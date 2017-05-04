Российские ученые выяснили, как работает "сарафанное радио"

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Математики из Санкт-Петербурга раскрыли секрет работы "сарафанного радио", создав компьютерную программу, способную отслеживать и предсказывать вирусное распространение информации среди пользователей соцсетей и абонентов сотовых сетей. Алгоритм ее работы и выводы ученых были опубликованы в Journal of Computational Science.

"В нашей модели, как и в реальности, абонент способен забыть новость после разговора, если она для него не важна или не актуальна. Цепь может оборваться и тогда, когда человек звонит дальнему знакомому, которого сообщение не интересует. Мы учли это и создали формулу, определяющую вероятность передачи информации между агентами", – рассказывает Александр Вишератин из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге.

Заразная информация

В последние годы ученые активно начали задумываться над тем, какие принципы управляют поведением больших групп людей и неразумных существ. Подобная информация, как сегодня считают исследователи, критически необходима для понимания того, как распространяются эпидемии, и защиты от потенциально смертельных вспышек Эболы и других крайне опасных и заразных болезней.

К примеру, в сентябре 2015 года американские математики выяснили, как работает "коллективный разум" толпы, а пять лет назад они выяснили, как революционные волнения распространяются по широким слоям населения, изучив то, какую роль играл Twitter и другие соцсети в организации "арабской весны". В свою очередь, ученые из Университета ИТМО недавно выяснили, как возникает консенсус в обществе и СМИ, и что им управляет.

На этот раз петербургские программисты и математики обратили свое внимание на другой "общественный" феномен – так называемое "сарафанное радио", вирусное распространение какой-то информации среди родственников, знакомых, знакомых знакомых и так далее.

Как отмечают ученые, "сарафанное радио" часто является единственным источником информации (или дезинформации) во время стихийных бедствий, войн или других кризисных ситуаций. Чрезмерная активность "сарафанного радио", как отмечают ученые, может вызвать массовую панику, перегрузку сетей и прочие негативные последствия, которые можно ликвидировать, если знать, как оно работает и как распространяется информация.

Для решения этой проблемы ученые из Университета ИТМО создали компьютерную модель сотовой сети, состоящей из виртуальных абонентов, сети контактов между ними и нескольких путей передачи информации. Ее архитектура, как отмечают ученые, имитирует то, как общаются друг с другом люди в реальной жизни, и она была построена на реальных данных по звонкам людей, собранных авторами статьи в ходе соцопросов нескольких десятков добровольцев.

Каждый "житель" такой сети имеет набор связей с "соседями" и "родственниками", часть которых является более сильной, а другая – более слабой. Когда что-то случается, он может передать информацию о случившемся всем своим контактам, отдавая приоритет более важным абонентам и оставляя менее важных знакомых на потом.

Математика общения

Наблюдая за "общением" абонентов в такой сети, российские ученые научились определять, с какой скоростью и как распространяется информация по "сарафанному радио", и находить людей, играющих ключевую роль в ее "миграциях".

К примеру, ученые обнаружили, что существует три типа участников таких сетей. — обычные люди, "занятые" и организаторы. Последние, к примеру, часто звонят как обычным, так и занятым людям, но разговоры между ними бывают короткими, а обычные люди, доля которых составляет 94%, звонят реже, говорят дольше и чаще набирают людей из своего ближнего круга общения.

То, с какой скоростью двигается информация, зависит от того, о чем идет речь, является ли звонок экстренной или обычной новостью, а также от типа ньюсмейкеров. К примеру, если новость сперва попала "организаторам", она распространится по "сарафанному радио" быстрее, чем другие сообщения. Используя подобную информацию, математики из Университета ИТМО составили формулу, позволяющую предсказать, с какой вероятностью распространится та или иная информация по сети.

Что интересно, обычная информация распространяется очень медленно на первых этапах после ее появления, и взрывообразно быстро после появления некоторой "критической массы" людей, знающих о ее существовании. Подобный фактор, как считают ученые, следует учитывать при изучении "вирусной" рекламы и других форм "сарафанного радио".

"Чтобы двигаться дальше, нам нужно настроить модель на данных сотен тысяч абонентов. Сюда входят сведения о покрытии вышек связи, о том, сколько абонентов к ним подключено, когда вызов переключается с вышки на вышку, по каким причинам люди теряют сеть. Этой информации уже нет в открытом доступе, и только мобильные операторы способны ее анонимизировать и предоставить нам. Но ни с кем из них мы пока не смогли договориться", — заключает Вишератин.