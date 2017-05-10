Май. Революционный хаос обретает форму
События мая по-прежнему хаотичны: февральская революция все еще не столько созидает, сколько ломает и путается в собственных ориентирах. Формально существует двоевластие – Временное правительство и Советы. Однако недаром Троцкий называл эту конструкцию "двоебезвластием": обе силы контролируют в России лишь "кое-что", "кое-где" и "кое-как".
Внизу все кипит, бурлит и живет самостоятельной жизнью. Все объединяются, что-то требуют и к чему-нибудь призывают: даже трактирные половые, извозчики и дворники. Эти детали из памяти уже стерлись, хотя теоретически, возможно, если бы не дальнейшие события, этот хаотичный поначалу процесс мог стать началом образования в России гражданского общества.
Оставив дворников и трактирную прислугу на задворках, история на первый план закономерно вывела ряд других форм объединения граждан. И они возникли из революционного хаоса, носили промежуточный, даже краткий характер, тем не менее на определенном этапе сыграли значительную роль, определившую ход дальнейших событий. О них и речь.
В мае появился закон об образовании заводских комитетов, который легализовал уже существовавшую реальность. Тогдашние фабзавкомы —это наследники тех профсоюзов, что возникли в России после революции 1905 года (по большей части они были запрещены властью в 1914 году), и одновременно предтеча будущих советских профсоюзов.
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Труд рабочих на заводе до революции 1917 года. Кадры кинохроники
После Февраля главным пунктом борьбы за улучшение условий труда стало требование введения восьмичасового рабочего дня. Но не только это. Представитель Путиловского завода, выступая в рабочей секции Петроградского совета, выдвинул следующие условия возобновления работ: 1) арест и суд над царской семьей; 2) конфискация земель; 3) восьмичасовой рабочий день; 4) удаление неугодной администрации; 5) управление заводом на выборных началах. Это самые обычные требования того времени.
Как и многое в ту пору, этот закон был, конечно, палкой о двух концах. С одной стороны, завкомы защищали интересы рабочего человека, что было, безусловно, необходимо, а с другой — наносили сильнейший удар по российской промышленности, да еще во время тяжелой войны. Управление заводом на выборных началах- это примерно то же самое, что выборные солдатские комитеты в армии. Руководить производством или войсками в таких условиях сложно.
В мае заметно активизировались усилия Советов по созданию Красной гвардии. И здесь корни уходят еще в революцию 1905 года, когда на баррикадах появились боевые дружины рабочих.
А сам термин "красная гвардия", как считается, впервые был использован водной из резолюций большевистского ЦК в марте 1917 года. Однако если поначалу боевые рабочие дружины существовали только в 17 российских городах, то в мае таких точек уже 24. И дальше по нарастающей, включая такие ключевые места, как Петроград, Москва, Киев, Харьков, Самара, Нижний Новгород.
Единой униформы красногвардейцы не имели, несли службу в своей одежде, а потому отличали их от обычных гражданских лиц по нарукавной красной повязке. Лишь через какое-то время вдобавок к повязке появились удостоверения, а некоторым везунчикам выдавали еще и специальные нагрудные знаки. Боевыми подразделениями Красной гвардии являлись десяток (10-15 человек), взвод (четыре десятка), дружина или рота (три-четыре взвода), батальон (три-четыре дружины или роты).
© РИА НовостиПерейти в фотобанкБойцы женского ударного "Батальона смерти" сидят около палатки с винтовками системы Мосина. Женские батальоны — военные формирования, состоящие исключительно из женщин, созданные Временным правительством, главным образом с пропагандистской целью — поднять патриотический настрой в армии. Петроград. 1917 год.
Бойцы женского ударного "Батальона смерти" сидят около палатки с винтовками системы Мосина. Женские батальоны — военные формирования, состоящие исключительно из женщин, созданные Временным правительством, главным образом с пропагандистской целью — поднять патриотический настрой в армии. Петроград. 1917 год.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкГруппа русских солдат дезертирует с фронта в полной экипировке: шинели в скатках, за спиной вещмешки, а на ремнях — те же "мосинки" образца 1891 года. Первая мировая война 1914-1918 гг.
Группа русских солдат дезертирует с фронта в полной экипировке: шинели в скатках, за спиной вещмешки, а на ремнях — те же "мосинки" образца 1891 года. Первая мировая война 1914-1918 гг.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВойска с трехдюймовой пушкой около здания Московского совета. 1917 год. Русская трехдюймовая пушка, разработанная на Путиловском заводе в 1899 году и модернизированная в 1902-м, была одним из лучших полевых орудий эпохи Первой мировой. Эти пушки, после модернизации в 1930 году, стояли на вооружении Красной армии еще в начале Великой Отечественной войны.
Войска с трехдюймовой пушкой около здания Московского совета. 1917 год. Русская трехдюймовая пушка, разработанная на Путиловском заводе в 1899 году и модернизированная в 1902-м, была одним из лучших полевых орудий эпохи Первой мировой. Эти пушки, после модернизации в 1930 году, стояли на вооружении Красной армии еще в начале Великой Отечественной войны.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкГруппа финских красногвардейцев во время финской Гражданской войны. 1918 год.В руках у них винтовки системы Бердана — устаревшая на тот момент конструкция, которую к 1914 году в России готовы были снять с вооружения и продать крестьянам в качестве охотничьих ружей. Однако уже в 1915 году "берданками" начали вооружать вспомогательные части и гражданские соединения. К началу Гражданской войны в разных частях Российской империи насчитывались сотни тысяч таких винтовок.
Группа финских красногвардейцев во время финской Гражданской войны. 1918 год.В руках у них винтовки системы Бердана — устаревшая на тот момент конструкция, которую к 1914 году в России готовы были снять с вооружения и продать крестьянам в качестве охотничьих ружей. Однако уже в 1915 году "берданками" начали вооружать вспомогательные части и гражданские соединения. К началу Гражданской войны в разных частях Российской империи насчитывались сотни тысяч таких винтовок.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКрасногвардейцы учатся стрелять из автоматической 37-мм пушки Максима на занятиях в Смольном. Петроград, 1917 год. Автоматическое мелкокалиберное орудие конструкции Максима широко применялось в войнах начала ХХ века, начиная с англо-бурской и заканчивая Первой мировой. Заряжали пушки лентами по 25 выстрелов.
Красногвардейцы учатся стрелять из автоматической 37-мм пушки Максима на занятиях в Смольном. Петроград, 1917 год. Автоматическое мелкокалиберное орудие конструкции Максима широко применялось в войнах начала ХХ века, начиная с англо-бурской и заканчивая Первой мировой. Заряжали пушки лентами по 25 выстрелов.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВооруженный пулеметами Максима автомобиль на улицах Москвы. В ночь с 25 на 26 октября (с 7 на 8 ноября) 1917 года началось вооруженное восстание в Москве, победившее 2 (15) ноября 1917 года. 7,62-мм пулемет "Максим" был самым надежным в своем классе оружием Первой мировой, в некоторых регионах мира он до сих пор стоит на вооружении. А моторизованная "тачанка" с двумя пулеметами была практически абсолютным оружием для Гражданской войны — в отсутствие других пулеметов или броневиков такой автомобиль был практически неуязвим.
Вооруженный пулеметами Максима автомобиль на улицах Москвы. В ночь с 25 на 26 октября (с 7 на 8 ноября) 1917 года началось вооруженное восстание в Москве, победившее 2 (15) ноября 1917 года. 7,62-мм пулемет "Максим" был самым надежным в своем классе оружием Первой мировой, в некоторых регионах мира он до сих пор стоит на вооружении. А моторизованная "тачанка" с двумя пулеметами была практически абсолютным оружием для Гражданской войны — в отсутствие других пулеметов или броневиков такой автомобиль был практически неуязвим.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКрестьянский революционный отряд. Крестьяне вооружены вилами. Октябрьская революция. 1917 год. Чтобы представить себе сравнительную мощь "деревни" и "города", просто сравните эту картину с предыдущим снимком. Разумеется, автомобиль с двумя "максимами" в деревне был очевидным хозяином положения.
Крестьянский революционный отряд. Крестьяне вооружены вилами. Октябрьская революция. 1917 год. Чтобы представить себе сравнительную мощь "деревни" и "города", просто сравните эту картину с предыдущим снимком. Разумеется, автомобиль с двумя "максимами" в деревне был очевидным хозяином положения.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВооруженные красногвардейцы читают листовку на улице Петрограда. Октябрьская революция, 1917 год. На бедре красноармейца в центре — "Парабеллум", или пистолет системы Люгера образца 1900 г. в фирменной кобуре. "Парабеллумы" были испытаны в обеих Мировых войнах и ценились за прицельную точность.
