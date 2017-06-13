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Ираклий Церетели. Специалист по междупартийной технике
Политический деятель России и Грузии Ираклий Церетели
© Фото : Jakov Vladimirovich Shteinberg

Ираклий Георгиевич Церетели был вторым (наряду с Николаем Чхеидзе) известным грузином, сыгравшим важную роль в событиях между Февралем и Октябрем 1917 года. В советский период о нем помнили лишь из-за пикировки с Лениным, когда на его слова, что в России нет политической партии, которая была бы готова взять власть в свои руки, Ильич произнес, ставшую знаменитой фразу: "Есть такая партия!". Ответ Церетели на эту реплику приводили редко. Вот он: власть должна быть сильной, "чтобы противостоять тем, кто решается на эксперименты, опасные для судеб революции".

На самом деле Ираклий Георгиевич заслужил свое место в отечественной истории не только из-за этого спора на первом Всероссийском съезде Советов. Более того, этот эпизод для Церетели, скорее, не характерен. Спорили между собой в ту пору все, спорил и он, однако запомнился этот видный меньшевик не как полемист, а, наоборот, как политик, умевший находить общий язык с другими политическими силами.

Как писал о Церетели Павел Милюков, это был "специалист по междупартийной технике, неистощимый изобретатель словесных формул, выводивших его героя и его партию из самых невозможных положений".

Милюковская ирония в адрес своего идейного противника очевидна, но на главное он указал верно – Церетели действительно очень часто находил нужные для компромисса слова. А без компромисса Февральская революция скончалась бы, едва начавшись. И без участия большевиков.

«Долой самодержавие» и «Вся власть Советам» — Лозунги революции
© Фото : Государственный музей политической истории РоссииВсё начиналось с мирного требования хлеба. Для семей защитников Родины. Святое дело — и совершенно не претендовавшее на потрясение основ.Демонстрация работниц Путиловского завода в первый день Февральской революции 1917
© Фото : Государственный музей политической истории России
Всё начиналось с мирного требования хлеба. Для семей защитников Родины. Святое дело — и совершенно не претендовавшее на потрясение основ.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВосьмого марта — в женский день, уже тогда пользовавшийся популярностью — перед победившим революционным правительством женщины поставили уже политические вопросы.Шествие женщин по Невскому проспекту в Петрограде в Международный женский День
© РИА Новости
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Восьмого марта — в женский день, уже тогда пользовавшийся популярностью — перед победившим революционным правительством женщины поставили уже политические вопросы.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИ все-таки большинство протестующих надеялись, что к успеху можно прийти мирным путем. Народ, земля, свобода, мир — что здесь плохого? Только хорошее!Солдаты с революционным лозунгом в февральские дни 1917 года в городе Николаевске
© РИА Новости
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И все-таки большинство протестующих надеялись, что к успеху можно прийти мирным путем. Народ, земля, свобода, мир — что здесь плохого? Только хорошее!
© РИА НовостиПерейти в фотобанкДемонстрации солдат, которые во многом сделали возможной Февральскую революцию, имели целью привлечь внимания к нуждам фронтовиков: в конечном итоге, требовали мира, прекращения бессмысленной, по мнению солдат, окопной войны.Солдатская демонстрация в Петрограде во время февральской буржуазно-демократической революции. 1917 год
© РИА Новости
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Демонстрации солдат, которые во многом сделали возможной Февральскую революцию, имели целью привлечь внимания к нуждам фронтовиков: в конечном итоге, требовали мира, прекращения бессмысленной, по мнению солдат, окопной войны.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВместе с солдатами "авангард революции" составили рабочие - в том числе самые высококвалифицированные, как сотрудники ювелирного завода Фаберже. Требования были социальными, но жесткими — например, 8-часовой рабочий день. Таких норм рабочего времени к 1917 году не было еще ни в одной стране мира.Колонны рабочих фабрики Фаберже и солдаты 2-го Московского запасного полка направляются на демонстрацию во время февральской буржуазно-демократической революции. 1917 год
© РИА Новости
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Вместе с солдатами "авангард революции" составили рабочие - в том числе самые высококвалифицированные, как сотрудники ювелирного завода Фаберже. Требования были социальными, но жесткими — например, 8-часовой рабочий день. Таких норм рабочего времени к 1917 году не было еще ни в одной стране мира.
© РИА Новости / РИА НовостиПерейти в фотобанкИ вот — в февральских митингах и демонстрациях замелькало роковое "Долой монархию"...Солдаты Волынского полка, принимавшие участие в февральской революции 1917 года. Петроград, март 1917 года
© РИА Новости / РИА Новости
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И вот — в февральских митингах и демонстрациях замелькало роковое "Долой монархию"...
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОбщественный консенсус тогда заключался в том, что необходимо созвать Учредительное собрание, которое выбрало бы для России форму правления и учредило Конституцию. К этому добавлялись требования мира и обобществления земельных угодий.Члены Союза правительственных учреждений Харькова принимают участие в демонстрации в феврале 1917 года
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Общественный консенсус тогда заключался в том, что необходимо созвать Учредительное собрание, которое выбрало бы для России форму правления и учредило Конституцию. К этому добавлялись требования мира и обобществления земельных угодий.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВпрочем, вопрос о том, продолжать ли войну или заключать немедленный мир с Германией, стал яблоком раздора среди победивших революционеров. Часть демонстраций ходила с пацифистскими лозунгами, их оппоненты требовали войны до победного конца.Демонстрация в Петрограде за продолжение участия России в Первой мировой войне. Весна 1917 год
© РИА Новости
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Впрочем, вопрос о том, продолжать ли войну или заключать немедленный мир с Германией, стал яблоком раздора среди победивших революционеров. Часть демонстраций ходила с пацифистскими лозунгами, их оппоненты требовали войны до победного конца.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНапрасно самые благоразумные из демократов призывали всех "сплотиться сильнее, чтобы сберечь свободу". Как показала история, это и вправду было необходимо, но призывов никто не услышал.Жители Петрограда проводят манифестацию на улицах города под лозунгом Сплотимся сильнее, сбережем свободу. Февральская буржуазно-демократическая революция. 1917 год
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Напрасно самые благоразумные из демократов призывали всех "сплотиться сильнее, чтобы сберечь свободу". Как показала история, это и вправду было необходимо, но призывов никто не услышал.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкТех, кто стоял скорее за свободу, чем за победу — было численно больше. А главное - среди них было много вооруженных солдат, которым война действительно надоела.Демонстрация за мир в Петрограде. 1917 год
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Тех, кто стоял скорее за свободу, чем за победу — было численно больше. А главное - среди них было много вооруженных солдат, которым война действительно надоела.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНо и среди фронтовиков - даже получивших ранения на войне — очень многие стояли за войну до победного конца. Впрочем, эти люди свое отвоевали в любом случае.Манифестация инвалидов I-ой мировой войны на Невском проспекте под лозунгом Война до полной победы. Петроград. Март-апрель 1917
© РИА Новости
