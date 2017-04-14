Биография Владимира Ульянова (Ленина)

Советский государственный и политический деятель, теоретик марксизма, основатель Коммунистической партии и Советского социалистического государства в России Владимир Ильич Ульянов (Ленин) родился 22 апреля (10 апреля по старому стилю) 1870 года в Симбирске (ныне Ульяновск) в семье инспектора народных училищ, ставшего потомственным дворянином.

Его старший брат Александр — революционер-народоволец, в мае 1887 года был казнен за подготовку покушения на царя.

В том же году Владимир Ульянов окончил Симбирскую гимназию с золотой медалью, был принят в Казанский университет, но через три месяца после поступления был исключен за участие в студенческих беспорядках. В 1891 году Ульянов экстерном окончил юридический факультет Петербургского университета, после чего работал в Самаре в должности помощника присяжного поверенного.

В августе 1893 года он переехал в Санкт-Петербург, где вступил в марксистский кружок студентов Технологического института. В апреле 1895 года Владимир Ульянов выехал за границу и познакомился с группой "Освобождение труда", созданной в Женеве русскими эмигрантами во главе с Георгием Плехановым. Осенью того же года по его инициативе и под его руководством марксистские кружки Петербурга объединились в единый "Союз борьбы за освобождение рабочего класса". В декабре 1895 года Ульянов был арестован полицией. Провел более года в тюрьме, затем выслан на три года в село Шушенское Минусинского уезда Красноярского края под гласный надзор полиции.

Участниками "Союза" в 1898 году в Минске был проведен первый съезд Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП).

Находясь в ссылке, Владимир Ульянов продолжал теоретическую и организационную революционную деятельность. В 1897 году издал работу "Развитие капитализма в России", где пытался оспорить взгляды народников на социально-экономические отношения в стране и доказать, что в России назревает буржуазная революция. Познакомился с работами ведущего теоретика немецкой социал-демократии Карла Каутского, у которого заимствовал идею организации русского марксистского движения в виде централизованной партии "нового типа".

После окончания срока ссылки в январе 1900 года выехал за границу (последующие пять лет жил в Мюнхене, Лондоне и Женеве). Там, вместе с Георгием Плехановым, его соратниками Верой Засулич и Павлом Аксельродом, а также своим другом Юлием Мартовым, Владимир Ульянов начал издавать социал-демократическую газету "Искра". С 1901 года он стал использовать псевдоним "Ленин" и с тех пор был известен в партии под этим именем.

В 1903 году на II съезде российских социал-демократов в результате раскола на меньшевиков и большевиков Ленин возглавил "большинство", создав затем большевистскую партию.

С 1905 года по 1907 год Ленин нелегально жил в Петербурге, осуществляя руководство левыми силами. С 1907 года по 1917 год находился в эмиграции, где отстаивал свои политические взгляды во II Интернационале.

В начале Первой мировой войны, находясь на территории Австро-Венгрии, Ленин был арестован по подозрению в шпионаже в пользу Российского правительства, но благодаря участию австрийских социал-демократов был освобожден. После освобождения уехал в Швейцарию, где выдвинул лозунг о превращении империалистической войны в войну гражданскую.

© РИА Новости Перейти в фотобанк Владимир Ильич Ленин произносит речь с трибуны на Красной площади в день празднования I-ой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции

Весной 1917 года Ленин вернулся в Россию. 17 апреля (4 апреля по старому стилю) 1917 года, на следующий день после прибытия в Петроград, он выступил с так называемыми "Апрельскими тезисами", где изложил программу перехода от буржуазно-демократической революции к социалистической, а также начал подготовку вооруженного восстания и свержения Временного правительства.

С апреля 1917 года Ленин становится одним из главных организаторов и руководителей Октябрьского вооруженного восстания и установления власти Советов.

В начале октября 1917 года он нелегально переехал из Выборга в Петроград. 23 октября (10 октября по старому стилю) на заседании Центрального Комитета РСДРП(б) по его предложению была принята резолюция о вооруженном восстании. 6 ноября (24 октября по старому стилю) в письме к ЦК Ленин потребовал немедленного перехода в наступление, ареста Временного правительства и захвата власти. Для непосредственного руководства вооруженным восстанием вечером он нелегально прибыл в Смольный. На следующий день, 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года в Петрограде произошло восстание и захват государственной власти большевиками. На открывшемся вечером заседании второго Всероссийского съезда Советов было провозглашено советское правительство — Совет Народных Комиссаров (СНК), председателем которого стал Владимир Ленин. Съездом были приняты первые декреты, подготовленные Лениным: о прекращении войны и о передаче частной земли в пользование трудящихся.

По инициативе Ленина в 1918 году был заключен Брестский мир с Германией.

После переноса столицы из Петрограда в Москву с марта 1918 года Ленин жил и работал в Москве. Его личная квартира и рабочий кабинет размещались в Кремле, на третьем этаже бывшего здания Сената. Ленин избирался депутатом Моссовета.

Весной 1918 года правительство Ленина начало борьбу против оппозиции закрытием анархистских и социалистических рабочих организаций, в июле 1918 года Ленин руководил подавлением вооруженного выступления левых эсеров. Противостояние ужесточилось в период Гражданской войны, эсеры, левые эсеры и анархисты, в свою очередь, наносили удары по деятелям большевистского режима; 30 августа 1918 года было совершено покушение на Ленина.

Во время Гражданской войны Ленин стал инициатором и идеологом политики "военного коммунизма". Он одобрил создание Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), широко и бесконтрольно применявшей методы насилия и репрессий.

С окончанием Гражданской войны и прекращением военной интервенции в 1922 году начался процесс восстановления народного хозяйства страны. С этой целью по настоянию Ленина был отменен "военный коммунизм", продовольственная разверстка была заменена продовольственным налогом. Ленин ввел так называемую новую экономическую политику (НЭП), разрешившую частную свободную торговлю. В то же время он настаивал на развитии предприятий государственного типа, на электрификации, на развитии кооперации.

В мае и декабре 1922 года Ленин перенес два инсульта, однако продолжал диктовать заметки и статьи, посвященные партийным и государственным делам. Третий инсульт, последовавший в марте 1923 года, сделал его практически недееспособным.

21 января 1924 года Владимир Ленин скончался в подмосковном поселке Горки. 23 января гроб с его телом был перевезен в Москву и установлен в Колонном зале Дома Союзов. Официальное прощание проходило в течение пяти дней.

27 января 1924 года гроб с забальзамированным телом Ленина был помещен в специально построенном на Красной площади Мавзолее по проекту архитектора Алексея Щусева.

В годы советской власти на различных зданиях, связанных с деятельностью Ленина, были установлены мемориальные доски, в городах установлены памятники вождю. Были учреждены: орден Ленина (1930), премия имени Ленина (1925), Ленинские премии за достижения в области науки, техники, литературы, искусства, архитектуры (1957). В 1924-1991 годах в Москве работал Центральный музей Ленина. Именем Ленина был назван ряд предприятий, учреждений и учебных заведений.

В 1923 году ЦК РКП(б) создал Институт В И. Ленина, а в 1932 году в результате его объединения с Институтом Маркса и Энгельса был образован единый Институт Маркса — Энгельса — Ленина при ЦК ВКП(б) (позднее он стал называться Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС). В Центральном партийном архиве этого института (ныне — Российский государственный архив социально-политической истории) хранится более 30 тысяч документов, автором которых является Владимир Ленин.

Ленин был женат на Надежде Крупской, которую знал еще по петербургскому революционному подполью. Они обвенчались 22 июля 1898 года во время ссылки Владимира Ульянова в село Шушенское.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников