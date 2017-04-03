Документальные кадры
Костюмы революции. Фотодокументы 1917 года
  • Вооруженный патруль моряков Балтийского флота на улицах Петрограда проверяет документы. Сентябрь 1917 года

    Вооруженный патруль моряков Балтийского флота на улицах Петрограда проверяет документы. Сентябрь 1917 года

    На моряках-балтийцах - уставные бескозырки, бушлаты, тельняшки. Военная форма в 1917 году не только обозначала принадлежность, но и указывала на "право сильного" останавливать, проверять документы, даже обыскивать. Особенно если к форме прилагаются винтовки. Видно, что обладатель штатского - не самого дорогого - пальто и гражданской фуражки чувствует себя неуверенно.

    © РИА Новости
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  • Так выглядели московские рабочие в 1917 году

    Так выглядели московские рабочие в 1917 году

    Праздничная одежда рабочих к 1917 году была своеобразным сплавом городских и деревенских понятий о красоте и шике. Рубахи-косоворотки свободного покроя и кушаки - от деревни, брюки и ухоженные усики - от города. К этому образу прилагались обычно смазные - блестящие - сапоги и кепка-картуз. Заметим, что квалифицированные рабочие могли позволить себе не только добротную - на свой вкус - одежду, но и собственно "фотосессию". А она тогда стоила не так уж дешево.

    © РИА Новости
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  • В штабе отрядов революционных солдат и матросов. Вооруженное восстание 24 октября (6 ноября) 1917 г. Петроград.

    В штабе отрядов революционных солдат и матросов. Вооруженное восстание 24 октября (6 ноября) 1917 г. Петроград.

    И все-таки главным элементом костюма русской революции была солдатская шинель. Не то чтобы отменно красивая и удобная - скорее, безальтернативная. Вчерашние солдаты, мечтавшие об окончании войны, стали основным корпусом рядовых революционеров. Головной убор - по вкусу: или солдатская же шапка, или кожаное кепи, или даже кавказская папаха.

    © РИА Новости
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  • Группа красногвардейцев Железнодорожного района

    Группа красногвардейцев Железнодорожного района

    Другой одежды, помимо военной формы, у многих людей 1917 года просто не было. Шинель, под ней гимнастерка, иногда френч. Гражданские пальто - крайне редки.

    © РИА Новости
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  • Фотография Николая II, сделанная после его отречения в марте 1917 года и ссылки в Сибирь

    Фотография Николая II, сделанная после его отречения в марте 1917 года и ссылки в Сибирь

    В этом смысле "заодно со своим народом" был и низложенный император Николай II. Правда, не по своей воле: после мартовского ареста в Царском Селе ему оставили лишь необходимый минимум одежды и вещей.

    © Фото: Library of Congress
  • Бал у графини Екатерины Шуваловой. Санкт-Петербург, 1916 год

    Бал у графини Екатерины Шуваловой. Санкт-Петербург, 1916 год

    Разнообразие вечерних туалетов, фраки и платья со шлейфами - всё это осталось там, на дореволюционных фотографиях, "при царском режиме". До самой Блокады комиссионные магазины Петрограда, а после Ленинграда будут полниться бальными платьями и перчатками бывших светских дам. И мало кому будут они нужны в городе сурового победившего социализма.

    © РИА Новости
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  • Бойцы женского ударного Батальона смерти сидят около палатки

    Бойцы женского ударного "Батальона смерти" сидят около палатки

    Даже женщины в 1917 году примерили военную форму - правда, это были достаточно необычные женщины.

    © РИА Новости
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  • Офицеры Дикой дивизии генерала Корнилова. Это одно из соединений русской императорской армии на 90 % состоящее из добровольцев-мусульман — уроженцев Северного Кавказа и Закавказья, которые, не подлежали призыву на военную службу. Многие представители русского дворянства служили в дивизии офицерами.

    Офицеры "Дикой дивизии" генерала Корнилова. Это одно из соединений русской императорской армии на 90 % состоящее из добровольцев-мусульман — уроженцев Северного Кавказа и Закавказья, которые, не подлежали призыву на военную службу. Многие представители русского дворянства служили в дивизии офицерами.

    Черкеска, папаха, удобные мягкие сапоги - военная одежда горцев и терских казаков была и красивой, и удобной.

    © РИА Новости
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  • Демонстрация против саботажа чиновников под лозунгом В тюрьму саботажников. Революционный террор против них. Петроград, 1917 год

    Демонстрация против саботажа чиновников под лозунгом "В тюрьму саботажников. Революционный террор против них". Петроград, 1917 год

    В первые месяцы 1917 года в столичных протестах участвовала и интеллигенция. На фото - обеспеченные люди: женщины в муфтах, мужчины в хороших пальто и меховых шапках. Скоро, слишком скоро "революционный террор" вступит в свои права - и обернется против них...

    © РИА Новости
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  • Жители деревни обсуждают известие о февральской революции. 1917 год

    Жители деревни обсуждают известие о февральской революции. 1917 год

    Перед нами не просто крестьяне, но зажиточные и авторитетные крестьяне. Это видно по добротным шапкам и шляпам, а также по грубоватой, но очень добротной и недешевой одежде. В частности, на втором справа мужчине - хорошей выделки, легкий и очень теплый тулуп до пят, а на голове - каракулевая (!) шапка.

    © РИА Новости
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  • Красногвардейцы у костра в дни Октябрьской социалистической революции

    Красногвардейцы у костра в дни Октябрьской социалистической революции

    Что касается революционеров-активистов, им не всегда хватало даже шинелей: рабочие обходились теплыми куртками. Для конца октября в Петрограде - решительно недостаточная одежда! Остается греться у костра и курить одну самокрутку за другой...

