Ученые открыли новые полезные свойства шоколада

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Группа ученых из Дании, США и Канады обнаружили, что употребление умеренных порций шоколада снижает риск такого серьезного сердечного заболевания, как мерцательная аритмия.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Heart.

Медики обратились к данным опроса, проведенному несколько лет назад, по диетическому питанию. В нем участвовали более 55 тысяч датчан. Испытуемых в частности просили ответить на вопрос, сколько шоколада они регулярно потребляют.

Затем ученые сопоставили данные опроса с историями болезней участвовавших в эксперименте. Оказалось, что при прочих равных умеренное потребление шоколада, как молочного, так и темного, снижает вероятность развития мерцательной аритмии, которой страдают миллионы людей по всему миру.

Так, у женщин, которые регулярно едят 30 грамм шоколада раз в неделю, риск заболевания снижается на 21 процент, в то время как у мужчин, съедающих две-три таких порций в неделю, — на 23 процента, выяснили исследователи.

Между тем, ученые предупреждают, что чрезмерное и слишком частое употребление шоколада, особенно с небольшим содержанием какао, может иметь обратный эффект и негативно сказаться на здоровье.