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Но и среди фронтовиков - даже получивших ранения на войне — очень многие стояли за войну до победного конца. Впрочем, эти люди свое отвоевали в любом случае.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкТак называемая "препроводительная нота" министра иностранных дел Временного правительства П. Н. Милюкова была призвана успокоить союзников России по Первой мировой войне — прежде всего Англию и Францию — по поводу возможного выхода России из войны. Из этой ноты следовало, что война будет продолжаться. Массовые протесты революционных солдат, последовавшие 20 апреля (3 мая), обрушили Временное правительство, в результате чего в следующий его состав вошли социалисты.Демонстрация протеста революционных частей Петроградского гарнизона против ноты Милюкова от 18 апреля 1917 года
© РИА Новости
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Так называемая "препроводительная нота" министра иностранных дел Временного правительства П. Н. Милюкова была призвана успокоить союзников России по Первой мировой войне — прежде всего Англию и Францию — по поводу возможного выхода России из войны. Из этой ноты следовало, что война будет продолжаться. Массовые протесты революционных солдат, последовавшие 20 апреля (3 мая), обрушили Временное правительство, в результате чего в следующий его состав вошли социалисты.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНа фоне кризисов, сотрясавших правительство, укреплялась система профсоюзов и Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Язык лозунгов этих организаций был уже чисто марксистский. Появляется лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь", ранее маркировавший узкую нишу марксистов — социал-демократов.Демонстрация рабочих на улицах революционного Петрограда. 1917 год
© РИА Новости
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На фоне кризисов, сотрясавших правительство, укреплялась система профсоюзов и Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Язык лозунгов этих организаций был уже чисто марксистский. Появляется лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь", ранее маркировавший узкую нишу марксистов — социал-демократов.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСамой удобной мишенью для обвинений во всех трудностях даже в мае 1917 года остается низложенный Николай II.Военный праздник на Матросском поле. Май 1917 года. Петроград
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Самой удобной мишенью для обвинений во всех трудностях даже в мае 1917 года остается низложенный Николай II.
© Фото : Library of CongressВесной 1917 года все еще голодно. Поэтому лозунги о прибавлении пайка сопровождаются новой надеждой — призывам к власти советов. И впрямь, это средство от голода еще не было опробовано.Демонстрация на Невском проспекте под лозунгом Да здравствует Совет Рабочих и Солдатских депутатов!. 9 апреля 1917
© Фото : Library of Congress
Весной 1917 года все еще голодно. Поэтому лозунги о прибавлении пайка сопровождаются новой надеждой — призывам к власти советов. И впрямь, это средство от голода еще не было опробовано.
© Фото : Library of CongressСвобода. Земля. Обновление. Этого хотели страстно и хотели практически все. Французская революция, строчка из гимна которой стала лозунгом, была желанным образцом — несмотря на изученные уже "издержки".Всенародный праздник 1-го мая на Дворцовой площади. 18 апреля 1917, Петроград
© Фото : Library of Congress
Свобода. Земля. Обновление. Этого хотели страстно и хотели практически все. Французская революция, строчка из гимна которой стала лозунгом, была желанным образцом — несмотря на изученные уже "издержки".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкМатросы среди революционеров были наиболее радикальным отрядом. Они требуют отставки уже Временного правительства ("министров-капиталистов" следует, видимо, заменить на социалистов), а еще лучше — передачи власти советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Повестка дня неумолимо катится к Октябрю...Демонстрация революционных моряков в Петрограде. 1917 год
© РИА Новости
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Матросы среди революционеров были наиболее радикальным отрядом. Они требуют отставки уже Временного правительства ("министров-капиталистов" следует, видимо, заменить на социалистов), а еще лучше — передачи власти советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Повестка дня неумолимо катится к Октябрю...
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПервый день новой эры: Петроград в руках большевиков. На повестке дня — расправа с "правыми", сторонниками Корнилова и Каледина, пытавшимися совладать с социалистами летом 1917 года.Демонстрация рабочих и солдат Петрограда. 25 октября (7 ноября) 1917 года
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Первый день новой эры: Петроград в руках большевиков. На повестке дня — расправа с "правыми", сторонниками Корнилова и Каледина, пытавшимися совладать с социалистами летом 1917 года.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСледующая цель — которая, как казалось, тоже близка - коммунизм, общество будущего, где были бы побеждены частная собственность, семья и другие пережитки традиционного общества. На скорую руку, как мы знаем, удалось воплотить лишь коммунизм военный.События Октябрьской социалистической революции в Москве. Колонна революционно настроенных солдат с лозунгом Коммунизм идет по Никольской улице. 1917 год
© РИА Новости
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Следующая цель — которая, как казалось, тоже близка - коммунизм, общество будущего, где были бы побеждены частная собственность, семья и другие пережитки традиционного общества. На скорую руку, как мы знаем, удалось воплотить лишь коммунизм военный.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПобедителем 1917 года стал лозунг "Вся власть Советам".Участники Октябрьской революции Пресненского района города Москвы
© РИА Новости
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Победителем 1917 года стал лозунг "Вся власть Советам".
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Вспоминают его и как отличного организатора. Николай Чхеидзе Петросовет возглавлял, а Ираклий Церетели внес в его работу порядок и дисциплину. И тут сказался его талант договариваться. Многие отмечали харизму грузина, его личное благородство и обаяние. Не только голова, но и сам склад личности делали его редким исключением в довольно агрессивной революционной шеренге различных партийных дельцов.