    © РИА Новости
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  • Отряд красногвардейцев рабочих завода Леонера перед отправкой под Гатчину для подавления мятежа Керенского - Краснова

    Отряд красногвардейцев рабочих завода Леонера перед отправкой под Гатчину для подавления мятежа Керенского - Краснова

    Экипировка Красной гвардии после победы Октябрьской революции - пестрая, но добротная: теплая одежда уже у всех.

    © РИА Новости
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  • Юный защитник Петрограда

    Юный защитник Петрограда

    Бушлат морского образца, то есть теплая стеганая двубортная куртка - это, пожалуй, вторая по популярности (после солдатской шинели) верхняя одежда 1917 года.

    © РИА Новости. Яков Штейнберг
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  • Министр - председатель Временного правительства князь Георгий Евгеньевич Львов и Военный и морской министр Всероссийского Временного Правительства Александр Федорович Керенский с группой генералов

    Министр - председатель Временного правительства князь Георгий Евгеньевич Львов и Военный и морской министр Всероссийского Временного Правительства Александр Федорович Керенский с группой генералов

    На фоне революционных масс члены Временного правительства - в генеральских мундирах и хороших костюмах - выглядят пришельцами не то из прошлого, не то из другого мира. "Страшно далеки они от народа" - Ленин сказал это по другому поводу, но и к данной ситуации эта фраза применима.

    © РИА Новости
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  • Жители Москвы у здания избирательной комиссии в Учредительное собрание Пятницкого комиссариата в день выборов в 1917 году

    Жители Москвы у здания избирательной комиссии в Учредительное собрание Пятницкого комиссариата в день выборов в 1917 году

    Выборы в "Учредилку" - последний смотр пестроты одежд 1917 года. Качественные костюмы-тройки и шляпы канотье соседствуют с поддевками и картузами рабочих, шапочками и халатами татар. Уже скоро городская толпа - особенно в Москве - будет выглядеть совсем иначе.

    © РИА Новости
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  • Сотрудники городской милиции на Каменноостровском проспекте в Петрограде

    Сотрудники городской милиции на Каменноостровском проспекте в Петрограде

    А пока - в послефевральские месяцы - городской класс столичных городов еще сохраняет одежду и привычки. Правда, воротник пальто из верблюжьей шерсти на мартовском ветру уже приходится поднимать.

    © РИА Новости
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  • Яков Михайлович Свердлов (1885-1919), российский политический и государственный деятель, революционер, большевик

    Яков Михайлович Свердлов (1885-1919), российский политический и государственный деятель, революционер, большевик

    По тому, как революционеры носят военную форму, можно понять, служили ли они в армии. Яков Свердлов, например - нет: он и в военном френче (тренд эпохи!) остался "стилягой". Очевидно, что военная форма для него - просто более актуальный (небуржуазный) вариант костюма-тройки. Которого, кстати, не стеснялся его непосредственный руководитель - Ленин.

    © РИА Новости
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  • Военно-революционный Комитет одной из польских частей в городе Дубна под Москвой

    Военно-революционный Комитет одной из польских частей в городе Дубна под Москвой

    А вот бывших и действующих военных опознать как раз легко - по "уставной" манере носить гимнастерки, шинели и папахи.

    © РИА Новости
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  • Вооруженные красногвардейцы читают листовку на улице Петрограда

    Вооруженные красногвардейцы читают листовку на улице Петрограда

    Полный комплект военной формы говорит любому прохожему 1917 года о том, что перед ним человек на службе. Винтовка за спиной, конечно, подкрепляет образ. Но лица - все еще озорные, крестьянские.

    © РИА Новости
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  • Группа красногвардейцев. Октябрьская революция

    Группа красногвардейцев. Октябрьская революция

    Хорошо видно, что утепляются все кто как может. Тулупами, шинелями, телогрейками-ватниками...

    © РИА Новости
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  • Общий вид зала заседаний исполкома Петроградского Совета рабочих депутатов

    Общий вид зала заседаний исполкома Петроградского Совета рабочих депутатов

    1917 год - это год, на который всем еще хватило дореволюционных запасов одежды. Но вот пополнить их оказалось невозможно еще много лет - и до самой середины 1920-х годов Россия не только лежала в разрухе, но и ходила в обносках, обмотках и отрепьях.

    © РИА Новости
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Вооруженный патруль моряков Балтийского флота на улицах Петрограда проверяет документы. Сентябрь 1917 года

На моряках-балтийцах - уставные бескозырки, бушлаты, тельняшки. Военная форма в 1917 году не только обозначала принадлежность, но и указывала на "право сильного" останавливать, проверять документы, даже обыскивать. Особенно если к форме прилагаются винтовки. Видно, что обладатель штатского - не самого дорогого - пальто и гражданской фуражки чувствует себя неуверенно.

© РИА Новости
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Один из вернейших способов глубже понять историю — попытаться проанализировать мир вещей, сопутствующий героям той или иной эпохи. В частности — костюмы. Благо, русская революция 1917 года оставила после себя массу фотодокументов.

Одежду как атрибут истории следует рассматривать двояко. С одной стороны, базовый костюм человека на фотографии столетней давности чаще всего диктуется социальным происхождением, возрастом, материальными возможностями. С другой стороны, весьма показательны именно отклонения от этой нормы. А революция, как в 1917 году — как раз то время, когда незыблемые еще недавно нормы стремительно размываются.

 

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