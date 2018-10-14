Пушков прокомментировал слова о "московской аннексии" Киевской митрополии

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков назвал "киевскими фантазиями" слова президента Украины Петра Порошенко о московской аннексии Киевской митрополии в XVII веке и отметил, что тогда понятия "аннексия" не существовало.

Ранее Порошенко заявил, что Вселенский патриархат провозгласил незаконной "московскую аннексию" Киевской митрополии, якобы осуществленную в конце XVII века. Он также отметил, что Украина никогда не была и не будет канонической территорией Русской православной церкви.

"У Порошенко куда ни кинь — всюду аннексия. Никакой аннексии Киевской митрополии в конце 17 века не было: Константинопольский патриарх Дионисий 4–й принял решение о ее подчинении Московскому патриархату. Да и самого понятия "аннексия" в 17 веке не было. Все это — киевские фантазии", — написал Пушков в Twitter.

Как, на ваш взгляд, должна ответить РПЦ на решения Константинополя по Украине? Следует немедленно разорвать все контакты со Вселенским патриархатом

Нужно дождаться окончательного решения вопроса с автокефалией

РПЦ должна пытаться решить спор дипломатическими методами

Не слежу за ситуацией Результаты 51.3% Следует немедленно разорвать все контакты со Вселенским патриархатом

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Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Константинополь также решил отменить анафему и все запреты, наложенные РПЦ на главу самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филарета, и восстановить его, а также лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макария и их последователей в церковных правах и сане. А их паству — "восстановить к общению с Церковью". Таким образом, Константинополь впервые признал легитимными раскольнические церковные структуры на Украине. Кроме того, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ назвали решения Синода легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред, коснувшись судеб миллионов людей не только на Украине, но и во всем православном мире. Общение Константинополя с раскольниками разрушает каноническое православие, абсурдность снятия анафемы с Филарета совершенно очевидна, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

УПЦ в свою очередь не исключила разрыва общения с Константинополем и наложения анафемы на константинопольского патриарха Варфоломея, отметив, что считает решение Константинополя по украинской церкви неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.