В отличие от них Церетели в крайности не впадал. Когда после прибытия Ленина в пломбированном вагоне, того начали называть германским агентом, Ираклий Георгиевич встал на защиту своего главного политического противника.

Именно он вместе с Чхеидзе ночью, когда газеты были готовы взорваться сообщениями о связях Ленина с Берлином, уговаривал издания не публиковать эту скандальную версию. И уговорил. А как было удобно поучаствовать в общем хоре и назвать Ленина шпионом.

Откуда и что в человеке берется, понятно далеко не всегда, но в данном случае можно, пожалуй, предположить, что свое благородство Церетели унаследовал от предков. Все-таки Ираклий Георгиевич из известной в Имеретии княжеской фамилии, отец – известный грузинский писатель, мать – сестра грузинского либерального просветителя Нико Николадзе. Так что, скорее всего, сказалось воспитание.

Родился Церетели в 1881 году, а ровно через двадцать лет поезд уже увозил вчерашнего студента Московского университета за участие в студенческих волнениях в сибирскую ссылку. В 1904 году он попытался доучиться юриспруденции в Берлине, куда пришлось бежать от нового ареста. Но опять не смог: революция 1905 года позвала в Россию. Поэтому получил свой диплом Сорбонны, лишь уже окончательно эмигрировав после всех треволнений 1917 года.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкИраклий Церетели, один из лидеров партии меньшевиков, белоэмигрант
© РИА Новости
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Ираклий Церетели, один из лидеров партии меньшевиков, белоэмигрант

Но прежде были марксистские университеты. Как и Чхеидзе, Ираклий Церетели сначала видный член РСДРП, а после раскола – меньшевик. Как и Чхеидзе, был депутатом Думы второго созыва,  где стал председателем социал-демократической фракции. А после разгона Думы снова осужден на пять лет каторги, замененной по состоянию здоровья (как и многие, уже побывавшие в заключении, болел туберкулезом) пребыванием в Александровской центральной каторжной тюрьме в Иркутской губернии.

Как только Февраль освободил Церетели, он тут же в Иркутске склоняет на сторону революции местный гарнизон и участвует в создании городского Совета.  

А когда добрался до эпицентра событий, сразу же стал членом исполкома Петросовета. В мае 1917 года при формировании первого коалиционного правительства с участием социалистов вошел в состав кабинета как министр почт и телеграфов. Не самый видный пост, но Церетели согласился, как пишет Милюков, "пожертвовав собой".

© РИА НовостиПерейти в фотобанкПавел Николаевич Милюков
© РИА Новости
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Павел Николаевич Милюков

Действительно, учитывая то влияние и вес, что имел к тому моменту Ираклий Георгиевич, он мог потребовать для себя более важный портфель либо отказаться. Однако не отказался, объяснив свое решение так: "В ходе развития революции выяснилось, что буржуазия оказалась не в состоянии выделить из своей среды власть, которая была бы достаточно сильна и смела, чтобы и расширять, и укреплять дело революции… Власть фактически ушла, и перед нами стал выбор: или захват власти Советами, или вхождение в составленное на революционных началах Временное правительство. На первое мы пойти не могли, ибо тогда мы совершили бы ошибку, от которой некогда предостерегал еще Энгельс, говоривший о трагизме положения пролетариата, захватившего власть в свои руки, когда нет объективных условий для осуществления пролетарской программы… После этого нам оставалось только одно — войти в правительство".

И Церетели не лукавит. При желании он мог бы стать членом еще первого кабинета, куда его приглашали.

Тогда отказался, откровенно при этом заметив думским либералам: "Какая вам от того польза? Ведь мы из каждого спорного вопроса будем делать ультиматум и, в случае вашей неуступчивости, вынуждены будем с шумом выйти из министерства. Это — гораздо хуже, чем вовсе в него не входить".

К маю ситуация серьезно изменилась и войти в правительство, с точки зрения Церетели, стало необходимо.

Отношение меньшевика Церетели к ленинским апрельским тезисам и к последующей политике большевиков было резко негативным. Эту политику он считал крайне опасной для русской революции, а потому с огромной тревогой и болью следил за событиями. "Революция в России одна, — говорил он, — она началась в февральские дни, она пережила тяжелые испытания, но самые тяжелые испытания она переживает в настоящий момент. На ее плечи взваливается ноша, которая может раздавить ее на долгую жизнь. Совершается разделение России на два непримиримых лагеря… линия гражданской войны прошла через сердце демократии".

© Фото : Фото из архива МАММ/МДФЛев Троцкий выступает перед солдатами
© Фото : Фото из архива МАММ/МДФ
Лев Троцкий выступает перед солдатами

А возражая Троцкому, как-то заметил, что позиция большевиков — "слабый пункт нашей революции. Сейчас контрреволюция в прямой борьбе не страшна. Но она в нашу крепость может ворваться через эти ворота". А потому, чтобы остановить большевиков, Церетели был готов пойти на жесткие меры, требовал их обезоружить. Этот человек четко различал: одно дело — сомнительная версия о шпионаже Ленина и совсем другое – политика большевиков, которая толкает Россию к гражданской войне.

Покажется парадоксальным, но некоторые тем не менее видели между Лениным и Церетели сходство.

Как писал Владимир Войтинский, большевик, вышедший из партии из-за несогласия с апрельскими тезисами, "при всей противоположности… этих двух деятелей у них была одна общая черта, та черта, которая делает вождя, — уверенность в правильности принятого пути. Но воля Церетели выявлялась в потоке проникнутых энтузиазмом речей… А Ленин больше работал молча, отыскивая в окружающей среде точки опоры для своей линии, ловя в насыщенном грозой воздухе те лозунги, которые могли бы стать громовой стрелой его воли".

Слово в ту пору значило много, однако не все. В том числе и поэтому Ираклий Церетели вместе со всеми остальными главными действующими лицами Февраля проиграл.

Выиграл Ленин – "громовержец".

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