Украина вышла на финишную прямую в вопросе автокефалии, заявил Порошенко

КИЕВ, 17 сен — РИА Новости. Украина вышла "на финишную прямую" в вопросе получения автокефалии, решение этого вопроса поможет единению страны, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с экзархами Вселенского патриарха в Киве в понедельник.

"Мы совместно, особенно в последние три года, прошли этот путь, и в рамках этого пути сейчас уже можем сказать, что вышли на финишную прямую", — сказал Порошенко.

Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви на Украине, вне рамок Украинской православной церкви. Константинопольский патриархат ранее сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии" назначил своих экзархов в Киеве. Это решение резко осудили в Московском патриархате, назвав его вторжением на каноническую территорию другой поместной церкви.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии внеочередного заседания Священного Синода в Москве сообщил, что экзархи Константинопольского патриархата уже прибыли на Украину и приступили к работе.

Синод Белоруской православной церкви (в составе РПЦ) осудил антиканоническое вмешательство патриарха Константинопольского Варфоломея во внутренние дела Русской православной церкви на Украине и принял отдельное заявление по этому поводу. Польская православная церковь призвала не принимать поспешных решений по автокефалии Украинской православной церкви. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сравнил назначение Константинополем своих экзархов на Украине с одним из самых тяжелых периодов церковной истории ХХ века. В Московском патриархате также не видят перспектив у так называемого собора по автокефалии для Украины и считают, что он способен лишь еще больше расколоть украинское общество, заявлял глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.

Архиерейский Синод Русской православной церкви за рубежом возмутился решением патриарха Варфоломея назначить в Киев своих экзархов и предупредил об угрозе единству мирового православия. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявлял, что Константинопольский патриархат не имел морального и канонического права вмешиваться в дела Украины и присылать в стану своих экзархов.

Синод Русской церкви в пятницу пошел на фактический "разрыв дипломатических отношений" с Константинопольским патриархатом после того, как тот назначил своих экзархов на Украину — каноническую территорию Московского патриархата. В частности, решено прекратить поминовение константинопольского патриарха Варфоломея во время патриарших богослужений и выйти из структур, где председательствуют представители Константинопольского патриархата. Отношения Русской церкви с Константинополем оказывались в таком кризисе лишь однажды за всю ее более чем 1000-летнюю историю.