США
4.054 мая11:27МСК
USD57.09+0.14
EUR62.32+0.17
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Российские ученые выяснили, как работает "сарафанное радио"

11:2304.05.2017
0520
© Fotolia / Adam GregorОбщениеОбщение
© Fotolia / Adam Gregor

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Математики из Санкт-Петербурга раскрыли секрет работы "сарафанного радио", создав компьютерную программу, способную отслеживать и предсказывать вирусное распространение информации среди пользователей соцсетей и абонентов сотовых сетей. Алгоритм ее работы и выводы ученых были опубликованы в Journal of Computational Science.

"В нашей модели, как и в реальности, абонент способен забыть новость после разговора, если она для него не важна или не актуальна. Цепь может оборваться и тогда, когда человек звонит дальнему знакомому, которого сообщение не интересует. Мы учли это и создали формулу, определяющую вероятность передачи информации между агентами", – рассказывает Александр Вишератин из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге.

Заразная информация

В последние годы ученые активно начали задумываться над тем, какие принципы управляют поведением больших групп людей и неразумных существ. Подобная информация, как сегодня считают исследователи, критически необходима для понимания того, как распространяются эпидемии, и защиты от потенциально смертельных вспышек Эболы и других крайне опасных и заразных болезней.

Антивоенная манифестация в Москве
© РИА Новости . Виктор Чернов
Перейти в фотобанк
Математики показали, как работает "коллективный разум" толпы

К примеру, в сентябре 2015 года американские математики выяснили, как работает "коллективный разум" толпы, а пять лет назад они выяснили, как революционные волнения распространяются по широким слоям населения, изучив то, какую роль играл Twitter и другие соцсети в организации "арабской весны". В свою очередь, ученые из Университета ИТМО недавно выяснили, как возникает консенсус в обществе и СМИ, и что им управляет.

На этот раз петербургские программисты и математики обратили свое внимание на другой "общественный" феномен – так называемое "сарафанное радио", вирусное распространение какой-то информации среди родственников, знакомых, знакомых знакомых и так далее.

Как отмечают ученые, "сарафанное радио" часто является единственным источником информации (или дезинформации) во время стихийных бедствий, войн или других кризисных ситуаций. Чрезмерная активность "сарафанного радио", как отмечают ученые, может вызвать массовую панику, перегрузку сетей и прочие негативные последствия, которые можно ликвидировать, если знать, как оно работает и как распространяется информация.

Для решения этой проблемы ученые из Университета ИТМО создали компьютерную модель сотовой сети, состоящей из виртуальных абонентов, сети контактов между ними и нескольких путей передачи информации. Ее архитектура, как отмечают ученые, имитирует то, как общаются друг с другом люди в реальной жизни, и она была построена на реальных данных по звонкам людей, собранных авторами статьи в ходе соцопросов нескольких десятков добровольцев.

Акции протеста против продуктов с ГМО Марш против Монсанто
© РИА Новости . Каве Ростамхани
Перейти в фотобанк
Российские математики объяснили существование "окна Овертона"

Каждый "житель" такой сети имеет набор связей с "соседями" и "родственниками", часть которых является более сильной, а другая – более слабой. Когда что-то случается, он может передать информацию о случившемся всем своим контактам, отдавая приоритет более важным абонентам и оставляя менее важных знакомых на потом.

Математика общения

Наблюдая за "общением" абонентов в такой сети, российские ученые научились определять, с какой скоростью и как распространяется информация по "сарафанному радио", и находить людей, играющих ключевую роль в ее "миграциях".

К примеру, ученые обнаружили, что существует три типа участников таких сетей. — обычные люди, "занятые" и организаторы. Последние, к примеру, часто звонят как обычным, так и занятым людям, но разговоры между ними бывают короткими, а обычные люди, доля которых составляет 94%, звонят реже, говорят дольше и чаще набирают людей из своего ближнего круга общения.

То, с какой скоростью двигается информация, зависит от того, о чем идет речь, является ли звонок экстренной или обычной новостью, а также от типа ньюсмейкеров. К примеру, если новость сперва попала "организаторам", она распространится по "сарафанному радио" быстрее, чем другие сообщения. Используя подобную информацию, математики из Университета ИТМО составили формулу, позволяющую предсказать, с какой вероятностью распространится та или иная информация по сети.

Что интересно, обычная информация распространяется очень медленно на первых этапах после ее появления, и взрывообразно быстро после появления некоторой "критической массы" людей, знающих о ее существовании. Подобный фактор, как считают ученые, следует учитывать при изучении "вирусной" рекламы и других форм "сарафанного радио".

Ситуация в Каире
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Американские ученые разработали метод организации Twitter-революций

"Чтобы двигаться дальше, нам нужно настроить модель на данных сотен тысяч абонентов. Сюда входят сведения о покрытии вышек связи, о том, сколько абонентов к ним подключено, когда вызов переключается с вышки на вышку, по каким причинам люди теряют сеть. Этой информации уже нет в открытом доступе, и только мобильные операторы способны ее анонимизировать и предоставить нам. Но ни с кем из них мы пока не смогли договориться", — заключает Вишератин.

Комментировать
+
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена