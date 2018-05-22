"Демократия в действии". Политолог о принятом ГД законе о контрсанкциях

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о контрсанкциях. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik обратил внимание на внесенные в итоговый вариант законопроекта изменения.

Госдума приняла закон "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств".

Авторами законопроекта стали спикер Госдумы Вячеслав Володин и главы фракций. Идею поддержали большинство депутатов. Все чтения состоялись в мае.

Документ позволяет вводить контрсанкции в ответ на недружественные шаги США и других стран. Меры могут применяться в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.

Закон позволяет прекращать или приостанавливать международное сотрудничество в отдельных отраслях, запрещать ввоз или вывоз продукции и сырья, а также участвовать в госзакупках или приватизации государственного и муниципального имущества.

В первоначальной редакции правительству предоставлялось право на 16 ответных мер. Ко второму чтению их осталось шесть.

При этом законопроект разрешает вводить и иные ограничения – "в соответствии с решением президента, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на меняющуюся обстановку".

Ко второй редакции из документа исключили упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг. Контрсанкции не будут распространяться на жизненно необходимые товары, в том числе на лекарства.

Также из проекта ушла норма, из-за которой под ограничения могли попасть практически все российские компании и банки с иностранным участием.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik отметил важность внесенных в законопроект корректив, в частности, в отношении лекарств, аналогов которых в РФ не производится.

"Обсуждение данного законопроекта показывает возможность и значимость демократических процедур. Поскольку в первоначальный текст были внесены изменения, которые стали реакцией на общественное обсуждение – публичное, в рамках средств массовой информации, с использованием экспертов, общественных деятелей. И ограничение, которое было введено – не вводить санкции в отношении тех жизненно важных товаров, аналоги которых не производятся в России – конечно, очень важно. Я уверен, что санкции в любом случае не были бы введены в отношении, например, тех лекарств, аналогов которых нет в России, но, тем не менее, законодательное закрепление этой нормы чрезвычайно полезно и является свидетельством демократии в действии. Поэтому я вижу в этом законопроекте только пользу", – сказал Владимир Шаповалов.

Он предположил, в каких отраслях ограничительные меры безболезненно для России могут быть введены уже в ближайшее время.

"Этот законопроект предусматривает возможность, он не обозначает вероятность введения прямо сейчас этих санкций и контрсанкций. Я хочу подчеркнуть, что позиция России очень сдержанная в этом вопросе, мы ни в коем случае не хотим сделать больно себе, своим гражданам, мы заботимся о них. А что касается того, что можно "здесь и сейчас", то, с моей точки зрения, вполне безболезненным и полезным будет введение контрсанкций на определенную часть алкогольной и табачной продукции, кроме того, точно так же можно поступить в отношении сельскохозяйственной продукции. В России в настоящий момент очень успешно развивается агробизнес. И в этой связи не нужно бояться, нужно развивать, в том числе, собственную перерабатывающую промышленность. Если мы будем двигаться в этом направлении, я думаю, недалек тот час, когда Россия станет лидером во всей линейке сельскохозяйственной продукции, которую мы можем производить на своей территории. Так что эта направленность закона может работать уже в ближайшее время", – считает политолог.

Что же касается таких сфер сотрудничества, как, например, космос, то здесь не стоит торопиться, считает Владимир Шаповалов.

"Что касается, например, космической отрасли, на мой взгляд, это дискуссионный вопрос, где не нужно делать необдуманных шагов и принимать быстрые решения, нужно все просчитать. Я думаю, что здесь необходимо поддерживать определенный уровень сотрудничества, который есть и сейчас в рамках МКС. И здесь действия России не должны быть во вред ей самой", – заключил политолог.

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