Порошенко заявил о "московской аннексии" Киевской митрополии в XVII веке

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Русская православная церковь не имеет прав на украинскую из-за "московской аннексии" Киевской митрополии в XVII веке. Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в Twitter.

"Вселенский Патриархат окончательно провозгласил незаконной московскую аннексию Киевской митрополии, осуществленную еще в конце семнадцатого столетия. Ясно и неоднозначно нам сказано, что Русская Православная Церковь не имеет каноничных прав на Православную Церковь на Украине", — сказал Порошенко.

Он также добавил, что хотя до "московского плена" украинская церковь обладала широкими правами в "структуре Матери-церкви", но об автокефалии тогда не шло и речи. Поэтому в наши дни происходит историческое событие, подчеркнул он.

Ранее Константинопольский патриархат принял решение приступить к предоставлению автокефалии церкви на Украине, а также немедленно восстановить ставропигию (представительство, непосредственно подчиненное Константинопольскому патриарху) в Киеве. Помимо этого, Константинопольский патриархат фактически заявил о своих правах на Украину, отозвав правовые обязательства исторического письма 1686 года о передаче Московскому патриарху права назначать митрополита Киевского, избранного собором его епархии.

В РПЦ решения Синода назвали легализацией раскола и заявили, что они нанесут катастрофический вред миллионам людей во всем православном мире. Общение же Константинополя с раскольниками сочли разрушающим каноническое православие.

УПЦ, в свою очередь, не исключила, что разорвет общение с Константинополем и наложит анафему на патриарха Варфоломея. А решение Константинополя считает неканоническим, глубоко враждебным актом и вмешательством в дела поместной церкви.