Октябрь. Ставка на авось
Окончательное решение о свержении Временного правительства было принято на заседании ЦК РСДРП(б) 10 октября. Из 21 члена Центрального комитета присутствовало только 12 человек. Но главное, там был Ленин, прибывший на важнейшее в его жизни заседание в парике, очках и без бороды. За восстание из 12 членов ЦК проголосовало десять, то есть меньшинство от всего состава Центрального комитета партии большевиков.
Не менее красноречива и аргументация, которая подвигла "десятку" на столь важный, поистине исторический шаг:
"ЦК признает, что как международное положение русской революции (восстание во флоте в Германии как крайнее проявление нарастания во всей Европе всемирной социалистической революции, затем угроза мира империалистов с целью удушения революции в России), так и военное положение (несомненное решение русской буржуазии и Керенского с К° сдать Питер немцам)… — все это в связи с крестьянским восстанием и с поворотом народного доверия к нашей партии (выборы в Москве), наконец, явное подготовление второй корниловщины… — все это ставит на очередь дня вооруженное восстание".
Дом №32 на набережной реки Карповки, где 10 октября 1917 года под руководством В.И.Ленина проходило заседание ЦК РСДРП. Петроград
То, что Троцкий именно на этот тезис обращает внимание, не случайно. Ставка на мировую революцию и сблизила после Февраля старых противников – Ленина и Троцкого.
Оба, каждый чуть по-своему, нашли, как им казалось, идеальный способ обойти классический марксизм с его четко прописанными этапами подхода к социалистической революции.
Теория Троцкого именовалась "перманентной революцией". Согласно этой доктрине, отсталой России было вовсе не обязательно долго "дозревать" (выражение Плеханова) до пролетарской революции. По Троцкому, русская революция должна была спровоцировать мощную революционную волну на Западе и таким образом боевой, но немногочисленный русский пролетариат приобретет массу сторонников. И Ленин писал: "Мы стоим за непрерывную революцию". Причем его идеи были настолько схожи с троцкистскими, что некоторые даже обвиняли его в плагиате. Это, думаю, ерунда, просто нетерпеливый революционный зуд, свойственный и тому и другому, подтолкнул их к самому простому из решений: "заграница нам поможет".
Бойцы женского ударного "Батальона смерти" сидят около палатки с винтовками системы Мосина. Женские батальоны — военные формирования, состоящие исключительно из женщин, созданные Временным правительством, главным образом с пропагандистской целью — поднять патриотический настрой в армии. Петроград. 1917 год.
Группа русских солдат дезертирует с фронта в полной экипировке: шинели в скатках, за спиной вещмешки, а на ремнях — те же "мосинки" образца 1891 года. Первая мировая война 1914-1918 гг.
Войска с трехдюймовой пушкой около здания Московского совета. 1917 год. Русская трехдюймовая пушка, разработанная на Путиловском заводе в 1899 году и модернизированная в 1902-м, была одним из лучших полевых орудий эпохи Первой мировой. Эти пушки, после модернизации в 1930 году, стояли на вооружении Красной армии еще в начале Великой Отечественной войны.
Группа финских красногвардейцев во время финской Гражданской войны. 1918 год.В руках у них винтовки системы Бердана — устаревшая на тот момент конструкция, которую к 1914 году в России готовы были снять с вооружения и продать крестьянам в качестве охотничьих ружей. Однако уже в 1915 году "берданками" начали вооружать вспомогательные части и гражданские соединения. К началу Гражданской войны в разных частях Российской империи насчитывались сотни тысяч таких винтовок.
Красногвардейцы учатся стрелять из автоматической 37-мм пушки Максима на занятиях в Смольном. Петроград, 1917 год. Автоматическое мелкокалиберное орудие конструкции Максима широко применялось в войнах начала ХХ века, начиная с англо-бурской и заканчивая Первой мировой. Заряжали пушки лентами по 25 выстрелов.
Вооруженный пулеметами Максима автомобиль на улицах Москвы. В ночь с 25 на 26 октября (с 7 на 8 ноября) 1917 года началось вооруженное восстание в Москве, победившее 2 (15) ноября 1917 года. 7,62-мм пулемет "Максим" был самым надежным в своем классе оружием Первой мировой, в некоторых регионах мира он до сих пор стоит на вооружении. А моторизованная "тачанка" с двумя пулеметами была практически абсолютным оружием для Гражданской войны — в отсутствие других пулеметов или броневиков такой автомобиль был практически неуязвим.
Крестьянский революционный отряд. Крестьяне вооружены вилами. Октябрьская революция. 1917 год. Чтобы представить себе сравнительную мощь "деревни" и "города", просто сравните эту картину с предыдущим снимком. Разумеется, автомобиль с двумя "максимами" в деревне был очевидным хозяином положения.
Вооруженные красногвардейцы читают листовку на улице Петрограда. Октябрьская революция, 1917 год. На бедре красноармейца в центре — "Парабеллум", или пистолет системы Люгера образца 1900 г. в фирменной кобуре. "Парабеллумы" были испытаны в обеих Мировых войнах и ценились за прицельную точность.
Орудия красногвардейцев у Крымского моста в Москве в дни Октябрьской революции. Слева — мощная 6-дюймовая (152 мм) осадная пушка образца 1877 года. Возможно, именно это орудие, оказавшееся после окончания Гражданской войны на одном из московских складов, осенью 1941 году в составе нескольких аналогичных пушек участвовало — весьма успешно! — в обороне Москвы от наступавших немецких войск. Осадные пушки били прямой наводкой по фашистским танкам, пробивая боевые машины насквозь. Справа — первоначальная модификация русской трехдюймовой пушки (образца 1900 года).
Красногвардейцы после июльских дней 1917 года. Обучение Красной гвардии у Смольного. В руках красногвардейцев — преимущественно устаревшие "берданки".
Революционные события в Москве. Рабочие на броневике. Красная площадь, 1917 год. Бронеавтомобиль — единственный контраргумент против "короля сражений" Первой Мировой — пулемета.
Красногвардейцы и революционные солдаты, вооруженные трехдюймовкой образца 1902 года, охраняют Смольный. Петроград. 1917 год.
Красногвардейцы с винтовками Мосина охраняют кабинет В. И. Ленина в Смольном. Октябрьская социалистическая революция. 1917 год. Личная охрана лидера революции была вооружена лучше остальных красногвардейцев.
Военные на тяжелом броневике "Илья Муромец", прибывшем к Смольному в распоряжение Военно-революционного комитета. Петроград. 1917 год. Тяжелый броневик "Илья Муромец" был в числе еще нескольких построен в 1916 году на шасси трактора Allis-Chalmers по проекту полковника артиллерии Гулькевича на Путиловском заводе. Помимо двух пулеметов, он был вооружен легкой пушкой.
Солдаты и ополченцы, вооруженные винтовками Мосина и Бердана, у Смольного в октябрьские дни 1917 года. Из фондов Музея Революции в Москве.
Красная гвардия на улицах Москвы. Великая Октябрьская социалистическая революция. Октябрь 1917 года. В качестве транспорта для этой очень серьезной "группы быстрого реагирования", вооруженной станковым "Максимом", использован один из первых в Москве автобусов.
Вооруженный патруль моряков Балтийского флота на улицах Петрограда проверяет документы. Сентябрь 1917 г. Патруль вооружен карабинами системы Мосина.
Октябрьская социалистическая революция. Пулеметчик с "Максимом" на колесном лафете на защите Зимнего дворца. Октябрьские дни 1917 года. Петроград. Лент, изображенных на фото, стрелку хватало на несколько минут непрерывного огня, однако такого нагрева мог не выдержать ствол.
Красногвардейцы с винтовками Мосина у костра в дни Октябрьской социалистической революции. Петроград, октябрь 1917 года.
Мировая революция для интернационалистов Ленина и Троцкого была важнее России. Более того, Ленин был готов пожертвовать русской революцией ради революции в более развитой стране, где строить социализм, с его точки зрения, было бы проще. "Если мы верим в то, что германское движение может развиться немедленно, то мы должны пожертвовать собою, ибо германская революция по силе будет гораздо выше нашей".
Наконец, Ленин просто не верил в триумф социализма в отдельно взятой стране. "Я прекрасно знаю… что знамя [международной социалистической революции] в слабых руках и его не удержат рабочие самой отсталой страны, пока не придут рабочие всех передовых стран им на помощь".
Когда придет эта подмога, точно сказать не мог никто, даже Владимир Ильич на пару со Львом Давидовичем, поэтому справедливо сказать, что русская революция делалась в расчете на авось. Однако Ленина это не смущало. На законный вопрос, что же будет, если чуда не произойдет, эти убежденные интернационалисты-западники гордо отвечали, что все героически погибнут, зато хоть немного продвинут вперед великое дело, начатое Парижской коммуной. "Русский начал, немец, англичанин, француз доделает, и социализм победит", — писал Ленин.
Владимир Ильич Ленин в гриме. Август 1917 года
Поскольку с подобной позицией не соглашались многие даже в руководстве РСДРП(б), Ленину на решающем заседании ЦК и пришлось сильно сгустить краски. "Мир империалистов", о котором говорил Ильич, на тот момент (октябрь 1917 года) об "удушении революции" в России и восстановлении царизма даже не помышлял. Союзники по Антанте хотели от русских только одного — чтобы они воевали.
Несомненное решение русской буржуазии и Керенского сдать Питер немцам — точно такой же блеф, как и то, что сам Ленин являлся германским шпионом.
Вообще, тема службы императору Вильгельму была в те дни дежурным политическим блюдом.
Корнилов тоже утверждал, что "Временное правительство под давлением большевистского большинства Советов действует в полном соответствии с планами германского Генерального штаба".
Не существовало в тот момент и "явного подготовления второй корниловщины". Хотя бы потому, что правые были еще полностью дезорганизованы после провала первого мятежа. Заговором занимался как раз Ленин. Как заметил по этому поводу Троцкий, "нападающая сторона почти всегда заинтересована в том, чтобы выглядеть обороняющейся".
"Дикая дивизия" - одно из соединений русской императорской армии в составе армии Корнилова, на 90 % состоящее из добровольцев-мусульман.Это и другие соединения по замыслу Корнилова должны были направиться на Петроград и взять под контроль ситуацию в столице.
Антагонистами корниловцев - естественными, в отличие от Керенского и его министров - были петроградские рабочие, вооружавшиеся для нового удара.
Авторитет Лавра Корнилова, получившего в июле пост Верховного главнокомандующего, был огромен. В его выступлении с радостью приняли участие большинство офицеров и генералов.
Сопротивление рабочих отрядов, мобилизованных большевиками, могло быть серьезным - но вряд ли им удалось бы противостоять армии. План большевиков состоял в другом.
Не дать корниловским соединениям пройти на Петроград - в частности, разобрав железнодорожные пути - в этом заключался ключевой элемент плана (благо, Викжель - профсоюз железнодорожников - был на стороне большевиков и против Корнилова).
Второй ключевой элемент сопротивления Корнилову - агитация и пропаганда. В самом деле, солдатам довольно трудно было объяснить, за что они должны убивать своих собратьев - таких же российских граждан низших сословий.
В результате работы большевистских агитаторов солдаты отказались поддержать мятеж генерала Корнилова, который ставил своей целью установление военной диктатуры в России.
Несмотря на то, что почти все высшие чины армии поддерживали Корнилова, он вынужден был сложить оружие. Дорога к Октябрю была открыта.
Волнения на германском флоте, вызванные недовольством моряками качеством питания, безмерной скукой (корабль, где началась буза, почти год стоял на приколе) и строгой дисциплиной, только в горячке можно было расценить "как крайнее проявление нарастания во всей Европе всемирной социалистической революции". Немецким матросам куда больше хотелось увольнений на берег, сосисок с капустой, пива и женщин.
Крестьянские волнения, о которых мимоходом упоминается в резолюции, — явление для царской, да и послефевральской России чуть ли не постоянное, поэтому приводить этот факт в качестве предлога для "немедленного" государственного переворота по меньшей мере странно.
Впрочем, в ленинской резолюции есть и правда, которая, по убеждению Ленина, перевешивала все: это успех большевиков на выборах в Москве.
Итоги голосования говорили о том, что симпатии городских низов действительно резко качнулись в сторону большевиков. Это движение в массах и почувствовал Ленин. Выгодное, но неустойчивое положение маятника и диктовало необходимость брать власть немедленно. Под любыми предлогами. Какими бы нелепыми они ни казались.
Тем не менее колебались в руководстве РСДРП(б) многие. Луначарский в письме жене (датируется днем захвата Зимнего) признается: "Фактически борьба за власть началась… Политически я, конечно, солидаризовался с большевиками. Для меня… есть еще один выход — чисто демократическая коалиция… Но для этого нужно со всех сторон столько доброй воли и политической мудрости, что это, по-видимому, утопия".
Нарком просвящения Анатолий Луначарский
Так, выбирая между двумя утопиями, в силу товарищеских связей и ранее принятых на себя обязательств, больше по инерции, чем по твердому убеждению, и поддержали Октябрьский переворот многие из большевиков-интеллигентов.
Красный конь революции понес их к светлому будущему.
Русские якобинцы рванулись вперед, совершая самый нелепый маневр в политической истории отечества. Под знаменем народовластия, но не уважая поднятое ими же знамя. К социалистическому обществу, но без большей части русских социал-демократов. Обожествляя марксизм, но нарушая его заповеди. Навязывая силой пролетарскую революцию крестьянской стране.
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