планшетом эксперимента "Реставрация" и запуск наноспутников.

Кроме того, космонавты Юрчихин и Рязанский проведут установку планшета эксперимента "Импакт", монтаж подкосов и поручней-переходов на внешней поверхности станции, установку адаптера с датчиками на модуль МИМ-2, отбор проб-мазков на микробные загрязнения, а также фотосъемки внешней поверхности МКС.

Увидеть это воочию дано не каждому. Самые яркие космические снимки года
© NASAФотография Земли с МКС, выполненная с помощью длинной выдержки. Станция облетает Землю за 90 минут, космонавты в среднем могут наблюдать каждые сутки 16 восходов и закатов.Фотография Земли с МКС, выполненная с помощью длинной выдержки. 3 октября 2016
© NASA
Фотография Земли с МКС, выполненная с помощью длинной выдержки. Станция облетает Землю за 90 минут, космонавты в среднем могут наблюдать каждые сутки 16 восходов и закатов.
© NASA / Scott Kelly"Пятый оборот вокруг Земли выглядит как День сурка", - так прокомментировал свою фотографию американский астронавт Скотт Келли.Вид Земли снятый с Международной космической станции
© NASA / Scott Kelly
"Пятый оборот вокруг Земли выглядит как День сурка", - так прокомментировал свою фотографию американский астронавт Скотт Келли.
© NASA / JPL-Caltech/Univ. of ArizonaНа формирование марсианского ландшафта в большей степени влияет работа ветров, а не движение потоков воды.Поверхность на Марсе
© NASA / JPL-Caltech/Univ. of Arizona
На формирование марсианского ландшафта в большей степени влияет работа ветров, а не движение потоков воды.
© Фото : Роскосмос/Юрий МаленченкоПерейти в фотобанкСелфи Юрия Маленченко во время выхода в открытый космос.Селфи Юрия Маленченко во время выхода в открытый космос
© Фото : Роскосмос/Юрий Маленченко
Перейти в фотобанк
Селфи Юрия Маленченко во время выхода в открытый космос.
© NASAПолярное сияние, снятое с Международной космической станции.Полярное сияние на Земле снятое с Международной космической станции
© NASA
Полярное сияние, снятое с Международной космической станции.
© NASA / Scott Kelly"Скучаю по песку, с нетерпением жду встречи с песчаным пляжем", - прокомментировал фотографию Африки Скотт Келли.Африка снятая с Международной космической станции
© NASA / Scott Kelly
"Скучаю по песку, с нетерпением жду встречи с песчаным пляжем", - прокомментировал фотографию Африки Скотт Келли.
© Фото : NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSSВышедший на орбиту Юпитера в начале июля зонд Juno 27 августа достиг ближайшей к поверхности планеты точки - на расстояние 4,2 тысячи километров.Пока самая четкая фотография Юпитера, полученная зондом Juno
© Фото : NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS
Вышедший на орбиту Юпитера в начале июля зонд Juno 27 августа достиг ближайшей к поверхности планеты точки - на расстояние 4,2 тысячи километров.
© NASA / Scott Kelly"День 321-й. Прекрасная Земля", - написал в своем Твиттере Скотт Келли.Земля снятая с Международной космической станции
© NASA / Scott Kelly
"День 321-й. Прекрасная Земля", - написал в своем Твиттере Скотт Келли.
© NASAФотографии центральных колец Сатурна, которые сделал зонд "Кассини", показывают, что их внушительный и "толстый" вид является оптической иллюзией – на самом деле они содержат в три раза меньше материи, чем считали ученые ранее.Кольца Сатурна
© NASA
Фотографии центральных колец Сатурна, которые сделал зонд "Кассини", показывают, что их внушительный и "толстый" вид является оптической иллюзией – на самом деле они содержат в три раза меньше материи, чем считали ученые ранее.
© NASA / Scott Kelly"Заснеженные горы в синем сумраке почти заставляют меня чувствовать холод". Эту фотографию Скотт Келли сделал, когда МКС пролетала над южным Казахстаном.Земля снятая с Международной космической станции
© NASA / Scott Kelly
"Заснеженные горы в синем сумраке почти заставляют меня чувствовать холод". Эту фотографию Скотт Келли сделал, когда МКС пролетала над южным Казахстаном.
