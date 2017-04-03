Костюмы революции. Фотодокументы 1917 года

Фотография Николая II, сделанная после его отречения в марте 1917 года и ссылки в Сибирь

В этом смысле "заодно со своим народом" был и низложенный император Николай II. Правда, не по своей воле: после мартовского ареста в Царском Селе ему оставили лишь необходимый минимум одежды и вещей.