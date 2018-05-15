Эксперт о контрсанкциях: США должны понять – не они одни есть на планете

Госдума рассмотрит законопроект о контрсанкциях против США и их союзников. В эфире радио Sputnik гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал, к чему, по его мнению, должны побудить Запад российские меры.

Госдума 15 мая рассмотрит в первом чтении законопроект об ответных мерах России на санкции США и поддержавших антироссийские санкции стран.

Документ, внесенный председателем Госдумы Вячеславом Володиным и главами всех думских фракций, к которым впоследствии присоединилась большая часть депутатов, допускает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные в отношении России действия США и других стран.

Законопроект дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.

В ходе обсуждения документа перед первым чтением профильный комитет по экономической политике и комитеты-соисполнители отмечали необходимость его доработки ко второму чтению. Госдума планирует исключить из текста законопроекта упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг и расширить полномочия президента и правительства по применению санкций в отношении конкретных иностранных физических и юридических лиц. При этом устанавливаемые документом меры воздействия (противодействия) не должны будут распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и других странах.

Перечень мер планируется сократить с 16 до шести, однако станет возможным введение иных мер по решению президента РФ помимо тех, что войдут в окончательный текст законопроекта.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев отметил, что российские контрсанкции призваны побудить американскую сторону к разумным действиям.

"Что касается ухудшения отношений, то, боюсь, нам не сделать столько шагов в этом направлении, сколько сделали наши американские партнеры. Мы лишь отвечаем. Ухудшение в наших отношениях есть, но оно было бы вне зависимости от того, делали бы мы шаг в сторону контрсанкций или нет. Чтобы отношения начали улучшаться, необходимы действия американской стороны. Мы ждали этих разумных действий, но не дождались. Ну что же, необходимо, чтобы американская сторона поняла, что не одна она на планете существует, и для этого вводятся эти контрсанкции. К торговой войне это не приведет – не настолько мы связаны с США экономически, чтобы у нас возникла серьезная торговая война. Надеюсь, что рано или поздно разум победит, а контрсанкции как ввели, так и отменим – в случае, если американская сторона будет готова отменить свои санкции", – сказал Дмитрий Журавлев.

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