© Фото : Роскосмос/Сергей ВолковПерейти в фотобанкВыход в открытый космос российских космонавтов.Выход в открытый космос российских космонавтов
© Фото : Роскосмос/Сергей Волков
Перейти в фотобанк
Выход в открытый космос российских космонавтов.
© Фото : The SXSКадр компьютерного моделирования столкновения двух черных дыр. Согласно общей теории относительности, две "черные дыры", вращаясь друг вокруг друга, теряют энергию из-за излучения гравитационных волн и постепенно, на протяжении миллиардов лет, сближаются. В результате образуется одна "черная звезда" и излучаются гравитационные волны.Кадр моделирования столкновения двух черных дыр в космосе
© Фото : The SXS
Кадр компьютерного моделирования столкновения двух черных дыр. Согласно общей теории относительности, две "черные дыры", вращаясь друг вокруг друга, теряют энергию из-за излучения гравитационных волн и постепенно, на протяжении миллиардов лет, сближаются. В результате образуется одна "черная звезда" и излучаются гравитационные волны.
© Фото : NASA, ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA), J. Bell (ASU), and M. Wolff (Space Science Institute)Орбитальная обсерватория "Хаббл" в мае получила новые детальные фотографии Марса, сделанные в тот момент, когда Красная планета начала свой месячный цикл сближения с Землей. В частности, на этой фотографии можно увидеть долину Сирт, представляющую собой гигантский щитовой вулкан длиной в несколько сот километров, Аравийскую равнину, где недавно нашли следы гигантских цунами, когда-то бушевавших в океанах Марса, а также гигантский, 1770-километровый, кратер, равнину Эллада, которая возникла в результате падения астероида 3,5 миллиарда лет назад.Фотография Марса, полученная Хабблом
© Фото : NASA, ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA), J. Bell (ASU), and M. Wolff (Space Science Institute)
Орбитальная обсерватория "Хаббл" в мае получила новые детальные фотографии Марса, сделанные в тот момент, когда Красная планета начала свой месячный цикл сближения с Землей. В частности, на этой фотографии можно увидеть долину Сирт, представляющую собой гигантский щитовой вулкан длиной в несколько сот километров, Аравийскую равнину, где недавно нашли следы гигантских цунами, когда-то бушевавших в океанах Марса, а также гигантский, 1770-километровый, кратер, равнину Эллада, которая возникла в результате падения астероида 3,5 миллиарда лет назад.
© Фото : ESA/DLR/FU BerlinДесантный модуль "Скиапарелли" миссии "Экзомарс-2016" потерпел крушение при посадке на Марс, сообщило 21 октября Европейское космическое агентство. Агентство опубликовали снимки, предоставленные NASA, на которых предположительно видны следы от приземления аппарата.Марсианский кратер Скиапарелли
© Фото : ESA/DLR/FU Berlin
Десантный модуль "Скиапарелли" миссии "Экзомарс-2016" потерпел крушение при посадке на Марс, сообщило 21 октября Европейское космическое агентство. Агентство опубликовали снимки, предоставленные NASA, на которых предположительно видны следы от приземления аппарата.
© Фото : ESO/A. McLeodАстрономы открыли в одной из туманностей в созвездии Киля необычный объект, своеобразный антипод знаменитых "Столпов Творения" в туманности Орла в созвездии Змеи, снимки которых поразили мир своей красотой в 1995 году, сообщила 2 ноября пресс-служба Европейской южной обсерватории.Столпы уничтожения или Столпы Апокалипсиса, найденные астрономами в созвездии Киля
© Фото : ESO/A. McLeod
Астрономы открыли в одной из туманностей в созвездии Киля необычный объект, своеобразный антипод знаменитых "Столпов Творения" в туманности Орла в созвездии Змеи, снимки которых поразили мир своей красотой в 1995 году, сообщила 2 ноября пресс-служба Европейской южной обсерватории.
© Фото : Роскосмос/Сергей ВолковФотография Африки, сделанная Сергеем Волковым с борта Международной космической станции.Вид на Африку снятый с Международной космической станции
© Фото : Роскосмос/Сергей Волков
Фотография Африки, сделанная Сергеем Волковым с борта Международной космической станции.
