Выход российских космонавтов в открытый космос намечен на 17 августа

18:0927.07.2017
(обновлено: 18:12 27.07.2017)
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БАЙКОНУР, 27 июл — РИА Новости. Российский космонавт Сергей Рязанский сообщил, что его выход в открытый космос с Федором Юрчихиным состоится 17 августа 2017 года.
Корабль "Союз МС-05" с экипажем в составе российского космонавта Сергея Рязанского, американского астронавта Рэндольфа Брезника и итальянского астронавта Паоло Несполи отправится к МКС в 18.41 мск 28 июля. На МКС прибытия новой экспедиции ожидают космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин и астронавты НАСА Пегги Уитсон и Джек Фишер.
"У нас планируется выход в космос, единственный на российском сегменте. Выходить будем с Федором Николаевичем Юрчихиным. Дата выхода 17 августа", — сказал Рязанский во время предполетной пресс-конференции.
Рязанский и Юрчихин подготовят малый исследовательский модуль (МИМ-2) к проведению выходов из него в открытый космос. Кроме того, космонавты проведут эксперименты на заранее установленных на внешней поверхности МКС планшетных столах и запустят несколько научных спутников – в том числе и в ознаменование шестидесятой годовщины запуска первого искусственного спутника Земли (Советский Союз запустил первый спутник 4 октября 1957 года).
Гном, медвежонок и трансформер
В качестве индикатора невесомости, который возвестит крепко пристегнутым к креслам корабля членам экипажа о наступлении невесомости, станет вязаный гном, которого выбирала семья Сергея Рязанского.
Миниатюрный макет первого спутника Земли, о возможности взять который в качестве еще одного индикатора ранее говорил Рязанский, так и не был передан космонавтам. Однако по словам членов экипажа, макет может получить дублирующий экипаж, который отправится к МКС в качестве основного 13 сентября.
Кроме того, американцу Рэнди Брезнику и итальянцу Паоло Несполи все-таки удалось получить игрушки своих детей — медвежонка, раскрашенного в цвета американского флага и "маленького итальянского трансформера".
В дублирующем экипаже — космонавт Александр Мисуркин, астронавт НАСА Марк Ванде Хай и астронавт Японского аэрокосмического агентства (ДжАКСА) Норишиге Канаи. Однако в сентябре вместо японца на станцию отправится американский Астронавт Джо Акаба.
Сварка и грибной крем-суп
Отвечая на популярный вопрос о запахе космоса, Рязанский рассказал, как ему удалось его однажды почувствовать. Модуль, из которого космонавты совершают выходы, остается в вакууме в течение 6-8 часов. Завершая один из предыдущих выходов, космонавт первым "выскочил" из своего скафандра, чтобы помочь более крупному командиру.
"Тут оказался удивительный шанс, уловить вот этот остаточный запах космоса. Космос пахнет сваркой. Металлический, озоновый запах специфический, как будто после газовой сварки — этим пахнет открытый космос", — сказал космонавт.
По словам Рэндольфа Брезника, на американском сегменте тоже можно почувствовать запах после выходов в открытый космос, однако природа его может показаться несколько другой.
"После выхода, когда мы открываем люк, это такой невероятный запах, наверное, этот запах можно сравнить с запахом крем-супа из грибов", — сказал Брезник.
Развитие туризма на космодроме
Кроме этого российский космонавт говорил о необходимости развивать туризм на космодроме Байконур в целях популяризации космонавтики.
"Я считаю что это необходимо. Очень рад, что в этот раз приехало около 90 детей из Российского движения школьников. В целях популяризации космонавтики надо, чтобы любые граждане могли с легкостью приехать", — добавил российский космонавт.
По его словам, экипаж миссии разговаривал об этом с главой "Роскосмоса" Игорем Комаровым. У госкорпорации есть понимание необходимости развития туризма на космодроме. "Надеюсь, в скором времени это будет более доступно", — сказал Рязанский.
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