Вооруженные красногвардейцы читают листовку на улице Петрограда. Октябрьская революция, 1917 год. На бедре красноармейца в центре — "Парабеллум", или пистолет системы Люгера образца 1900 г. в фирменной кобуре. "Парабеллумы" были испытаны в обеих Мировых войнах и ценились за прицельную точность.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОрудия красногвардейцев у Крымского моста в Москве в дни Октябрьской революции. Слева — мощная 6-дюймовая (152 мм) осадная пушка образца 1877 года. Возможно, именно это орудие, оказавшееся после окончания Гражданской войны на одном из московских складов, осенью 1941 году в составе нескольких аналогичных пушек участвовало — весьма успешно! — в обороне Москвы от наступавших немецких войск. Осадные пушки били прямой наводкой по фашистским танкам, пробивая боевые машины насквозь. Справа — первоначальная модификация русской трехдюймовой пушки (образца 1900 года).
Орудия красногвардейцев у Крымского моста в Москве в дни Октябрьской революции. Слева — мощная 6-дюймовая (152 мм) осадная пушка образца 1877 года. Возможно, именно это орудие, оказавшееся после окончания Гражданской войны на одном из московских складов, осенью 1941 году в составе нескольких аналогичных пушек участвовало — весьма успешно! — в обороне Москвы от наступавших немецких войск. Осадные пушки били прямой наводкой по фашистским танкам, пробивая боевые машины насквозь. Справа — первоначальная модификация русской трехдюймовой пушки (образца 1900 года).
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКрасногвардейцы после июльских дней 1917 года. Обучение Красной гвардии у Смольного. В руках красногвардейцев — преимущественно устаревшие "берданки".
Красногвардейцы после июльских дней 1917 года. Обучение Красной гвардии у Смольного. В руках красногвардейцев — преимущественно устаревшие "берданки".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкРеволюционные события в Москве. Рабочие на броневике. Красная площадь, 1917 год. Бронеавтомобиль — единственный контраргумент против "короля сражений" Первой Мировой — пулемета.
Революционные события в Москве. Рабочие на броневике. Красная площадь, 1917 год. Бронеавтомобиль — единственный контраргумент против "короля сражений" Первой Мировой — пулемета.
Красногвардейцы и революционные солдаты, вооруженные трехдюймовкой образца 1902 года, охраняют Смольный. Петроград. 1917 год.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКрасногвардейцы с винтовками Мосина охраняют кабинет В. И. Ленина в Смольном. Октябрьская социалистическая революция. 1917 год. Личная охрана лидера революции была вооружена лучше остальных красногвардейцев.
Красногвардейцы с винтовками Мосина охраняют кабинет В. И. Ленина в Смольном. Октябрьская социалистическая революция. 1917 год. Личная охрана лидера революции была вооружена лучше остальных красногвардейцев.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВоенные на тяжелом броневике "Илья Муромец", прибывшем к Смольному в распоряжение Военно-революционного комитета. Петроград. 1917 год. Тяжелый броневик "Илья Муромец" был в числе еще нескольких построен в 1916 году на шасси трактора Allis-Chalmers по проекту полковника артиллерии Гулькевича на Путиловском заводе. Помимо двух пулеметов, он был вооружен легкой пушкой.
Военные на тяжелом броневике "Илья Муромец", прибывшем к Смольному в распоряжение Военно-революционного комитета. Петроград. 1917 год. Тяжелый броневик "Илья Муромец" был в числе еще нескольких построен в 1916 году на шасси трактора Allis-Chalmers по проекту полковника артиллерии Гулькевича на Путиловском заводе. Помимо двух пулеметов, он был вооружен легкой пушкой.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкСолдаты и ополченцы, вооруженные винтовками Мосина и Бердана, у Смольного в октябрьские дни 1917 года. Из фондов Музея Революции в Москве.
Солдаты и ополченцы, вооруженные винтовками Мосина и Бердана, у Смольного в октябрьские дни 1917 года. Из фондов Музея Революции в Москве.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКрасная гвардия на улицах Москвы. Великая Октябрьская социалистическая революция. Октябрь 1917 года. В качестве транспорта для этой очень серьезной "группы быстрого реагирования", вооруженной станковым "Максимом", использован один из первых в Москве автобусов.
Красная гвардия на улицах Москвы. Великая Октябрьская социалистическая революция. Октябрь 1917 года. В качестве транспорта для этой очень серьезной "группы быстрого реагирования", вооруженной станковым "Максимом", использован один из первых в Москве автобусов.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВооруженный патруль моряков Балтийского флота на улицах Петрограда проверяет документы. Сентябрь 1917 г. Патруль вооружен карабинами системы Мосина.
Вооруженный патруль моряков Балтийского флота на улицах Петрограда проверяет документы. Сентябрь 1917 г. Патруль вооружен карабинами системы Мосина.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОктябрьская социалистическая революция. Пулеметчик с "Максимом" на колесном лафете на защите Зимнего дворца. Октябрьские дни 1917 года. Петроград. Лент, изображенных на фото, стрелку хватало на несколько минут непрерывного огня, однако такого нагрева мог не выдержать ствол.
Октябрьская социалистическая революция. Пулеметчик с "Максимом" на колесном лафете на защите Зимнего дворца. Октябрьские дни 1917 года. Петроград. Лент, изображенных на фото, стрелку хватало на несколько минут непрерывного огня, однако такого нагрева мог не выдержать ствол.
Красногвардейцы с винтовками Мосина у костра в дни Октябрьской социалистической революции. Петроград, октябрь 1917 года.
Кстати, красногвардейцы требовали от хозяев своих предприятий, чтобы те оплачивали их службу в размере среднего заработка. Учитывая, что дружины рабочих быстро оказались под контролем большевиков, нежелание предпринимателей оплачивать свою же головную боль понять можно.Однако большинство тем не менее деньги на стол выкладывало: противостоять человеку с ружьем не просто.
Забегая вперед, стоит отметить еще три этапа в жизни Красной гвардии. После антиправительственных выступлений в июле, организованных большевиками, красногвардейцы были властью разоружены, а их отряды расформированы. Однако ненадолго: корниловский мятеж, который Временное правительство подавило с помощью большевиков, Красную гвардию реанимировал. А затем она же сыграла значительную роль в Октябре. К этому моменту, по некоторым данным, в ее рядах было уже 250 тысяч бойцов. Часть из них позже вошла в состав Красной армии.
В том же мае в Петрограде прошел и первый Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов. Крестьяне, по сравнению с рабочими и солдатами, которые уже оформили свои Советы, несколько припозднились, хотя голос деревни для крестьянской по преимуществу в ту пору России был, конечно, очень важен.
Большевики на этом форуме были представлены фракцией из девяти человек. Плюс формально беспартийная белорусская группа, стоявшая, однако, полностью на большевистской платформе. Ее возглавлял будущий красный командарм Михаил Фрунзе (14 человек).
Среди 1167 делегатов съезда это, конечно, ничтожно малая капля. Что неудивительно: до этого пролетарская большевистская партия крестьянским вопросом практически не занималась. На съезде доминировали эсеры – они-то свою революционную работу в основном вели как раз среди крестьян. У них было 537 делегатов.
Совещание солдатских представителей от Армий и частей фронта в Таврическом дворце. Петроград. Май 1917 года
Тем не менее пусть и вдогонку, но большевики попытались и здесь провести свою линию. Ленинской термоядерной энергетики хватало на все: вот и тут он и письмо съезду направил, и сам перед делегатами выступил. Тем не менее переломить ситуацию не смог (это было практически невозможно), а потому крестьянские Советы поддержали эсеровскую, а не ленинскую позицию.
Съезд признал правильным вхождение социалистов в правительство, поддержал кабинет министров в вопросе войны и мира, выступил в поддержку будущего Учредительного собрания и в общих чертах одобрил эсеровский аграрный план.
В ходе выборов в руководящий орган — Исполком — больше всего голосов получил лидер эсеров Виктор Чернов. За него проголосовало подавляющее число делегатов — 810. Ленин получил лишь 20 голосов. (Впрочем, Максим Горький еще меньше – восемь). Если суммировать девять человек из большевистской фракции и 14 из "беспартийной" команды Фрунзе, то получается, что кое-кто не стал за Ильича голосовать даже из своих.
© Фото : public domainВиктор Чернов
Иначе говоря, если пролетарским вождем в России был, безусловно, Ленин, то крестьянским столь же безоговорочно являлся Чернов. О чем в советские времена у нас предпочитали не вспоминать. Да и сегодня эта фамилия мало кому знакома. Между тем это и есть наша реальная история.
Наконец, в мае с приключениями добрался до Петрограда и Троцкий, сыгравший позже столь важную роль в октябрьских событиях.
Если немцы Ленина пропустили на родину беспрепятственно, то британские власти сняли Троцкого с парохода, плывшего из США, в канадском Галифаксе и на месяц поместили его в лагерь для интернированных лиц. Известно, что Троцкий сходить с парохода добровольно отказался, так что британцам пришлось применить силу. Освободили его лишь после требований Петросовета и просьбы (к своим друзьям-англичанам) министра иностранных дел Павла Милюкова.
На что, как известно, Лев Давидович ответил своим защитникам черной неблагодарностью.
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