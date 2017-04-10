Ученые предложили внедрить в рацион россиян "рогатый огурец"

НОВОСИБИРСК, 10 апр – РИА Новости. Ученые Центрального сибирского ботсада (ЦСБС СО РАН) предложили решить проблему нехватки ценных элементов в популярных у россиян овощах выращиванием адаптированных для суровых условий экзотических растений, однако для этого потребуется госпрограмма, сообщает в понедельник издание СО РАН "Наука в Сибири".
"Растение поглощает и накапливает в листьях и плодах различные макро- и микроэлементы, следуя своим видовым предпочтениям и их содержанию в почве. С течением времени почва обедняется, а внесение биогенных элементов с удобрениями обычно не восполняет ежегодный вынос с урожаем. Тем не менее, некоторые виды и формы овощных растений способны накапливать эти вещества в гораздо большем количестве", — сообщил Фотев.
Ученые отмечают, что эти растения содержат много макро и микроэлементов, в которых часто испытывают недостаток россияне. Так, например, кивано (рогатый огурец) – богат кроветворными микроэлементами, а момордика – каротиноидами, аскорбиновой кислотой и инсулиноподобными пептидами. Содержание в плодах момордики выведенного в Сибири сорта "Гоша" магния, железа, марганца, цинка и меди в 1,2—3,9 раза превышает аналогичный показатель плодов томата и в 1,2 —9,6 раза — огурца.
"В сотрудничестве с другими НИИ необходимо разработать рекомендации по созданию в России национальной системы функциональных продуктов питания", — сказал Юрий Фотев. Он считает, что это должна быть именно многолетняя государственная программа.