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute"Ночь при дневном свете". Снимок Сатурна, сделанный зондом "Кассини" и размещенный НАСА в октябре, показывает, что кольца планеты светятся даже на "ночной" стороне. Исключение составляет та их часть, которая находится в пределах тени Сатурна.Кольца Сатурна снятые космическим аппаратом Кассини
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
"Ночь при дневном свете". Снимок Сатурна, сделанный зондом "Кассини" и размещенный НАСА в октябре, показывает, что кольца планеты светятся даже на "ночной" стороне. Исключение составляет та их часть, которая находится в пределах тени Сатурна.
© NASA / Norman Kuring, NASA’s Ocean Color webНа этом снимке специалисты НАСА рассмотрели странные царапины на дне Каспийского моря в районе архипелага Тюленьи острова. По их мнению, это следы льдин.Снимок Каспийского моря
© NASA / Norman Kuring, NASA’s Ocean Color web
На этом снимке специалисты НАСА рассмотрели странные царапины на дне Каспийского моря в районе архипелага Тюленьи острова. По их мнению, это следы льдин.
© Фото : Роскосмос/Олег СкрипочкаКосмический снимок зоны строительства моста через Керченский пролив от космонавта Олега Скрипочки. Мост пройдет между Керченским и Таманским полуостровами через остров Тузла.Космический снимок зоны строительства моста через Керченский пролив от космонавта Олега Скрипочки
© Фото : Роскосмос/Олег Скрипочка
Космический снимок зоны строительства моста через Керченский пролив от космонавта Олега Скрипочки. Мост пройдет между Керченским и Таманским полуостровами через остров Тузла.
© NASA / ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA), A. Nota (ESA/STScI), and the Westerlund 2 Science TeamУченые НАСА получили изображение звездного скопления Westerlund 2, сделанное космическим телескопом "Хаббл". Westerlund 2 - это молодое звездное скопление, расположенное в галактике Млечный Путь. Ученые оценивают его возраст в 1 или 2 миллиона лет.Звездное скопление Westerlund 2
© NASA / ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA), A. Nota (ESA/STScI), and the Westerlund 2 Science Team
Ученые НАСА получили изображение звездного скопления Westerlund 2, сделанное космическим телескопом "Хаббл". Westerlund 2 - это молодое звездное скопление, расположенное в галактике Млечный Путь. Ученые оценивают его возраст в 1 или 2 миллиона лет.
© NASA / SDO1 сентября Обсерватория солнечной динамики НАСА запечатлела совместное прохождение Луны и Земли по диску Солнца.Двойное затмение солнца на снимке Обсерватории солнечной динамики NASA
© NASA / SDO
1 сентября Обсерватория солнечной динамики НАСА запечатлела совместное прохождение Луны и Земли по диску Солнца.
© NASA23 октября космический частный грузовик Cygnus ("Лебедь") совершил стыковку с Международной космической станцией. Все процедуры прошли в штатном режиме и лишь с небольшим опозданием от планового времени.Космический грузовой корабль Cygnus прикрепленный к модулю МКС
© NASA
23 октября космический частный грузовик Cygnus ("Лебедь") совершил стыковку с Международной космической станцией. Все процедуры прошли в штатном режиме и лишь с небольшим опозданием от планового времени.
© Фото : ESAТибетское нагорье, самое большое и высокое на земном шаре. Снимок спутника Европейского космического агентства Sentinel-2a.Фотография Тибетского нагорья
© Фото : ESA
Тибетское нагорье, самое большое и высокое на земном шаре. Снимок спутника Европейского космического агентства Sentinel-2a.
© NASA / ESA, and the Hubble Heritage TeamТелескоп "Хаббл" сделал новый снимок гигантской туманности NGC 7635, которая находится на расстоянии 8 тысяч световых лет от Земли в созвездии Кассиопеи. Из-за ее формы ее называют туманностью "Пузырь". Эта фотография была смонтирована из трех снимков, сделанных в феврале этого года.Туманность Пузырь снятая телескопом Хаббл
© NASA / ESA, and the Hubble Heritage Team
Телескоп "Хаббл" сделал новый снимок гигантской туманности NGC 7635, которая находится на расстоянии 8 тысяч световых лет от Земли в созвездии Кассиопеи. Из-за ее формы ее называют туманностью "Пузырь". Эта фотография была смонтирована из трех снимков, сделанных в феврале этого года.
