Выборы президента РАН пройдут осенью по старым правилам, считает Фурсенко

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Новые выборы главы Российской академии наук, назначенные на осень, скорее всего, пройдут по старым правилам, новый порядок их проведения вряд ли удастся подготовить за это время, полагает помощник президента РФ по научно-образовательной политике Андрей Фурсенко.

Ранее исполняющий обязанности главы РАН Валерий Козлов сообщил журналистам, что новые выборы президента Академии наук назначены на 27 сентября.

"Среди академиков ходят разные идеи, но я уверен, что ближайшие выборы пройдут по существующим правилам, потому что для того, чтобы изменить эти правила, требуется общее собрание (Академии наук), требуется (скорректировать) устав. И как-то мне трудно представляется, что за этот срок короткий, за полгода, все это Академия успеет сделать", — сказал Фурсенко в интервью телеканалу "Россия 1".