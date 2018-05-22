Госдума приняла законопроект о контрсанкциях

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении закон "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств". Идею поддержали большинство депутатов, только один воздержался.

Авторы документа — спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы фракций.

Документ позволяет вводить контрсанкции в ответ на недружественные шаги США и других стран. Меры могут применяться в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.

Закон позволяет прекращать или приостанавливать международное сотрудничество в отдельных отраслях, запрещать ввоз или вывоз продукции и сырья, а также участвовать в госзакупках или приватизации государственного и муниципального имущества.

Что изменилось во время рассмотрения

В первоначальной редакции правительству предоставлялось право на 16 ответных мер. Ко второму чтению их осталось всего шесть.

Ко второй редакции из документа исключили упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг. Контрсанкции не будут распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе на лекарства.

Также из проекта ушла норма, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием.

"На санкции надо отвечать"

Как отметил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, закон о контрсанкциях должен иметь простые и прозрачные условия его применения.

По его словам, под действие документа не должны попасть невиновные люди, которые невольно что-то где-то скажут или что-то сделают.

В свою очередь, председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что поддерживает закон об ответных санкциях.

Он отметил, что документ построен так, что разрешает правительству вводить ограничения, а правительство в рабочем режиме решает, что вводить, а что нет, и это правильно.

"На санкции надо отвечать. Это разумный и адекватный подход, но важно не попадать в принцип "назло бабушке отморозим уши". Сначала было ровно это", — добавил он.

Торговой войны не будет

Как считает генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев, российские контрсанкции должны побудить США к разумным действиям. По его словам, эти действия не сильно испортят отношения между странами

Журавлев считает, что необходимы действия американской стороны, чтобы отношения улучшились.

"Мы ждали этих разумных действий, но не дождались. Ну что же, необходимо, чтобы американская сторона поняла, что не одна она на планете существует", — отметил политолог.

По мнению Журавлева, торговой войны не будет, потому что Россия и США не так сильно связаны экономически

"Надеюсь, что рано или поздно разум победит, а контрсанкции как ввели, так и отменим — в случае, если американская сторона будет готова отменить свои санкции", — заключил эксперт.