© NASA / Scott Kelly"Еще больше неземного". Так прокомментировала свой снимок американский астронавт Скотт Келли.Вид Земли снятый с Международной космической станции
© NASA / Scott Kelly
"Еще больше неземного". Так прокомментировала свой снимок американский астронавт Скотт Келли.
© NASA / JHUAPL/SwRIПылесборники зонда New Horizons передали на Землю данные о собранных ими частичках пыли в окрестностях Плутона, которых оказалось неожиданно мало, что свидетельствует о том, что луны карликовой планеты выступают в качестве своеобразных космических "пылесосов".Изображение Плутона, полученное зондом New Horizons
© NASA / JHUAPL/SwRI
Пылесборники зонда New Horizons передали на Землю данные о собранных ими частичках пыли в окрестностях Плутона, которых оказалось неожиданно мало, что свидетельствует о том, что луны карликовой планеты выступают в качестве своеобразных космических "пылесосов".
© Фото : ESAСкопление планктона в Баренцевом море. Снимок спутника Европейского космического агентства Sentinel-2a.Скопление планктона в Баренцевом море,
© Фото : ESA
Скопление планктона в Баренцевом море. Снимок спутника Европейского космического агентства Sentinel-2a.
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS, Alex MaiПервые данные с зонда Juno указали на то, что характерная многослойная структура Юпитера существует и на больших глубинах, что делает его похожим на гигантскую разноцветную слоеную луковицу.Ураганы в атмосфере Юпитера
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS, Alex Mai
Первые данные с зонда Juno указали на то, что характерная многослойная структура Юпитера существует и на больших глубинах, что делает его похожим на гигантскую разноцветную слоеную луковицу.
© NASA / JPL-Caltech/ SETI InstituteПодледный океан на Европе, спутнике Юпитера, оказался похож на своих земных собратьев по химическому составу и физическим свойствам, что увеличивает шансы на существование в нем жизни, свидетельствует снимок космического аппарата НАСА "Галилео".Ледяная поверхность спутника Юпитера Европы, снятая автоматическим космическим аппаратом НАСА Галилео
© NASA / JPL-Caltech/ SETI Institute
Подледный океан на Европе, спутнике Юпитера, оказался похож на своих земных собратьев по химическому составу и физическим свойствам, что увеличивает шансы на существование в нем жизни, свидетельствует снимок космического аппарата НАСА "Галилео".
© Flickr / NASA's Solar Dynamics ObservatoryОбсерватория солнечной динамики НАСА получила снимок толчков плазмы на Солнце.Одна активных областей на краю Солнца
© Flickr / NASA's Solar Dynamics Observatory
Обсерватория солнечной динамики НАСА получила снимок толчков плазмы на Солнце.
© NASA / JPL-Caltech/Space Science InstituteЗонд "Кассини" в апреле передал на Землю новые фотографии Энцелада, спутника Сатурна, на которых можно увидеть своеобразные "щупальца осьминога" – гигантскую Y-образную расселину, протянувшуюся на 504 километра.Щупальца на Энцеладе
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
Зонд "Кассини" в апреле передал на Землю новые фотографии Энцелада, спутника Сатурна, на которых можно увидеть своеобразные "щупальца осьминога" – гигантскую Y-образную расселину, протянувшуюся на 504 километра.
© NASA / Scott Kelly"Красная и фиолетовая Terra Australis". Снимок Скотта Келли.Австралия снятая с Международной космической станции
© NASA / Scott Kelly
"Красная и фиолетовая Terra Australis". Снимок Скотта Келли.
© NASA / JPL/University of ArizonaСреди песков Марса специалисты НАСА увидели несколько дюн, напоминающих надписи на азбуке Морзе, сообщил сайт камеры HiRISE. Открытие удалось сделать с помощью камеры, установленной на автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter.Послание азбукой Морзе на поверхности Марса
© NASA / JPL/University of Arizona
Среди песков Марса специалисты НАСА увидели несколько дюн, напоминающих надписи на азбуке Морзе, сообщил сайт камеры HiRISE. Открытие удалось сделать с помощью камеры, установленной на автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter.
© Фото : ESA/Tim PeakeФото Млечного пути, сделанная британским астронавтом Тимоти Пиком.Фотография Млечного Пути снятая астронавтом ESA Тимом Пиком
© Фото : ESA/Tim Peake
Фото Млечного пути, сделанная британским астронавтом Тимоти Пиком.
/
Комментировать
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена