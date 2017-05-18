В Санкт-Петербурге открылся центр клеточных технологий мирового уровня

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. В Институте цитологии РАН (Санкт-Петербург) открылся новейший Центр клеточных технологий (ЦКТ). Это первая в структуре РАН и ФАНО России исследовательская лаборатория, соответствующая международным стандартам GMP и положениям Федерального закона "О биомедицинских клеточных продуктах", введенного в действие 1 января 2017 года.
Как пояснила и.о. директора ИНЦ РАН Наталья Михайлова, в центре будут проводить фундаментальные и прикладные научные исследования, требующие специальных условий, и производить клеточные продукты, для медицинских учреждений.
Как сообщили в ИНЦ РАН, инфраструктура ЦКТ соответствует уровню ведущих мировых научно-производственных центров и оснащена современным оборудованием и сертифицированного по стандарту GMP. Установленная в ЦКТ роботизированная станция культивирования клеток позволит выращивать стандартизированные клеточные культуры, необходимые для использования в доклинических исследованиях фармпрепаратов и создания банка стволовых клеток. Такая практика позволяет уменьшить использование лабораторных животных. При этом результаты получаются более точными, сокращаются время проведения исследований и затраты.
Наталья Михайлова отметила, что с введением в действие центра станет возможным возобновление работ по исследованию и возврату в клиническое использование дермального эквивалента – заменителя кожи в виде плотного или полужидкого геля с внедренными живыми клетками. Этот препарат, разработанный в ИНЦ РАН, способен восстанавливать самые сложные ожоги и язвы. Ранее он уже проходил клинические испытания и подтвердил свою эффективность. "На этот препарат было выдано разрешение, но, к сожалению, сейчас мы использовать его не можем, так как исследования необходимо повторить в GMP-условиях", — уточнила Наталья Михайлова.