Май. Революционный хаос обретает форму

События мая по-прежнему хаотичны: февральская революция все еще не столько созидает, сколько ломает и путается в собственных ориентирах. Формально существует двоевластие – Временное правительство и Советы. Однако недаром Троцкий называл эту конструкцию "двоебезвластием": обе силы контролируют в России лишь "кое-что", "кое-где" и "кое-как".

Внизу все кипит, бурлит и живет самостоятельной жизнью. Все объединяются, что-то требуют и к чему-нибудь призывают: даже трактирные половые, извозчики и дворники. Эти детали из памяти уже стерлись, хотя теоретически, возможно, если бы не дальнейшие события, этот хаотичный поначалу процесс мог стать началом образования в России гражданского общества.

Оставив дворников и трактирную прислугу на задворках, история на первый план закономерно вывела ряд других форм объединения граждан. И они возникли из революционного хаоса, носили промежуточный, даже краткий характер, тем не менее на определенном этапе сыграли значительную роль, определившую ход дальнейших событий. О них и речь.

В мае появился закон об образовании заводских комитетов, который легализовал уже существовавшую реальность. Тогдашние фабзавкомы —это наследники тех профсоюзов, что возникли в России после революции 1905 года (по большей части они были запрещены властью в 1914 году), и одновременно предтеча будущих советских профсоюзов.

После Февраля главным пунктом борьбы за улучшение условий труда стало требование введения восьмичасового рабочего дня. Но не только это. Представитель Путиловского завода, выступая в рабочей секции Петроградского совета, выдвинул следующие условия возобновления работ: 1) арест и суд над царской семьей; 2) конфискация земель; 3) восьмичасовой рабочий день; 4) удаление неугодной администрации; 5) управление заводом на выборных началах. Это самые обычные требования того времени.

Как и многое в ту пору, этот закон был, конечно, палкой о двух концах. С одной стороны, завкомы защищали интересы рабочего человека, что было, безусловно, необходимо, а с другой — наносили сильнейший удар по российской промышленности, да еще во время тяжелой войны. Управление заводом на выборных началах- это примерно то же самое, что выборные солдатские комитеты в армии. Руководить производством или войсками в таких условиях сложно.

В мае заметно активизировались усилия Советов по созданию Красной гвардии. И здесь корни уходят еще в революцию 1905 года, когда на баррикадах появились боевые дружины рабочих.

А сам термин "красная гвардия", как считается, впервые был использован водной из резолюций большевистского ЦК в марте 1917 года. Однако если поначалу боевые рабочие дружины существовали только в 17 российских городах, то в мае таких точек уже 24. И дальше по нарастающей, включая такие ключевые места, как Петроград, Москва, Киев, Харьков, Самара, Нижний Новгород.

Единой униформы красногвардейцы не имели, несли службу в своей одежде, а потому отличали их от обычных гражданских лиц по нарукавной красной повязке. Лишь через какое-то время вдобавок к повязке появились удостоверения, а некоторым везунчикам выдавали еще и специальные нагрудные знаки. Боевыми подразделениями Красной гвардии являлись десяток (10-15 человек), взвод (четыре десятка), дружина или рота (три-четыре взвода), батальон (три-четыре дружины или роты).

Кстати, красногвардейцы требовали от хозяев своих предприятий, чтобы те оплачивали их службу в размере среднего заработка. Учитывая, что дружины рабочих быстро оказались под контролем большевиков, нежелание предпринимателей оплачивать свою же головную боль понять можно.Однако большинство тем не менее деньги на стол выкладывало: противостоять человеку с ружьем не просто.

Забегая вперед, стоит отметить еще три этапа в жизни Красной гвардии. После антиправительственных выступлений в июле, организованных большевиками, красногвардейцы были властью разоружены, а их отряды расформированы. Однако ненадолго: корниловский мятеж, который Временное правительство подавило с помощью большевиков, Красную гвардию реанимировал. А затем она же сыграла значительную роль в Октябре. К этому моменту, по некоторым данным, в ее рядах было уже 250 тысяч бойцов. Часть из них позже вошла в состав Красной армии.

В том же мае в Петрограде прошел и первый Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов. Крестьяне, по сравнению с рабочими и солдатами, которые уже оформили свои Советы, несколько припозднились, хотя голос деревни для крестьянской по преимуществу в ту пору России был, конечно, очень важен.

Большевики на этом форуме были представлены фракцией из девяти человек. Плюс формально беспартийная белорусская группа, стоявшая, однако, полностью на большевистской платформе. Ее возглавлял будущий красный командарм Михаил Фрунзе (14 человек).

Среди 1167 делегатов съезда это, конечно, ничтожно малая капля. Что неудивительно: до этого пролетарская большевистская партия крестьянским вопросом практически не занималась. На съезде доминировали эсеры – они-то свою революционную работу в основном вели как раз среди крестьян. У них было 537 делегатов.

Тем не менее пусть и вдогонку, но большевики попытались и здесь провести свою линию. Ленинской термоядерной энергетики хватало на все: вот и тут он и письмо съезду направил, и сам перед делегатами выступил. Тем не менее переломить ситуацию не смог (это было практически невозможно), а потому крестьянские Советы поддержали эсеровскую, а не ленинскую позицию.

Съезд признал правильным вхождение социалистов в правительство, поддержал кабинет министров в вопросе войны и мира, выступил в поддержку будущего Учредительного собрания и в общих чертах одобрил эсеровский аграрный план.

В ходе выборов в руководящий орган — Исполком — больше всего голосов получил лидер эсеров Виктор Чернов. За него проголосовало подавляющее число делегатов — 810. Ленин получил лишь 20 голосов. (Впрочем, Максим Горький еще меньше – восемь). Если суммировать девять человек из большевистской фракции и 14 из "беспартийной" команды Фрунзе, то получается, что кое-кто не стал за Ильича голосовать даже из своих.

© Фото : public domain Виктор Чернов © Фото : public domain Виктор Чернов

Иначе говоря, если пролетарским вождем в России был, безусловно, Ленин, то крестьянским столь же безоговорочно являлся Чернов. О чем в советские времена у нас предпочитали не вспоминать. Да и сегодня эта фамилия мало кому знакома. Между тем это и есть наша реальная история.

Наконец, в мае с приключениями добрался до Петрограда и Троцкий, сыгравший позже столь важную роль в октябрьских событиях.

Если немцы Ленина пропустили на родину беспрепятственно, то британские власти сняли Троцкого с парохода, плывшего из США, в канадском Галифаксе и на месяц поместили его в лагерь для интернированных лиц. Известно, что Троцкий сходить с парохода добровольно отказался, так что британцам пришлось применить силу. Освободили его лишь после требований Петросовета и просьбы (к своим друзьям-англичанам) министра иностранных дел Павла Милюкова.

На что, как известно, Лев Давидович ответил своим защитникам черной неблагодарностью.