Совфед одобрил закон о порядке выборов главы РАН

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Сенаторы на заседании палаты во вторник одобрили закон об изменении порядка выборов президента Российской академии наук (РАН).

Новый закон предусматривает согласование кандидатов на пост президента Академии с правительством, при этом для избрания главы РАН на пять лет будет требоваться простое большинство голосов, а не две трети, как раньше.

По таким же правилам будет избираться президиум РАН, вице-президенты академии, главный учёный секретарь президиума и академики-секретари ее отделений.

Главу академии будет утверждать в должности и освобождать от нее президент РФ, а не правительство. Если выборы не состоятся, то глава государства по предложению кабмина назначает одного из академиков исполняющим обязанности главы РАН.

Законом снимается ограничение до трех человек на количество кандидатов в президенты Академии.

Предусматривается, что если правительство согласовало менее двух кандидатов на должность президента Академии, либо ни один из одобренных кабмином кандидатов не получил более 50% от общего числа голосов собрания членов РАН, либо все кандидаты снялись с выборов, выборы признаются несостоявшимися, и назначается повторное голосование.